2018 egészében Ford Focusból, Volkswagen Golfból és Opel Astrából érkezett a legtöbb Magyarországra, azonban míg tavaly felfelé húzták a lista egészét, most mind a három tömegmodellből – a piac egészének növekedése közben – kevesebb érkezett az országba, mint tavaly ugyanekkor: 8,9, 6,7 és 6 százalékkal.

Olvass tovább

Kevésbé váratlan a 2016-ban még listavezető 3-as BMW népszerűségének csökkenése, talán csak a mértéke húzza fel a szemöldököt. A 18,3 százalékos mínusz a modellek 20-as listáján a második legrosszabb adat.

Nézzük meg a top 10-et!

Márka/modell 2019. 01-03. (darab) 1. Ford Focus 1319 2. Opel Astra 1313 3. Volkswagen Passat 1280 4. Volkswagen Golf 1240 5. Audi A4 926 6. BMW 3-as 894 7. Opel Meriva 721 8. Opel Corsa 672 9. Opel Zafira 668 10. Hyundai i30 574

Miközben a nálunk igen fontos piaci szereplőnek számító Focus, Astra, Golf, 3-as BMW, és Zafira behozatala csökkent, szinte a semmiből repül felfelé a Hyundai i30. A tavalyi 18-ik helyéről 58 százalékos emelkedés után most a 10-ik. Változatlanul erős a két éve nem gyártott Opel Meriva darabszám-növekedése, az első három hónapban látványos, 28 százalékos emelkedéssel.

Szárnyal a Kia Ceed, bekerült a top 20-ba a Škoda Octavia

Két új modellt köszönthetünk a népszerűségi lista első 20 helyezettje között, 48,6 százalékos emelkedéssel a Kia Ceed mindjárt a 12-ik helyen landolt. Új szereplő a használtan behozottak között az újautó-vásárlók régi nagy kedvence, a Škoda Octavia is.

Márka/modell 2019. 01-03. (darab) 11. Audi A6 536 12. Kia Ceed 521 13. Ford Fiesta 510 14. Audi A3 500 15. Mercedes C-osztály 472 16. Ford Mondeo 468 17. Honda Civic 465 18. Honda Jazz 463 19. Škoda Octavia 451 20. Mazda 6 447

Csökkent a vásárlók érdeklődés a Ford Mondeo, valamint két Honda, a Jazz és a Civic iránt is, de a legnagyobb mértékében a Mazda 6 esett vissza. 18,7 százalékos mínuszával még a 3-as BMW-t is sikerült alulmúlni.

Váratlan meglepetése a 20-as listának, hogy eltűnt róla a Toyota Prius, amely iránt az elmúlt időszakban évről évre nőtt az érdeklődés, és egyre több és több használt példány érkezett az országba.

A márkák sorrendje

Annak ellenére, hogy a 10 legnépszerűbb modellből 4 Opel, márkaszinten a Volkswagen tartja előtte az első helyét, durván 10 százalékos előnnyel, aztán jön a Ford. Eddig változatlan minden, ám a dobogó után az Audi előre lépegetésének újabb állomását látjuk: 2017-ben 6-ik, 2018-ban 5-ik, most már 4-ik. Jól szerepel idén az A3, az A4 és az A6 is, miközben közvetlen riválisának egy-egy korábban fontos modellje kipottyant a top 20-ból. Például az 5-ös BMW, és az A-osztályos Mercedes.

Márka 2019. 01-03. (darab) 1. Volkswagen 4496 2. Opel 4061 3. Ford 3696 4. Audi 2495 5. Toyota 2427 6. Mercedes 2358 7. BMW 2343 8. Renault 1466 9. Hyundai 1427 10. Mazda 1400

Érdekesség, hogy modellszinten egyetlen személyautójával sem tudott bejutni a 20 legnépszerűbb közé a Toyota, és a Renault, ennek ellenére a japán 5-ik a márkák között, a francia pedig a 8-ik.

Rengeteg használt Porsche érkezik

A 2018-as számok böngészése közben már januárban felfigyeltünk rá, hogy tavaly 456 darab Porsche jött be. Nos, a sztori folytatódik, 2019 első három hónapjában 112 példány érkezett, ami felülmúlja a 2018-as első negyedéves 99 darabot is.

Számos egyéb, akár a Porschéknál is magasabb árkategóriás használt luxusautót is vásárolnak honfitársaink, ha nem is ilyen mennyiségben. Íme, néhány példa:

Maserati (11 darab jött be az első negyedévben)

Bentley (4 darab)

Lincoln (4 darab)

Ferrari (3 darab)

Lamborghini (2 darab)

Rolls Royce (1 darab)

Aston Martin (1 darab)

Zárásként még néhány felső kategóriás márka számai: használt Lexusból 165 darab érkezett három hónap alatt, Jaguarból 71, Teslából pedig 31.