Gyorsan tudjuk is le az előírások szerint kötelező, de mégis ritkán teljesülő kivilágított biciklis kört. Hiába javul a rendes lámpákkal felszerelt bringások aránya, mégis mindenki kapott már vezetés közben kihordott szívrohamot a vidéki éjszakában a semmiből előtűnő, általában terepszínű, vagy fekete ruhában imbolygó kerékpárostól. Pedig nem annyira nehéz megérteni, hogy a saját jól felfogott érdeke, hogy lássák, már jó messziről. De az sem utolsó, hogy ha a kerékpáros is lát valamit az éjszakai úttestből. Szóval érdemes tisztességes fényű lámpát szerelni a biciklire, előre, hátra egyaránt.

Ennél eggyel komolyabb marhaság kiégett izzóval útnak indulni. Nappal még csak-csak, de éjszaka, alagútban, rossz látási viszonyok mellett ez már jóval veszélyesebb dolog, a szabályok szerint ilyenkor minél előbb cserélni kell a meghibásodott izzót.

A bal oldali helyzetjelző a kritikus pont, ha ez kiég és nem tudjuk kicserélni, illetve helyettesíteni pl. ködlámpával vagy egyszerűen a tompított fényszóróval, akkor nem mehetünk tovább, ugyanúgy, mint az irányjelzők, vagy az összes féklámpa meghibásodásakor.

Régen, míg bárki meg tudta oldani az izzócserét akár az út szélén is, nem véletlenül volt kötelező tartozék az autókban az izzókészlet. Ma már jóval bonyolultabb szerkezetek is előfordulnak, amiket csak szakszervizben tudnak cserélni. Akinek ilyen autója van, de fontos neki a biztonság, annak érdemes extra hosszú élettartamú izzót vásárolni. A Tungsram Long Life termékei hosszabb izzócsereciklusukkal könnyítik meg az autósok életét.

Nappali menetfény

Sok sofőrnek elaltatja az éberségét a nappali menetfény, ami az új autókon már évek óta kötelező eszköz. Az autógyártók is szeretik, mert a LED-es fények segítségével sajátos, a márkára jellemző megjelenést adhatnak az autónak, és még a fényerejük is megvan ahhoz, hogy közlekedés közben valóban hasznosak legyenek.

Bár önmagában remek dolog a nappali menetfény, de sajnos veszélyt is rejt magában. Mégpedig azt, hogy a legtöbb autóban csak elöl világít, hátul nem. Így akinek van ilyen az autójában, az hajlamos azzal elintézni, hogy elég az, úgyis látszom. Hát, közel nem biztos, hogy ez így is van. Érthetetlen módon nappal még lakott területen kívül, és autópályán is elég, illetve fogalmazzunk úgy, hogy szabályos csupán a nappali menetfény használata, még akkor is, ha minden jóérzésű ember inkább ott is felkapcsolja a tompított fényt.

Nappali menetfény utólag is felszerelhető az autóra, kapható a piacon többféle is belőle, de a felszerelés előtt érdemes alaposan átböngészni a műszaki követelményeket, hogy jó helyre kerüljön a LED-es lámpa, és az elektromos bekötése is szabályszerűen történjen. Különben legkésőbb a következő műszaki vizsgán ugrik az eszköz a kocsiról. A nappali menetfényként szolgáló lámpák elhelyezését az alábbiak szerint kell megoldani:

A lámpa az úttest felületétől 250 mm-nél közelebb és attól 1500 mm-nél távolabb nem lehet, illetve külső széle a gépkocsi legszélső pontjától 400 mm-nél távolabb, és a különböző oldalon lévő lámpák belső szélei egymáshoz 600 mm-nél közelebb nem lehetnek. Azoknál a keskeny gépkocsiknál, ahol a teljes szélesség nem éri el az 1300 mm-t, a belső szélek közötti minimum távolság 400 mm-re csökkenthető.

Ködlámpa

Ugye mennyire bosszantó, amikor éjszaka utolérsz valakit és szinte leválik a retinád az arcodba világító vörös ködzáró fénytől? Gondolj erre, amikor legközelebb felkapcsolod. Ugyan az első ködlámpa kevésbé zavaró, de az indokolatlan ködlámpahasználatért elméletileg a rendőr is büntethet.

Bár a szabály meglehetősen homályosan fogalmaz: „Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.” Hát ezzel nem vagyunk beljebb, a vakító napsütésen kívül szerintem bármikor megindokolható a ködlámpahasználat. Pedig csak ködben, szakadó esőben illik bekapcsolni és kizárólag lakott területen kívül. Csupán a műszerfalon világító több színes lámpa miatt ne kapcsolja fel senki, mert nemcsak hülyeség, hanem szabálytalan is.

Utólagos LED, xenonbeépítés

Hiába tűnik menőbbnek a kékes fény, vagy vonzónak a LED-ek csekélyebb energiafogyasztása, mindkét megoldás utólagos beszerelése szabálytalan. Feltéve, ha nem cserél valaki komplett lámpatestet is, ami viszont már komoly költség, így erre senki nem áldoz.

Egy halogén fényforrásra optimalizált optikai rendszer sosem fogja azt a teljesítményt nyújtani utólag beépített LED-del, mint az eredeti izzóval. Mint azt a Tungsram szakértője elmondta nekünk, pont ezért Európában nem is engedélyezett a LED-es átalakítás. A megváltozott vetítési kép elvakíthatja a szembejövőt, és a legtöbb esetben maga az autós is rosszabbul lát vele, mint ha maradt volna az eredeti megoldásnál. Emellett természetesen szabálytalan is, vizsgán nem megy át egy ilyen fényszóró, az biztos.

Karácsonyfa a kocsin

Mivel nem a Fülöp-szigeteken élünk, az autókra végtelen számú és színű lámpa felszerelése sem szabályos. Ugyan a munkahely megvilágító lámpák megengedettek, de ezeket menet közben tilos használni, de világító izzósor, vagy a színes neonfény az autó hasa alatt ugyanúgy teljesen illegális, mint a kék LED az ablakmosó fúvókában.

Ha mindenáron fénnyel akar valaki játszani, pár méter öntapadós LED-szalaggal az autó belsejében csiholjon tisztességes kabinvilágítást, vagy ugyanezt normális fényerővel, színes LED-ekkel hangulatvilágításra is használhatja.

Forrás: fotó: istockphoto