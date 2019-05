A világ talán legjobb autós múzeuma a Petersen féle , ám a Vezess által is meglátott a los angelesi kiállítás messze van. Szerencsére Európában is akad különleges gyűjtemény, amit érdemes megnézni. Olvasónk Tamás nemrég Rigába utazott, ahol felfedezte a helyi autókiállítást. Az alábbi sorokat és képeket tőle kaptuk:

A világ számos országából jönnek ide turisták: mellettem pont egy megszállott görög autófan volt, aki elmondta, hogy leginkább a múzeum miatt jött, és nem a klasszikus városi látnivalókért. Ahogy elnéztem, kicsit többet tudott az autók múltjáról, mint én. Nézzük viszont magát a létesítményt!

A Rolls-Royce hűtőrácsára emlékeztető épület a rendszerváltás után, 1989-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, majd 2016-ban felújították, és a személyzet elmondása szerint azóta is többször modernizálták, és igyekeznek folyamatosan egyre több információt nyújtani az autókedvelők számára. Azt gondolom, hogy ez a gyűjtemény és maga a múzeum is mindenki számára tartogat érdekességeket, ehhez nem is feltétlenül kell autórajongónak lenni. Mondjuk némi megszállottság azért nem árt. :-)

A 20. század elején Riga volt az orosz birodalom ipari fővárosa: a mechanikai, kohászati, vegyi, gumi- és villamosmérnöki technológiák a legkorszerűbb szinten zajlottak. A leírás szerint így nem meglepő, hogy az orosz-balti vagongyár Rigában 1908-ban kezdte meg az országban elsőként a járműgyártást. A múzeum gyűjteménye három emeleten tekinthető meg, ahol 12 témakörre osztva csodálhatjuk meg egy letűnt korszak autóit, illetve szállítóeszközeit.

Figyelemreméltó, hogy a múzeum valamennyi bemutatója, illetve leírása lett, angol és orosz nyelven is olvasható. Ha nem vagy autórajongó, akkor is garantáltan élvezni fogod a kiállítás nyújtotta élményt!

A gyűjtemény nemcsak autókat mutat be, hanem motorkerékpárokat is láthatunk, sőt a különböző szállítóeszközök (pl. tűzoltóautók) mellett van egy kis sarok, ahol régi rádiókat is felfedezhetünk. Ez is hozzátartozik a “retró”-hoz, ahogy manapság nevezzük.

Érdekes, hogy a motorokat nem egy szinten állították ki, hanem szétszórtan, össze-vissza láthatjuk őket. Így az autók között megbújva találunk egy 1926-ban gyártott Indiant (Scout 37-es), amely 90 km/órás sebességgel is képes volt száguldani. Mellette eltörpül az 1928-as NSU (251R), amely csak 60 km/órás sebességet bír. De találhatunk 1954-ből ZID motorkerékpárokat is, vagy egy TMZ (T200-as TULA)-t 1959-ből. 1969-ből pedig egy Husqvarna 500-as szemez velem, amely már 100 km/h-s sebességre képes.

Az autók története és kiállítása a Krastin Automobile Company 366-as járgányával indul. Számomra meglepő volt, hogy az 1903-ban az amerikai Clevelandben alapított gyár tulajdonosa, Augusts Krastin lett származású volt. Krastin 1859-ben született, majd az USA-ba emigrált. Tovább fokozza az érdekességeket, hogy a lett posta 2017-ben bélyegen örökítette meg a múzeumban található egyetlen autó-túlélőt. A személyautó nagysága és szépsége ellenére is csak 35 km/órás sebességre volt képes.

A folytatásban olyan gyöngyszemeket láttam, mint a Ford-T (Overland 45-ös), FIAT 503-as 1926-ból, Renault 10CV 1928-ből Audi UW 1934-ből, nem is beszélve a csodszép, 1926-os Mercedes-Benz 170 V-ről. Amerika 1934-es Lincoln 277B-vel, illetve a kedvencemmel egy 1930-es Cadillac 353-assal képviselteti magát. A kiállításon szép számmal láttam brit járgányokat is mint a Bentley MK. VI-os 1949-ből vagy franciákat mint a Panhard & Levassor 1937-es modellje.

Az autók között egy eredeti „retro” benzinkút, illetve egy töltőállomás-részlet is látható – ezzel is bemutatva, hogyan oldották meg az üzemanyagtöltést ebben a korszakban.

A szovjet korszak autói – avagy a KREML-gyűjtemény

Az olvasót legjobban talán a szovjet korszak remekművei érdeklik – ámultam és bámultam is, hogy micsoda monstrumokat hoztak össze egykor az elvtársak. A megalománia nem volt ismeretlen fogalom számukra. A szovjet államvezetők és a Kommunista Párt autói drágák és egyediek voltak. Ebben a szekcióban tekinthetjük meg a Szovjetunió legmagasabb tisztviselői által az 1930–70-es évektől vezetett autókat. A Lettországi Autós Klub aktivistáinak köszönhetően a Rigai Autómúzeum számos ilyen gépkocsit szerzett be a Szovjetunió összeomlása előtt, amelyek most egy egyedülálló Kreml-gyűjteményt alkotnak.

