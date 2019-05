Olvass tovább

Hol leszel egy év múlva?

Megértem, hogy sokakat érdekel ez is, de egyelőre csak annyit mondhatok, hogy szépen alakulnak a dolgok.

Rendben, mi is megértjük, térjünk át a Forma-1-re. Mindenki a Ferrari cirkuszi produkciójára keresi a választ, és itt a bohócokra gondolok, nem a varázslóra. Te milyen magyarázatot találtál a bénázásaikra?

Szerintem menedzsment problémákkal küzdenek. Mondom ezt úgy, hogy Binotto zseniális mérnök, ő rázta gatyába a Ferrari erőforrását a hibrid éra beköszönte után. Csak most úgy csapatfőnök, hogy egy személyben maradt technikai igazgató is, márpedig az első számú embernek a csapatban elsősorban menedzsernek kell lenni. Arra gyanakszom, ez így sok neki. A Ferrarinál ez egy különösen átpolitizált pozíció. Megnéztem, előtte hárman érkeztek technikai oldalról a főnöki székbe, egyikük sem húzta sokáig.

No de a barcelonai teszteken még brillíroztak, mindenkit verő köridőket futottak, Vettel és Leclerc vigyorogva áradoztak róla, hogy minden helyzetben, minden gumival szenzációs az autójuk. Aztán 2 hét múlva elkezdődött a szezon, és azóta alázza őket a Mercedes.

2019-ben újabb bizonyítékát láttuk annak, hogy mit érnek a teszteredmények a szezonban. Miközben futották a remek köreiket a teszteken, a szinte tökéletesen működő Mercedes csapat olyan szélesre tárta a fejlesztési ablakot, amennyire csak lehetett, és ma már látjuk, hogy sokkal jobban reagálnak a különféle pályák jelentette kihívásokra.

Láttunk már feltámadásokat és fordulatokat szezon közben. Látunk idén is?

A szurkoló azt mondatná velem, hogy bízom ebben, de… (Bernie, nem szabad! Bernie! Gyere ide azonnal! – szól oda ekkor Zoli az egyik kutyájának, akit az F1 korábbi ura után nevezett el. – L.Cs.) Szóval, ahogy haladunk előre a különféle karakterisztikájú pályákon, és látjuk, hogy mennyire jól működik mindegyiken a Mercedes-csapat, valójában ma már nagyon kevés esélyt látok fordulatra. Lassan el kell gondolkodni azon, hogy mikor állnak rá nagy erőkkel a 2020-as fejlesztésekre. Ez is egy új feladat lesz Binottónak, korábban ő nem volt ilyen döntési helyzetben.

Amennyiben úgy folytatódna a pályád, hogy Louis Camilleri oda rakna holnap Binotto fölé, akkor lenne hozzád három gyors kérdésem.

(Nevet.) Parancsolj!

Egy. Kirúgnád Binottót?

Nem! Áthelyezném.

Kettő. Folytatnád a Vettelnek kedvező csapatutasításokat?

Hmmm…, idén? Idén még igen!

Három. Kit próbálnál megszerezni a Mercitől?

Húúú, nehéz. James Allison már volt. Toto Wolffot.

Wolff vagy Hamilton nagyobb zseni a saját székében?

Mindketten azok. Wolff rendkívül intelligensen vezeti az istállót, már-már tökéletes csapatfőnök. Pontosan ismeri a saját korlátait, és hagyja, hogy a kiváló mérnökeiben felszabaduljon a kreativitás, ehhez pedig ideális struktúrát épített ki. Ma már nincs ember a Forma-1-ben, aki mindenhez értene a gumiktól a hajtásláncon át a stratégiáig, ő azonban tökéletesen összehangolta a különböző csapategységeket. Mindezek olyan nagy szavak, mintha egy vezetői képességekről szóló könyvből idézném, de tényleg így működik ma a Mercedes. Ami mellé ott van Hamilton zsenije. Éveken át csak halkan mertünk arról beszélni, hogy képes lehet megdönteni Schumacher hét bajnoki címes rekordját, ma már ezt hangosan kimondom. Képes rá, és túl is szárnyalhatja.

A Mercedes csapatot gyengíteni szándékozó kavarás, hogy Wolff átmehet a Liberty-hez vezetőnek, vagy tényleg távozhat 2021-től?

Biztos vagyok benne, hogy van a pletykában az egységet megbontani akaró szándék, de ugye nem zörög a haraszt… A Liberty-nél is tisztában vannak a kvalitásaival, és nyilván gondolkodnak a Chase Carey, Sean Bratches utáni években. Sokáig Ross Brawnt sem tudtam elképzelni a mostani fehér ingében, és tessék! Wolff esetében azonban nem látok erre nagy esélyt. Ne felejtsük el, hogy neki van 30 százaléknyi tulajdonrésze is Mercedes Forma-1-es istállójában, és nagy kérdés, hogy feladná-e ezt azért a pozícióért. Nem hiszem.

