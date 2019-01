Ebben a műfajban ma a Mazda a legnevesebb szereplő, amely európai benzines autóit kizárólag szívómotorral forgalmazza. Ez nem vallási, hanem takarékossági és műszaki kérdés náluk, az amerikai CX-9-ben turbófeltöltéses a 2,5 literes négyhengeres, mert kevesebbet fogyaszt egy 3,6-os szívó V6-nál. Az arculatban és árban is magas szintre lépő márka a szívómotor fő zászlóvivője, még akkor is, ha az új Mazda3 hibrid csúcsmodellje kompresszoros lesz, kis töltőnyomású mechanikus feltöltőt kap.

Tavaly a Fordnak azért is volt olyan jó éve Magyarországon, mert az előző Focus még elérhető volt a 120 lóerős 1,6 Ti-VCT motorral. Ez a szívó benzines fogyott el először, a megkérdezett budapesti értékesítő nagyjából 80 százalékra tette az arányát a magánvásárlók között. Sok autóvásárló szemében a szívó benzines motor egyet jelent a kiszámítható szervizköltségekkel és a problémamentes használattal. Ahogy a használtautó-vásárlók, úgy az új autó mellett döntők is tudják, hogy többször tankolni nem akkora macera, mint többet szervizbe járni és váratlan szervizkiadásokra felkészülni.

A Lada még nem tette programmá a turbós benzines motorokat övező, egyre kevésbé indokolt félelmet, pedig az újkori Ladák 100 százalékában benzines szívómotor van. A márkakereskedők se turbós benzines, se dízel autókat nem kínálnak. Majdnem ilyen homogén a Subaru benzines motorkínálata. A Levorgot kivéve a benzines Subarukban is a szívómotorok hegemóniájával találkozunk. Az 1,6-os Imprezától a Forester 2,0i-n át az Outback 2,5i-n keresztül a BRZ sportautóig, a Toyota GT86 testvérmodelljéig turbó nélkül surrog a négyhengeres bokszer.

Stabil hely a hibridekben

Önálló erőforrásként, a kisautók feletti szegmensben, a Toyotánál is visszaszorulóban vannak az atmoszférikus motorok, de a hibridhajtás benzines tagjaként élnek és virulnak, akár a következő Corollára, akár az új RAV4-re gondolunk. Hasonló a helyzet a Lexusnál, ahol a kétliteres turbós benzines alternatíváját jelentik a szívómotorral működő hibridek. Akkor pedig jöjjön pár népszerű autókategória, amelyekben van keresnivalója a szívómotornak a feltöltött benzinesek ellenében.

Gyengébb autó, kisebb kockázat Több konstrukciós oka van annak, hogy hosszabb távú használatban a szívócső-befecskendezéses benzines szívómotorok ígérik a legkevesebb meghibásodást. Turbómotorja válogatja, de 150-200 000 kilométernél már érvényesülhetnek ezek az előnyök, rossz esetben hamarabb is. Ezeknek a motoroknak nincs nagynyomású üzemanyag-befecskendezésük, további jó pont a szívócső-befecskendezés. Ez azért fontos, mert az üzemanyagot közvetlenül az égéstérbe befecskendező motorokban nagyjából 100-120 000 kilométer után már problémát okozhatnak a szívószelepeken kialakuló lerakódások. Ezek forrása a visszavezetett kipufogógáz, az olajpára a kartergázból és az EGR szelepen keresztül az égéstérbe visszavezetett, korommal terhelt kipufogógáz. Ez a massza ül ki a szívószelep tányérján és szárán, illetve a szívócsatornákban. Szívócső-befecskendezéssel viszont a benzinpára tisztán tartja a szelepeket. Ritkaság, de akad még közvetlen befecskendezéses szívómotor, például a Hyundai Tucson és a Kia Sportage 1,6 GDi motorja, 132 lóerővel. A benzines szívómotoroknak viszonylag kicsi a terhelése, nem magas bennük az égési csúcsnyomás és jóval kisebb hőmérséklettel kell dacolniuk a fém alkatrészeknek, mint a feltöltéssel fokozott hőterhelésű turbómotorokban. A kétféle motorban használt anyagok sem ugyanolyanok, de az tény, hogy a ma kapható szívó benzinesek nagyrészt kiforrott, csekély karbantartási igényű motorok, ezek sínylik meg legkevésbé a városi használatot és a sok rövid utat. Használatukat kényelmessé teszi, hogy nem kell alapjáraton kihűteni a turbót leállítás előtt, nem kell várni a feltöltő lecsengésére és hidegindítás után is elég kb. 10 másodpercet várni az elindulással, amíg körbefut a motorolaj. A szívó benzinesek további előnye, hogy többnyire az Euro 6d Temp szabvány életbe lépésével sincs rajtuk benzines részecskeszűrő, ún. Otto-partikelfilter.

