Nálunk is csökkentek a dízel értékesítések, 2018-ban 16 százalékkal. Szerintem mostanra elértük azt a szintet, ahonnan sokat már nem esik az arányuk az új személyautó-piacon. Pár észak-európai országban mostanra nagyon-nagyon alacsony a részesedésük. A hagyományos dízelpiacok közül viszont Franciaországban továbbra is az újonnan eladott BMW-k mintegy 55 százaléka, Belgiumban 60, Olaszországban egyenesen 85 százaléka dízelmotoros autó. Az öngyulladásos motorok még mindig eladásaink nagyobbik részét teszik ki Európában. Hiszünk a takarékos és nyomatékos dízelmotorban, meggyőződésem, hogy a tiszta dízeleknek van jövője!

Nemrég írtunk arról, miért nem teljes értékű hétüléses autó a BMW X7 és milyen sok megrendelés érkezett rá két hónappal a májusi a bevetése előtt, illetve a 7-es LCI-ről , immár részecskeszűrővel és a csúcsmodellben továbbra is V12-es motorral. De nemcsak az autók miatt jártunk Genfben a BMW-standon. Az X7 érkezése és az európai dízelhelyzet kapcsán interjút kértünk Jean-Philippe Parain úrtól, aki a BMW Csoport értékesítésekért felelős európai alelnöke. Az autókereskedelmi szakember jól ismeri a magyarországi importőr helyzetét is és fejből sorolja a nagyobb hazai márkakereskedéseket. Heti három-négy napot van úton, járt már az alig egy hónapja megnyitott budapesti használtautó-centrumban is.

Jean-Philippe Paraintől a Genfi Autószalonon kértünk interjút. Ő a BMW európai értékesítésekért felelős alelnöke, jobbra a szerző

1997-ben lépett be a BMW-hez, abban az évben kerekítve 675 000 autót adott el a márka, 2005-ben 1,1 milliót, 2018-ban egész pontosan 2 125 026 darabot. Mely autók hoztak ekkora növekedést?

Hagyományosan a 3-as, az 5-ös és a 7-es sorozat a kínálat alapja, de a nagy ugrást a diverzifikáció és elsősorban az SUV szegmens hozta. Közülük az első X5-öt (E53) emelném ki, amely új területre vezetett bennünket és rendkívül sikeres volt. Az új X5 és az X7 Magyarországon különösen jól szerepel. Kiemelném még a hajtásláncok villamosítását. Több mint öt éve, az i3 és az i8 bevezetésével korán léptünk be erre a területre, ma a villanyautók és a konnektorról tölthető akkus hibridek európai piacának 17 százaléka a BMW-é! Úgy tudom, hogy az 530e az önök hazájában is nagyon keresett.

Melyik modell Európa legnagyobb darabszámban eladott BMW-je?

Ha nem bontjuk le a dolgot motorváltozatra és karosszériára, akkor a típusok között az X1 volt az első 2018-ban Európában. A kompakt SUV-kategória eleve nagyon erős és az X1-ből annak ellenére sikerült ilyen sokat értékesíteni, hogy mellette ott az X2 is.

Körülbelül mennyit kell várni most egy X7-re?

Ahogy a kollégáktól hallom, ezt az autót Magyarországon is remekül fogadta a piac. Mindenképp nehéz szállítanunk. Jelenleg fél év a szállítási idő, de ez hosszabb is lehet, mivel az autó értékesítése csak májusban indul Európa-szerte.

Itt egy eddig elhanyagolt kategóriába lép be a gyár. Honnan jön a vevőkör és Amerikában is ilyen sokat kell várni az autóra?

Adataink szerint jelentős arányban hódít el vevőket a Mercedestől és a Range Rovertől is. Észak-Amerikában hamarabb vezetjük be az autót, mert ott a spartanburgi gyártással nem érvényesül a tengeri szállítás időigénye, de igyekszünk úgy allokálni az autókat, hogy mindenütt arányos legyen az autók átadási ideje.

Korábban a cég levédte a 860i nevet, de a hírek szerint mégsem jön V12-es kupéváltozat. Ön mit tud erről?

Nincs tudomásom 12 hengeres 8-as kupé érkezéséről. A luxusstratégia nagyon fontos számunkra, benne a 8-as kiegészítése a Gran Coupéval, amelyet tanulmányautóként már láthattak.

Több évtizede foglalkozik elegáns járművek értékesítésével. Mitől volt luxus a luxus régen és ma?

Több tényező hat együttesen. Mindig is döntő volt a formaterv és a márka, amelyhez az autó tartozik, szükséges a kiváló menetdinamika és motorkínálat. Ma más tényezők is fontosak, a BMW-nél sokat fektettünk be az újszerű belsőtér-kialakításba; a villamosításban és az önvezető autók fejlesztésében is erős szereplők vagyunk.

Mi értelme van elvenni a vezetési élményt, amit a szlogenjükben is szerepeltetnek?

Nem akarjuk elvenni ezt az élvezetet, hanem választási lehetőséget kívánunk biztosítani ügyfeleinknek. Vannak helyzetek, dugóban például, amikor az illető nem feltétlenül akar vezetni, mert az autózás öröme erősen korlátozott és inkább aludna, megnézne egy filmet, dolgozna abban az időben, biztonságos, elegáns környezetben. Ha az út és a helyzet alkalmas rá, például síelni megy a hegyekbe, akkor meg ő vezet.

Mikor lesznek önvezető BMW-k?

Az iNext 2021-ben lép piacra és 3-as szintű önvezető képességeket kínál. Az 5-ös szint elérésének idejét nem tudom megadni, de a Daimlerrel együttműködve el fogunk jutni odáig. Közösen fejlesztünk méretezhető önvezető technikát, sokféle jármű számára.

Ön francia polgár, szeretném megtudni véleményét arról, hogy az autóiparban miért buknak el a francia szereplők a felső kategóriában? A luxuságazatban nagyon erősek a szállodáktól a kozmetikumokon át a ruhaiparig, az autógyártásban mégsem.

Mielőtt 1997-ben a BMW-hez csatlakoztam, egy francia autógyártónál dolgoztam. Ez a magánvéleményem, de az autók műszakisága és minősége nem egyforma. Ezt gyermekként is átéltem, mert édesapámnak BMW-je volt. Minőségi és arculati tényezők miatt a francia szereplőknek nem volt adott a német márkákhoz mérhető öröksége és hitelessége a felső ársávban. Ehhez a 100 éves történelmen felül tiszta, egyértelmű pozicionálás és jó autók szükségesek, de a kereskedőhálózaton is nagyon sok múlik. Nézze meg, hogy fejlődnek a BMW márkakereskedői Magyarországon! A francia autógyártók nagyon sok mindent jól csinálnak, de az Alpine és a DS előtt is rögös út áll, hogy hitelessé váljanak a vevők szemében. Az ázsiai márkák példája is mutatja, mennyire nehéz világszerte elfogadott prémiummárkává válni.

Parain úr, köszönjük a beszélgetést!