Kardosné Gyurkó Katalin, elnök, Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE): Több éve többször kértük már a kormányzatot, hogy nyújtson valamilyen segítséget a nagycsaládosok jármű-vásárlásához. Készítettünk a tagságunk körében felmérést az általuk használt járművekről, azok életkoráról, méretéről, és a családok jövőbeni vásárlással kapcsolatos terveiről, lehetőségeiről. A NOE-tagság 75 százalékának 10 évnél idősebb autója van, és közülük nagyon soknak 15 évnél is öregebb. Elküldtük a kormánynak is a felmérés eredményét.

Rákérdeztek a felmérésben arra, hogy mennyit tudnak, terveznek újautó-vásárlásra költeni a NOE tagjai?

Igen, a 60 százalékuk maximum 3 millió forintos árig tud vásárolni, és csak a 28 százalékuk tud külső segítség nélkül, meglévő készpénzből. A többségüknek igénybe kell venni hitelt, lízinget, vagy baráti, családi kölcsönt is.

Két hete rendeztek egy nagyszabású autóbemutató rendezvényt 13 gyártó részvételével, a Vezess is ott volt. Hogy látja, melyik hétüléses modellek iránt lesz a legnagyobb az érdeklődés?

Sok nagycsaládos megjelent, szerintem sokan életükben először nézelődtek új személyautók között. Mondta is a férjem, hogy ez most egy olyan „autószalon”, ahol nem a motor számít, hanem a csomagtartó. Valóban hátul volt kinyitva a legtöbb kocsi. Az egyik legnépszerűbb szerintem az Opel Combo, és a Renault is népszerű márka lehet. Egyébként éppen ezzel a két márkával van már jelenleg is együttműködése a NOE-nak, a tagjaink jelenleg is kapnak kedvezményt tőlük.

Igazságosnak érzi, hogy az állam 20-25-30 milliós személyautók vásárlóinak is ad 2,5 milliót?

Ezen én is elgondolkodtam, aztán arra jutottam, hogy akinek ilyen autóra van pénze, az nem bérből és fizetésből élő nagycsaládos. Az inkább vállalkozó, aki úgysem veszi igénybe ezt a támogatást, céges vevőként az áfával többet ér.

A jelenleg kapható hétszemélyesek nagy többsége 7-8 millió forint felett kapható, miközben a NOE tagjai nagyrészt csak 2-3 millió forintot tudnak erre költeni. Hogy lesz ebből vásárlás? Mennyi járművel számolnak?

Olvastam egy fórumon, hogy valaki személyi kölcsön felvételére készül, ami szerintem nem jó ötlet. Valóban sokaknak szükségük lesz valamiféle finanszírozás igénybevételére az állami támogatás ellenére, de például az MKB Euroleasing is kint volt a rendezvényünkön, ők előálltak egy kedvező, 4 százalékos THM-mel rendelkező konstrukcióval. A kormány 35 ezer autóval számol 3,5 év alatt, ők azzal kalkulálnak, hogy a mostani 130 ezer nagycsaládosból – ha bejönnek a számításaik – idővel 180 ezer lesz. Nehéz megmondani, hogy végül mennyi vásárlás születik, szerintem, ha lecseng ez a mostani felfokozott hangulat, és eltelik egy év, akkor dől el. Akkor kell majd versenyt futni a kereskedőknek a vevőkért, és akkor szélesebb is lesz a választék, és szerintem az árak is barátságosabbak. Sosem volt iPhone-om, de úgy látom, amikor kijön egy új modell, drágább, aztán lemegy az ára.

Tegyük fel, van egy varázspálcája, olyan járművásárlási támogatást alkot vele, amilyet akar. Milyen lenne a nagycsaládosok számára a tökéletesen ideális rendszer?

Rendkívül fontos lenne, hogy a történet összes szereplője, az állam, a kereskedők és a finanszírozó pénzintézetek egyaránt igen részletes, és hosszútávra előre tekintő tájékoztatást adjanak a vásárlóknak. Sok olyan nagycsaládos vesz majd most új személyautót, aki még soha nem vásárolt ilyet. Sokaknak fogalmuk sincs például arról, hogy a különböző márkák szervizeinek óradíjai vagy alkatrészárai között mi a különbség. Azaz, hogy mennyibe kerül nekik mondjuk 3-4 év után fenntartani egy modern autót. Hogy mennyit fizetnek vissza például a most felveendő hitelből, vagy hogy milyenek a biztosítási díjak. Nem kötelező cascót kötni, de hogy érdemes-e. Hogy az mennyibe kerül. Az ideális járművásárlási rendszer olyan, hogy a vevő hosszú évekre előre tud kalkulálni a költségekkel, egy 3-4-5 gyerekes családnál ez rendkívül fontos.