Az ellentábor számolja a napokat a 2021-es új szabályokig. Sok ötlet repked, de maradjunk a földön. Te milyen új keretek elfogadására látsz reális esélyt?

Amikor ilyen fölényben van egy csapat szinte képtelenek vagyunk megélni az izgalmas versenyeket is, de megértem a várakozást. Nagyon őszinte leszek, amikor ott tartunk, hogy már a sebváltó egységesítésére is nemet mondanak az autógyártók, és olyan óriási lobbierővel bírnak, amit látunk, ott nem lesznek a Forma-1-et radikálisan átforgató változások 2021-től. A csapatok önös érdekei gátolják ezt, hiába tudja Ross Brawn, hogy mi tenné olcsóbbá és izgalmasabbá a szériát, nem képes megmenteni maguktól a gyártókat. Ecclestone sokszor jól taktikázott velük, de a showbusinesshez jól értő Liberty Media nem biztos, hogy képes lesz erre. Valóban ezekben a hónapokban dől el a Forma-1 jövője, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba mozdul el a sportág, és szurkolok azért, hogy megtalálja a helyes irányt.

Ha te írhatnád a szabályokat, milyen radikális változtatásokat vezetnél be?

Nagyon átvariálnám a versenyhétvégéket. Először is a mostani három szabadedzésből egyet hagynék meg, hogy ne tudjanak olyan profin felkészülni a vasárnapi versenyre a csapatok. Több bizonytalansági tényezőt hagynék vasárnapra. Tisztelve a hagyományosan 300 kilométeres versenytávot, ezt meghagynám, de kettébontanám. Vasárnap két 150-150 kilométeres futamot rendeznék, mondjuk 15 perces elemzési szünettel, ám a második futamot már fordított rajtráccsal indítanám. Lássunk két rajtot! A rajt utáni néhány körben most sokan elbóbiskolnak. Másrészt, ha a legjobb autót és pilótát mondjuk visszatesszük a tizedik helyre, akkor onnan előzni lesz kénytelen egy Verstappen vagy Hamilton. Az előzés a lényege az autóversenynek. Ezeken felül a teljesítményt nem befolyásoló alkatrészeket egységesíteném, és egyenáron adnám a csapatoknak. Sebváltókat, futóművet stb., hogy így a kisebb költségvetésű csapatoknak is nagyobb esélyük legyen a sikerre. A hibrid hajtásláncokat azonban egyértelműen meghagynám, erre van szüksége az autóiparnak, ez a fejlődés iránya, és ne felejtsük: a Forma-1 a konstruktőrök versenye is, meg kell hagyni a zseniális mérnököknek a fejlesztés lehetőségét.

Hamiltonnak bő 1,5 szezonja, és nagyjából 36 versenye van a szerződése lejártáig. Azt mondtad, szerinted jó eséllyel megdönti ez alatt Schumacher futamgyőzelmes rekordját (91 győzelem, Hamilton mostani 77 győzelmével szemben), és beállíthatja a hét bajnoki címes rekordot is. Hátradől ennyivel, és visszavonul a csúcsról, vagy nekimegy az ismeretlen és kockázatos 2021-nek?

Szerintem van akkora egója, hogy nem áll meg hét bajnoki címnél. Már most is beírta magát a Forma-1 legnagyobbjai közé, de megy tovább. Be fogja vállalni a kockázatot, Schumacher is bevállalta.

Neki nagyon nem jött be.

Nem. De magunk között szólva, számomra Schumacher akkor volt a legszimpatikusabb emberileg, amikor küszködött a visszatérése után a Mercedesszel.

A sűrű középmezőnyből melyik csapatnál látod a legnagyobb esélyt, hogy a részben új szabályok után kiemelkedhet? Melyiküknél van szerinted a legkomolyabb szellemi tőke?

Nagyon komolyan építkezik a Renault, ott megvan, meglehet az a háttér, ami idővel meghozhatja a sikereket. Érdekes kérdés, hogy mennyire lehet életképes egy másik csapatműködési modell, amit a Haas választott a szoros ferraris kooperációval. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a jövő. Ellenben a Renault-nál, ha meglesz az elegendő erőforrás, jöhetnek majd eredmények.

Szerinted ki a 3 topcsapat 6 pilótáján kívül a mezőny legjobb versenyzője?

Nehezet kérdezel. Ricciardo és Perez. Az ausztrál híresen jól előz, és kellően higgadt a legnehezebb helyzetekben is, míg a mexikóinál talán senki nem olvassa jobban a versenyek menetét.

