Kaptunk nemrég egy közleményt a Magyar Közúttól, miszerint blablabla, innováció, intelligens közlekedési rendszerek, blablabla, Európai Uniós díjat vett át, blablabla, kooperatív pilot rendszer, Nemzeti Adathozzáférési Pont, blablabla. Na most ebből az egészből mi többé-kevésbé semmit nem értettünk. Éppen ezért nem is hagytam annyiban a dolgot, hanem írtam a Közútnak, hogy szeretnénk egy kicsit közérthetőbb képet kapni erről a sok okos fejlesztésről, például úgy, hogy megnéznénk pár ilyen elektronikus-intelligens berendezést a maga hús-vér valójában, az út mellett, és nagyon örülnénk, ha egy szakértő elmagyarázná nekünk, mik is azok a fura izék, kamerák, antennák, miegyebek, amelyekből jól láthatóan valóban egyre több van az út mellett-felett.

Pár héttel később már ott is ültem az egyik autópálya-mérnökség tárgyalótermében, és nem kevesebb, mint négy közutas mérnök illetve kommunikációs szakember magyarázta nekem számtalan rövidítés és új közlekedés-menedzsment eszköz vagy rendszer mibenlétét. A végén pedig volt autópálya (pontosabban autóút) fölé mászás is sárga mellényben! És még egy bónusz-track is került erre a közlekedési kislemezre: megtudtam, mi a fenéért kell most, kevesebb mint négy évvel(!) átadása után megint feltúrni az M0 legfrissebben elkészült szakaszát, magyar autósok, román tréleresek és mindenféle nemzetiségű kamionosok ezreit torlasztva ezzel órákig tartó dugókba, éveken át.

Változtatható Jelzésképű Tábla, vagyis VJT: a modern forgalomirányító informatika alapja

Rövidítések és projektek

ITS: Intelligent Transportation Systems. Ez a legfontosabb rövidítés és gyűjtőnév, ez annak a, nem is tudom, nevezzük szaktudomány-ágnak a neve, amely összefoglalja az informatikai rendszereket a közlekedés szabályozásában. Jelenleg Magyarországon több, a közlekedés-menedzsment ezen ágával kapcsolatos projekt is zajlik. A teljesség igénye nélkül a 2016-2021 közti időintervallumban zajló ilyenek: C-Roads 1 és 2, Crocodile 2 és 3, TN-ITS GO, HIDALGO és a Frame Next. Ezek többnyire határokon átnyúló együttműködések, különböző fő közlekedési folyosókhoz kötődő fejlesztések, melyek célja biztonságosabb és a problémákra azonnal reagálni képes, sőt: azokat proaktívan megelőzni képes irányítás kialakítása.