Szerencsére nem akkora a baj, a múzeum kiállítási tárgyainak egy része most is megtekinthető, csak nem a Városliget felé kell hétvégente megindulni. Sőt, ha valaha egyáltalán elkészül az új Közlekedési, akkor sem ide, hanem a volt Északi Járműjavító kőbányai helyszínét kell majd bepötyögni a naviba. Legalábbis jelenleg ez az aktuális terv.

Lassan 4 éve, hogy bezárt a Közlekedési Múzeum – amit azóta már sikeresen el is tüntettek a föld felszínéről – és akinek járműbuzériával fertőzött gyereke van, az azóta csak forgatja a fejét, hogy akkor most mi van, hova lehet vinni az ivadékokat nyálat csorgatni.

Olvass tovább

Az, hogy a bezárt Közlekedési Múzeum egy gyerekszemmel végtelenül barátságtalanul kialakított valami volt, az nem vitás. Rosszul világított, magasra, a felnőttek szemmagasságában elhelyezett kiállítási tárgyakkal és minimális játéklehetőséggel, ami egy vasúti kerék kalapálásában csúcsosodott ki, nem volt túl gyerekbarát hely. Talán majd az új nem lesz tele naftalinszagú, rosszkedvű teremőr nénivel.

Vasút

A vonatbolondok aránylag szerencsések, minimális ráfordítással igazi, működő vonatok közé keveredhetnek, csak ki kell látogatniuk valamelyik pályaudvarra. Arra is van módjuk, hogy gőzössel utazzanak különféle izgalmas helyekre. Feltéve, ha nem csak egy gyors szombat délutáni programra vágynak, hanem valami kiadósabbra.

Hétvégi programnak remek lehet valamelyik kisvasút is, ízléstől függ, hogy valaki Felcsút felé, vagy inkább a Börzsönybe indul el a gyerekekkel. Utóbbi, a Kemencei Erdei Múzeumvasút Magyarország egyetlen, kizárólag önkéntes munkával működtetett kisvasútja. Különlegességei a személyszállító kisvasutak körében ritkaságnak számító 600 mm-es nyomtáv és a görpályás vonalvezetés. (Magyarul a vonalakat úgy építették meg anno, hogy azok végig lejtettek a fafeldolgozók felé, így energiaigénye csak az üres kocsik felvontatásának volt.) Meg Kemencén mindenki jó fej. Van szabadtéri kiállítás mindenféle keskeny nyomtávú szörnyeteggel, és a műhelybe is be lehet nézni.

Aki igazi, nagy vonatokat akar, az a Magyar Vasúttörténeti Parkban megkapja. Igaz, itt egyelőre még téli szünet van, április 5-től várják a nagy, olaj- és gépzsírszagú mozdonyok, hogy elborzadjunk mellettük, mi mindent lehet kihozni egy egyszerűnek tűnő gőzgépből is.

Van még egy vasútalapú kiállítás a belvárosban is, egész pontosan a Deák téren, az aluljáróban. Itt a Földalatti Vasúti Múzeum kiállítását lehet megtekinteni, amely a kontinens első – 1896. május 2-án átadott – földalattijának állít emléket. Nem mondom, hogy ez a legizgalmasabb, de legalább itt van Budapest közepén. Hétvégén vaskerékért nyígó gyerek szemét kiszúrni ez is megteszi. Szentendrére viszont határozottan érdemes kiutazni, a Városi Tömegközlekedési Múzeum miatt. Busz, HÉV, villamos, minden van itt.

Hajó

Aki a vízen úszó dolgokra harap, az a Neszmélyi Hajóskanzenben érezheti jól magát, ahol lapátkerekes gőzhajótól a partra vetett szárnyashajóig található pár érdekesség. Aki a fővárosban nézne hajós kiállítást, az ezen a linken nézelődjön.

A Gróf Széchenyi – nem tévesztendő össze a Széchenyi jégtörővel – és a Kossuth Múzeumhajó minden nap látogatható, a Parlament közelében állomásozó Lajta Monitor Múzeumhajó pedig június 2-től szeptember 30-ig szintén minden nap. Jó tudni, hogy az egyszer megváltott jegy mind a három hajóra érvényes. A Kossuthon jelenleg a Vendéglátás sínen és vízen című kiállítás tekinthető meg, ami főként a nagyszerű Utasellátó vállalatról szól.

Repülő

Az Aeropark Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálja mellett helyezkedik el és a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének minden fontosabb lépése végigkövethető. A repülők mellett földi kiszolgálójárművek is megnézhetők a nemrég szebbé, tágasabbá varázsolt placcon. Akinek ez nem elég, az befizethet egy repülőtér-látogatásra is. Budapesten kívül is van élet, a szolnoki Reptár is zseniális hely, ha kitömött repülőket szeretne nézni a család napestig.

Tehát nincs nagy baj, ezekkel simán elleszünk a Közlekedési Múzeum megnyitásáig. Sőt, akár még utána is.

És te hova viszed a gyereked, ha olajos gépeket vagy űrtechnikát mutatnál neki? Beviszed a munkahelyedre? Vagy csak átmegy a szomszédba? Vagy van más, jobb tipped? Oszd meg a többi olvasóval és velünk is!