Most ugyan búcsúzol egy időre a Forma-1 világától, de rengeteg személyes tapasztalatot gyűjtöttél az elmúlt 15 évben. Kíváncsi vagyok rá, hogy a rengeteg megismert híresség közül ki a kedvenc figurád az F1 egészéből?

Az egyik még mindig Bernie Ecclestone. A netflixes sorozat óta Günther Steiner is az. Magnussen pedig óriási figura, sörözni biztos, hogy vele mennék el.

Ki a kedvenc versenyződ? Most félre teheted a kommentátor kötelező távolságtartását, engedd meg, hogy ennyi előnyét kihasználjam a távozásodnak. Most ki kell mondanod egy nevet!

Legyen, rendben. Az én kedvencem Alain Prost volt, és ő is maradt a hősöm, gyerekként az ő posztere feszült a szobám falán. Most Ricciardót mondom, és újabban nem tudom nem szeretni Leclerc-t. Ő nagyon kellett a Forma-1-nek.

Kedvenc pályád, ahová a leginkább szerettél utazni?

Melbourne! Az ausztrálok értik és imádják a Forma-1-et, ráadásul fantasztikus dzsembori hangulata van a pályának és a városnak. Ugyanez igaz Montrealra is. A régi klasszikusok közül szeretem Spát, Monzát, a Nürburgringet, ezeken a helyeken tényleg lehetett érezni a történelmet.

Hol a legjobb a kaja? Melyik országban, és melyik csapat motorhome-jában?

Monzában, természetesen. És a McLarennél. Sajnos ők idén beszüntették az újságírók megvendégelését.

Hol a legőrültebbek a rajongók?

Olaszországban és Japánban. Utóbbiban szó szerint értve, európai ember számára felfoghatatlanul őrültek.

Hol a legjobbak a versenyek?

Nagyon jó kérdés. A Hungaroringen arányaiban sok remek versenyt láttunk, emellett a hatalmas féktávjai miatt még Monzát mondanám.

Szerinted melyik a pilóták abszolút kedvenc helyszíne? Nem pálya, helyszín.

Ausztrália, mert ott indul a szezon, és remek az atmoszférája, kicsit olyan, mintha együtt kempingezne a mezőny. Szeretik a Hungaroringet is Budapest miatt, és a nagy nyári vakáció előtti utolsó hétvégén érezhetően lazább a hangulat a paddockban.

Ki a legjobb pilóta a mostani mezőnyben?

Nagyon nehéz erre választ adni, mert nem egyforma autókkal versenyeznek. Hamilton vezetése a pályán és együttműködése a csapatával zseniális és példaértékű. Vettelben a négy bajnoki címe ellenére picit csalódtam az elmúlt 1-2 évben, Leclerc viszont nagy dolgokra képes. Ahogyan Verstappen is, aki beérett, ma már csak annyira kemény és kockázatvállaló, amennyire éppen kell.

Ki a legőrültebb a versenyzők között?

Magnussen ott van. Ricciardo valójában nem annyira őrült, mint amennyire látszik, egy jó kedélyű pilóta. Norrist mindenképpen meg kell említenem, van benne spiritusz.

Egy szimulátor-csapatban versenyez Verstappennel, aki szerint a nyers tempójuk nagyjából azonos. Ki a legnagyobb mókamester?

Helmuth Marko!

Ne!

De, kamerán kívül nagyon gyilkos viccei vannak. Lauda is hasonló volt. Ricciardo vicces figura, és Raikkönen is, ha akar.

Ki a legnagyobb csajozó?

Hamilton életstílusa számomra azt feltételezi, hogy szereti a szép nőket.

Ki a legjobb fej a riporterekkel?

Sokáig jóban voltam Buttonnal és Massával. Megtisztelő volt, hogy megosztották velem az őszinte véleményüket. A mai pilóták közül Ricciardo igyekszik kerülni a sablonokat, és ha lehet, őszintén beszélni, akár humoros formában. Vettel gyors észjárását is kell emelnem, rendkívül intelligens és kifejezetten jó a humora. Ez a kettő persze összefügg.

Ki a legnagyobb pokróc az újságírókkal?

Räikkönen, ha meg akar felelni a róla kialakult képnek. És ha rossz hangulata van, akkor Hamilton is tud az lenni. Nagyon hangulatfüggő, ami sokszor nem feltétlenül van összefüggésben a Forma-1-gyel.

Búcsúzóul mondanál valamelyikükkel kapcsolatban egy személyes, a nyilvánosság előtt ismeretlen emléket?

Rengeteg ilyen van, de ha nem haragszanak az olvasók, ezeket majd megírom a már említett, leendő könyvemben.