Kell egyáltalán hétüléses autó mondjuk egy háromgyermekes családnak? Jóval szélesebb körből választhatnának, ha lenne támogatás – akár alsó mérethatárral – középkategóriás kombikra, vagy ötüléses szabadidő-autókra is.

A mi 19 éves Zafiránk hétüléses, és amikor még csak 3 gyermekünk volt, akkor is kellett az a plusz kettő ülés, mert mondjuk a strandra a nagyival együtt mentünk. Egy sokgyerekes nagycsaládosnál, akár háromgyermekesnél is, számolni kell segítőkkel, egyéb rokonokkal is. Ma már az öt gyerekünkből a nagyobbak biciklivel mennek a strandra, miközben mi nélkülük is megtöltjük a nagyival a hétüléses autót.

Hogyan kaphat 2,5 millió forintos támogatást? Vissza nem térítendő 2,5 millió forintot ad az állam új autó vásárlására az alábbi feltételekkel, lehetőségekkel: – Hétszemélyes új személyautókra él a támogatás, amelyeket korábban ideiglenesen sem állítottak forgalomba (keveset futott tesztautók nem jöhetnek szóba, szalonban porosodó autók igen). – A támogatás összege legfeljebb az autó bruttó vételárának fele lehet. Vagyis egy 5 millió forintnál olcsóbb hétülésesre nem jár a teljes 2,5 millió, csak a jármű árának fele. – Magyarországi lakcímmel rendelkező olyan nagycsaládosok kérhetik a támogatást, akik legalább 3 gyermek után jogosultak családi pótlékra. – Kétgyermekes, a harmadikkal várandós anyák is kérhetik a magzat 12 hetes kora után. – Az elvált szülők egyike is kérheti, aki jogosult a családi pótlékra. – Nincs felső határa a megvásárolandó személyautó árának. (Szemben például az elektromos autók támogatásánál létező szabállyal, ugyanakkor a kettő összevonható. Jelenleg egy szem ilyen jármű kapható Magyarországon.) – Feltétel a B-kategóriás jogosítvány. – A támogatást július 1-től lehet igényelni, a jelenlegi tervek szerint 3,5 évig él. – Az igényléshez támogatási kérelmet kell benyújtani bármelyik kormányablakban. Az elbírált határozat kézhez kapása után hat hónapon belül kell valamelyik szülőnek megkötnie az adásvételi szerződést. – Hitel, lízing is igénybe vehető a vásárláskor. – Egyszer igényelhető a támogatás, a megvásárolt autót 3 évig nem szabad eladni vagy átalakítani. Ezenfelül az autón a kereskedőnek el kell helyeznie egy „Családbarát Magyarország” feliratos matricát, melyet 3 évig rajta kell hagyni az autón. – Vissza kell fizetni a felvett támogatást, ha kiderül, az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnik, mégpedig úgy, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak.

Van egy érdekes feltétele a 2,5 milliós támogatásnak, a megvásárolt autó hátuljára felragasztott, és évekig kötelezően ott tartandó matrica. Ami ha nincs, a jelenlegi ismereteink szerint ugrik a pénz, akár kamatostul vissza kell fizetni. És ha leszedi a gyerek? Vagy ha a szülő szándékosan leszedi, mert mondjuk az általa nem kedvelt kormány propaganda-szövegének tartja. Tényleg vissza kell fizetni egy matrica hiánya miatt kamatostul 2,5 milliót?

Szerintem az alapötlet jó, és nem kormánypropaganda. Jelenleg is látunk „gyerek az autóban”-feliratos matricákat az autók farán, vagy a keresztényeknél a halacskát, ilyen lenne ez is, amely a nagycsaládosok közösségét jelölné. Három évig kell az autón lennie, és tudtommal még nem végleges a szabályozásnak ez a része.