Kezdjük a boldog főszereplőkkel.

Sorban állnak honfitársaink az X5-ös BMW-ért, a hibrid Lexusokért, a Konáért és a VW T-Rocért

Hatalmasat megy mostanában a BMW, kemény 34,6 százalékkal bővült az értékes (894 db vs. 664 db). „A tavaly év végén bemutatott X5-ös minden várakozást felülmúló startot vett (146 db), egyértelműen a magánvásárlók kedvence, ám a márka legnépszerűbb modellje az 5-ös (185 db)” – mondja Salgó András, a BMW hazai szóvivője a Vezessnek. Jól fogynak a kisebb SUV-jaik is, különösen az X3-as. „Általánosságban nagyon nagy az érdeklődés az X modellekre, az idei első negyedévben 376-ot adtunk át ügyfeleknek.” A piac egészét nézve szerény számnak tűnik, de az ötödik évében járó i3-as akár rekordévet is zárhat (59 db).

Csillapíthatatlannak tűnik a vágy az árlisták másik végén is, már amennyiben szabadidő-autókról beszélünk. A Dacia 31 százalékos (1986 vs. 1516) növekedésében – nyilván már ki is találta mindenki – a Duster igen fontos szerepet játszott. Vihari Balázs, az importőr Renault Hungária kommunikációs vezetője szerint mostanra beérett az egyéves második generáció. Cégek és magánszemélyek egyaránt viszik, utóbbiaknál azonban a legolcsóbb az örök kedvenc, most is Sanderóból viszik a legtöbbet.

Állami megrendelés nem pumpálta az égig sem a BMW, sem a Dacia, sem a Lexus számait, a szinte 100 százalékban hibrideket értékesítő japán prémiummárka is önerőből kaszál mostanában nálunk, 30,6 százalékos növekedést (175 db vs. 134 db) sikerült elérniük az első negyedévben. „A januártól kapható ES sikere minden előzetes várakozásunkat felülmúlta. Már most közel kétszer annyi talált belőle gazdára, mint az elődmodell GS-ből, és a megrendelések fényében hatalmas potenciált látunk benne. Jól szerepelt emellett az NX és az RX is: az előbbiből 15 százalékkal, utóbbiból 70 százalékkal értékesítettünk többet most, mint tavaly az első negyedévben” – így Varga Zsombor, az importőr kommunikációs vezetője. Ráadásul mostantól kínálják új húzómodelljüket, az UX nevű crossovert, amitől sokat várnak 2019-ben.

Bőven a piac egésze felett teljesített a két nagyobb dél-koreai márka is, a Hyundai 25,1 százalékkal (1301 vs. 1040), a Kia 17,8 százalékkal (1558 vs. 1322) több személyautót adott át. „Legfontosabb, hogy a Hyundai alternatív hajtáslánccal szerelt modelljei, a Kona EV és az Ioniq adták a növekedés nagyjából 25 százalékát, és a flottaértékesítés terén is intenzívebb volt a növekedés” – válaszolta kérdésünkre Ördögh Ibolya, a Hyundai Holding Hungary kommunikációs vezetője. A Konát hagyományos hajtáslánccal is jól viszik, ahogy a frissített Tucsont is.

Akármerre nézünk, a szabadidő-autók húzzák a piacot, kivéve most a Kiát, náluk az új Ceed hasít. „A magánszektorban 22 százalék volt a növekedésünk (itt a piaci átlag: +5,6 százalék), ez a jó rajt főként a tavalyi év utolsó negyedévében folytatott sikeres akcióknak, promócióknak, értékesítési tevékenységnek az eredménye. Flotta oldalon a növekedésünk 14 százalék volt (a piaci átlag: +10,1 százalék) a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva. Ebben a növekedésben is a Q4-ben köttetett szerződések (kkv-szektor) leszállításai voltak jellemzően” – mondja Nagy Norbert márkaigazgató.

Velük ellentétben a SUV-k húzzák felfelé a 13,1 százalékos eredményt elérő Volkswagent (2386 db vs. 2109 db). Vérten Sándor, a Porsche Hungária szóvivője szerint „komoly lendítőerőt jelentettek az új típusok, a T-Roc, a Tiguan, a Tiguan Allspace és a Touareg, melyek főleg az egyéni vásárlások miatt hoztak forgalomnövekedést. Magánszemély vásárlóik között a T-Roc a no.1., „amelyből nem tudunk annyit gyártani, amennyit el lehetne adni.”

