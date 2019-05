Mint ahogy az is, amikor az álló autók mellett elhaladva a busz- vagy kanyarodósávból furakodik valaki a sor legelejére. Többek között a Margit híd tövében lévő, a budai rakpartra tartó sáv is ilyen. Csúcsforgalomban eltelik pár zöld, mire végre le lehet jutni a rakpartra, és ezt néhányan nehezen viselik és inkább a sor elejére szeretnek betolakodni. Nem ritkán a párhuzamos sávba is átlógva, azt is feltartva.

Ennek az autónak is el kellett volna menni jobbra, de valamiért ez nem sikerült

Reggelente munkába menet a Szépvölgyi úton is van baj, itt az Árpád fejedelem útja felől érkezők szokták előszeretettel használni a kanyarodósávot a Szépvölgyi felé, csak éppen egyenesen haladva. Zöldnél elfelejtenek elkanyarodni és egy izmosabb autóval, jól elkapott indulással az egész sort le tudják itt nyomni.

Okos büntetés

Egy időben a reggeli csúcsban a Lánchíd pesti oldalán, a buszsávban érkezőket sorozatosan elküldte még egy körre a felhajtó végén strázsáló rendőr. Remek ötlet, mert a rendőr nem csinált még nagyobb dugót azzal, hogy félreállít, intézkedik, feljelent, büntet, hanem inkább nevelő jelleggel csupán egy bő negyedórás plusz karikát akasztott a sietős ember nyakába. Több ilyen kéne, talán a szabálykövető ember így nem érezné magát idiótának.

Délutánonként a Rákóczi hídra való felhajtás is lidérces, amit a közelben zajló nagyszabású építkezés miatti változatos forgalomváltozások tesznek még izgalmasabbá. Itt sem ritka a sor mellett végighúzó, majd egy balekot kinéző és eléje bevágó autós. Balek pedig mindig van, aki a végén még jó fejnek is gondolja magát, hogy beengedett maga – és vagy 100 másik, szabályosan a sorára vágó másik autós – elé egy türelmetlen vezetőt. Pedig nagyon nem az.

De van jó példa is, ahol a korábbi, a trógereket jutalmazó rendszert időközben úgy módosítottak, hogy a könnyen ignorálható tábla, záróvonal mellé biztos, ami biztos alapon még kamerákkal is ellátták a kereszteződést. Talán ember is van, aki kiértékeli a látottakat és postázza, amit kell. Már ha éppen nem kötnek bele, hogy mennyire törvényes a felvételek alapján büntetni. Máshol pedig mobil betontorlaszokkal és egyéb akadályokkal állják el azokat a lehetőségeket, ahol szabálytalanul, veszélyesen lehetne valamiféle előnyhöz jutni.

Te mit csinálsz, ha eléd próbál valaki hasonló módon bepofátlakodni? Ügyesen zárom a sort, hogy se elém, se mögém ne férjen be 67% (302)

Ha befér, akkor hadd jöjjön, engem nem érdekel 22% (101)

Beengedem, mert balek vagyok 5% (23)

Én is állandóan pofátlankodom 6% (29)

Nem légy hülye!

Ugyan nem pofátlanság, hanem sokkal inkább idiótaság, amikor egy megszűnő sávból próbál valaki a szükségesnél jóval korábban, pánikszerűen átsorolni a megmaradó sávba. Attól rettegve, hogy a végén majd tuti nem engedik be és ott fog éhen veszni. Hogy ne szívassuk meg sem a megszűnő, sem a megmaradó sávban autózókat, tessék végiggurulni, ameddig lehet, – míg elfogy a sáv, vagy elérünk a vészvillogóval rakodó furgonig, egyéb akadályig – ott kitenni az indexet és besorolni.

Egy civilizált világban, ahol a résztvevők rájönnek, hogy mindenkinek jobb, ha nem áll be a forgalom, ott ilyenkor, ha elmegy egy autó a megmaradó sávban, akkor utána beengednek egyet a megszűnő másikból. Aztán újra és újra. Persze vannak kretének, akik inkább leszegett fejjel, szemkontaktust is kerülve, a feladhatatlan elsőbbség tudatával juszt se engednek be maguk elé senkit, de sajnos ez van. Manapság már mindenkinek lehet jogosítványa, autója, függetlenül attól, hogy valóban képes-e autót vezetni, vagy sem.

Van, ahol ez magától működik

Majdnem minden reggel én viszem a kölköket iskolába. És majdnem minden reggel ugyanabban a dugóban ülök a többi szülővel, munkába igyekvővel, már dolgozó sofőrrel, ahogy próbálunk egyre beljebb jutni a városba. Illetve nem is igazi dugó ez, amiben haladunk, hanem inkább csak testes, ragadós valami, amiben nehéz mozogni. Akad ugyan néhány alternatív utca, de csak akkor van értelme ezeket használni, ha például arra zöld a lámpa, másfelé meg nem, mert végül mind egy főút felé vezet, amire a zsúfoltság ellenére meglepően könnyű a besorolás. Valahogy itt kialakult, hogy hiába alárendelt útról jönnek sorban az autók, a főúton haladók automatikusan hagynak nekik a helyet. Egy innen, egy onnan. És néhány kivételtől eltekintve ez gyönyörűen működik. De biztos van még számtalan más hely is, ahol ez így zajlik.

Te hasonló helyzetben lemondasz az elsőbbségedről? Persze, egy innen, egy onnan és szépen halad mindenki 68% (238)

Frászt, elém ugyan nem jön be senki 9% (33)

Nem tudom, néha igen, néha nem 23% (79)

Legális kerülők. Okosság vagy szemtelenség?

Mindenki ismer jó pár olyan kerülőt – néha a Waze is ajánl ilyeneket, – ami legális ugyan, de mégsem túl elegáns. Ilyen például, amikor benzinkútra behajtva, vagy egyéb szürke zónán át lehet kikerülni egy piros lámpát, vagy nagyobb tumultust. Reggelente az útvonaltervező a pesti rakparton dél felé autózva sokszor még azt is jó ötletnek tartja, hogy a rakpartról hajtsunk fel, guruljunk át a Margit híd alatt, majd térjünk vissza a rakpartra. Ez nyilvánvaló baromság, a pár másodperc elméleti nyereség sokszor azonnal semmivé foszlik, ha egy szerencsétlenebb sofőr áll a sor elején és ő akar becsatlakozni a rakparton haladó autótömbbe.

De a kerülő jól működik a Nagyszőlős utca környékén, ahol egy lámpát meg lehet spórolni a Budaörsi felé, ha valaki áthajt a MOL-kúton. Ugyanilyen surranópálya található a Hengermalom útnál is, ahol az OMV-kúton áthajtva lehet jobbra kanyarodni a zöld jelzésre való várakozás nélkül. A Kolosy tér és Szépvölgyi sarkán pedig a piac mellett bekanyarodva lehet a többiek elé vágni. Igaz, ez reggelente rizikós, mert könnyen rá lehet faragni, ha sok a gyalogos.

Neked vannak tuti kerülő tippjeid? Esetleg olyan útszakasz, ahol a gyökerektől neked hullik a hajad? Ha van ötleted, hogy hol és mit kéne másként csinálni, hogy minél pörgősebb legyen a forgalom, akkor oszd meg velünk!