Mindezek mellett pár percre “visszatérhetünk” a múltba is egy projektor segítségével, és egy szuper autóban – leginkább állva – integethetünk a klasszikus szovjet felvonuláson. Ha pedig másokkal is meg akarjuk osztani élményünket, egyszerűen csak megadjuk az e-mail címünket, és kiválasztjuk a nekünk tetsző képeket, a múzeum pedig pár perc után már küldi is a fotót.

A blokk autóit a Sztálin által használt 1949-es ZIS (115-ös) vezeti be, a páncélozott monstrumban látható az egykori diktátor élethű mása is. Elég bizarr de egyben érdekes látvány. Emellett látható az 1972-es CAIKA (GAZ 13-as), amely 160 km/órás sebességre volt képes. A ZIS 101-es, 1939-ből, csak 120 km/órás sebességgel szakíthatott.

Sztálin mellett Leonyid Brezsnyev 1966-os Rolls-Royce Silver Shadow-ja is megtekinthető, méghozzá egy balesetet „bemutatva”:, konkrétan az autó eleje össze van törve, és benne a pártvezető fekszik ájultan. Morbid ez is, de kérem szépen, ez volt a nagy kommunista múlt, és ma már a történelmünk része. A múltidézést a GAZ (M20 Pobeda) modellje folytatja, majd stílusosan egy panelház előtt a Moszkvics pózol, mellette pedig egy 1967-es SMZ.

A múzeumban nem csak autók találhatók: egy egykori szovjet postaláda és telefonfülke is megtekinthető. Ottjártamkor a gyerekek örömmel próbálgatták a bazi nagy telefonfülkét, és fotózkodtak előtte.

Sebesség, őrület, győzelem és vereség – avagy a motorsport izgalmas világa

A hihetetlen sebesség, a győzelmek és a veszteségek az autó- és motorkerékpársport izgalmas világába vezetnek. Egy 1935-ös Monte-Carlo-ralirésztvevő – az Amilcar – megbízhatóságáról beszél, míg a magyar építésű Oscar a Párizs–Dakar-rali során felmerülő (a pályával kapcsolatos) nehézségekre emlékeztet.

Látható egy 1961-es Porsche 356 B is, amely akkor már 180 km/órás sebességre is képes volt. Mellettük csak méretben törpülnek el a Rover modelljei (Mini MK.VI), amelyeket 1991-ben gyártottak. Apropó sebesség: az EKE 1952-es modellje mellett láthatjuk az ARVW rakétaszerű típusát is, a világ leggyorsabb dízel járműve volt korában, amely áramvonalas karosszériájával arra is képes volt, hogy 250 km/órás sebességnél csupán hat litert fogyasztott átlagosan.

Az 1930-as évek versenyautója, az Auto Union különleges helyet foglal el a kiállításon. A globális autóipar történetében ez a kocsi a nagy “Silver Arrow” korszakot szimbolizálja, és szó szerint egy magaslaton látható. A Ferdinand Porsceh által tervezett versenyautót 16 hengeres motor hajtja.

Különleges autók és járművek

A Lettországban összeszerelt közel kétezer (!) jármű közül mindössze néhány maradt fenn a mai napig, és két ilyen személygépkocsi csak itt látható. A ruszai buszgyár (RAF) szovjet típusú minibuszokat gyártott egész Kelet-Európában. A Múzeum különböző RAF modelleket mutat be, mint például a 1993-ból származó RAF (M2 STILS).

A tűzoltómotorok közül kiemelkedik a Magirus M45L – a lett technikai műemlék: ez a legfejlettebb háborús jármű volt a balti országokban. A tűzoltóautók sorát az 1913-as Ruuso-Balt (D24/40)-es modellje is gyarapítja.

Egy autókról szóló kiállítás nem lenne teljes a szerelőműhely nélkül. Ilyet is láthattam: egy korhű szerelőműhelyt alakítottak ki, hogy még teljesebb képet kaphassunk a korszakról.

A múzeum gondol a gyerekekre, illetve családokra is: a kiállítás végén egy eredeti PAZ buszra szállhatunk fel, és a vezetőfülke helyén kivetítőn élhetjük át a múltat, leginkább a 70-es éveket.

A Riga Autómúzeum tehát egyedülálló és különleges a maga nemében. Érdemes autóval érkeznünk, mert a 15-ös és a 21-es helyi járattal csaknem 40 perc az út az óvárostól. A kiállítás majdnem a semmi közepén található, de a gyűjtemény páratlan, és az odajutás nehézségeiért kárpótol a bő két óra bámészkodás. Aki pedig további retro-feelingre vágyik, és van ideje, látogasson el a 67 km-re lévő Baushkába, ahol a második világháború utáni korszak legfontosabb autóit és a szovjet korszak további autócsodáit tekintheti meg. Nekem erre sajnos már nem jutott időm.