Hogy néz ki a piac eleje? Visszatért a trónra a Suzuki, és úgy tűnik, ott is marad. Az első negyedévben gyakorlatilag hozta a piac átlagát (+9,1 százalék, 5325 db vs. 4880 db), nem úgy a második Ford, amelyik alig nőtt (+3,2 százalék, 3416 db vs. 3309). Pedig ott a vadiúj Focus, meglátjuk, milyen lesz az év többi része. Harmadik a Škoda (-8,3 százalék, 2865 db 3124 db), a csökkenés okairól lejjebb részletesen írunk.

Növekedésben mindenkit lenyomott a Jeep/Fiat testvérpár

Tessék kapaszkodni, a Jeep 420 százalékkal több vadonatúj járművet állított forgalomba a mögöttünk álló negyedévben, mint 2018-ban ugyanekkor (489 db vs. 94 db). Sok szempontból különös a márka, ki is lóg picit a cikkben szereplők közül, hiszen nagyon alacsony értékesítésről tör fölfelé az egész kontinensen, ilyenkor sokkal könnyebben ugrálnak az éves, féléves, pláne a negyedéves számok, ráadásul most áll csatasorba egyre több új kereskedőjük. 2018-ban rekordévet zártak Európában (+56 százalék), és a kontinens számos nagy piacán.

„Fontos tényezőnek tekintjük, hogy magyarországi hálózatunk jelentősen bővült. Teljesítményünkhöz hozzájárult, hogy a Jeep modellpalettája 2018 végén teljessé vált hazánkban, bemutatkozott az új Renegade, az új Cherokee, és az új Wrangler. A Renegade, illetve az újonnan bevezetett Compass modelljeinkkel immáron két meghatározó szegmensben is képviseljük magunkat” – utalt ezzel a szabadidő-autókra Barta Barbara, az importőr pr-menedzsere.

Megugrott az ősrégi versenyzőnek számító Fiat is (+48 százalék, 1159 db vs. 783 db), amellyel kapcsolatban talán kicsit meglepően hangzik a márka képviselőjének magyarázata a sikerre. „A Fiat márkánknál érzékelhető a folyamatos kommunikáció hatása. A modelljeink ismertségének növekedése révén elértük, hogy egyre többen veszik figyelembe az új autójuk megvásárlást megalapozó döntésnél az általunk forgalmazott gépkocsik szegmensükben kiemelkedően jó ár-érték arányát.”

Mindeközben erős mínuszba fordult a Lada, a Nissan és a Škoda

Hűtőben maradt a pezsgő néhány importőrnél a negyedéves számaik összegzésekor. Az értékesítés nagysága szerinti márkalista első 25 helyezettje közül 6 cég neve mellett találunk mínuszos előjelű változást tavalyhoz képest. A Lada -29 százalékkal zárt (142 db vs. 201 db), aminek okait Pataki András márkaigazgató így foglalta össze a Vezessnek:

„Az első, hogy az egyik legsikeresebb termékünk a Kalina/Granta modellcsalád termékfrissítés miatt kifutott a kínálatunkból 2018 végén, ugyanakkor utódja, az új Granta család, az európai típusengedély hiánya miatt eddig nem került fel a Lada Hungary termékkínálatába. A másik, az új EURO 6 szabványra való átállás miatt az AVTOVAZ csak 2018 december végén, illetve 2019 januárjában kezdete meg az Euro6 D temp emissziós normával rendelkező modellek gyártását. Emiatt igen komoly készlethiánnyal indítottuk az évet, ami közvetlen kihatással volt az értékesítésre, illetve a forgalomba helyezésre. A gyári rendelések viszont 2019. januártól folyamatosan érkeznek, így várhatóan a második negyedév eredményei már kedvezőbbek lesznek.”

Nem teszi a kirakatba 2019 évkezdő számait az elmúlt évtizedben több sikermodellel is hasító Nissan sem (-16,2 százalék, 1034 db vs. 1234 db). Motorváltások és gyártósori átállások állnak a csökkenés hátterében Horváth Gergő, az importőr illetékese szerint. A változások a korábbi szupersztár Qashqait, és az X-Trailt érintették leginkább, de „az átállások sikeresen lezajlottak azóta, és a gyártás teljes kapacitással üzemel”.

„Konjunkturális okokra vezethető vissza” a Škoda -8,2 százalékos szereplése (2865 db vs. 3124 db). A Rapid gyártása már megszűnt, a Scala gyártása viszont csak most kezdődik, így néhány hónap darabszáma hiányzik ennél a kategóriánál, illetve a tavalyi év hasonló időszakának statisztikájában szerepelt két több mint 200 darabos flottamegrendelés is, ami rendkívüli tételnek tekinthető. Vérten Sándor szerint „ettől függetlenül az értékesítés a tervek szerint alakul, csak a kiszállítások csúsznak egy kicsit. Mutatja ezt a Karoq értékesítése, ami annyira népszerű, hogy kevesebbet kapunk belőle az itthoni keresletnél”.