Kisautó: Suzuki Swift és Baleno 1,2 (90 LE)

Amíg lehetett, a vásárlók az SX4 S-Crosst és a Vitarát is az 1,6 literes, atmoszférikus benzines motorral vették, de a ráncfelvarrás óta egyik sincs már a kínálatban. A Swiftben bezzeg él és virul a benzines szívómotorral, amely kiemelkedik a kategóriájából. A konkurensekhez zömmel háromhengeres szívó benzinesek kaphatók a belépőmodellekben, közülük a Nissan Micrát nyáron teszteltük és egészen kerek, takarékos autó vele.

Kategóriatársaival ellentétben a Swift valódi négyhengeres motort ad, amely finomabban jár a sorhármasoknál és kellemesebb a hangszíne is. A K12C kódjelű pörgős, életteli motor azzal teszi fel a koronát, hogy 4,5-6,5 l/100 km közötti valós fogyasztással működik, tesztünkön is beérte 5,2 literrel. Akinek nagyobb csomagtartóra és hátsó lábtérre van szüksége, elfogadja továbbá az autó sajátos esztétikáját, a Swift helyett választhatja a Balenót ugyanezzel a motorral és hasonló, 5,5 l/100 kilométer körüli átlagfogyasztással.

Alternatíva: Ford Fiesta 1,1 (85 LE), Hyundai i20 és Kia Rio 1,25 MPi (75/84 LE), Nissan Micra 0,9, Opel Corsa E 1,2/1,4 (70/75 v. 90 LE), VW Polo 1,0 MPI Evo (80 LE)

Limuzin, kicsiben – Citroën C-Élysée 1,2 VTi

Jóllehet az 1,6 literes, 115 lóerős motorral már jó ideje nem kapható a Citroën C-Élysée, az 1,2 VTi ma is a kínálat része. A Spanyolországban gyártott francia szedán ugyanazt a szívócső-befecskendezéses háromhengerest kapja, ami a C3-ban is egyeduralkodó. Magyarországon a C3-ban körülbelül 70 százalék az aránya az importőr adatai szerint, a C-Élysée-ben és testvérmodelljében, a Peugeot 301-ben még magasabb lehet. A nem túl nehéz családi autóban takarékos és kis fordulaton ébredő nyomatéka miatt egészen élhető ez a háromhengeres, amelyről itt találtok részletes tesztet a Dacia Duster 1,6 ellenében.

Alternatíva: Lada Granta 1,6 és Vesta 1,6

Alsó középkategória: FIAT Tipo 1,4

Sokáig az Opel Astra J 1,6 limuzin volt az egyik menekülőút a hagyományos technikát preferáló vásárlóknak, de ebből már csak a 140 lóerős 1,4 Turbo szerepel az árlistában, a 115 lóerős szívó benzinesből a maradék készletet értékesítik a márkakereskedők.

Ebben a méretkategóriában a Hyundai i30 és a Kia Ceed is elérhető szívó benzines motorral, de választásunk a FIAT Tipóra esett, mert kvalitásaihoz mérten kevesen gondolnak rá. Több figyelmet érdemelne, mert a 95 lóerős, 1,4 literes négyhengeressel is élhető autó, dicséretes ár/érték aránnyal. A listaárakkal ne foglalkozzatok, az autó akciós ára kedvező és árához képest az épp aktuális modellek felszereltsége is igazán jó.

A Tipo háromféle karosszériával társítható. Adott a klasszikus kompakt autó ötajtósként, 440 literes csomagtartóval, létezik az 550 literes csomagterű kombi és rendelhető belőle lépcsőshátú limuzin is (520 liter). Az ötajtós a 95 lóerős motorral 185 kilométer/órás végsebességre képes, 100-ra 12,1 mp alatt gyorsul, míg maximális, 127 Nm forgatónyomatéka csak 4500-as fordulatszámon mérhető. A gazdagon felszerelt Mirror+ ára limuzinként 4,1 millió Ft. Más kérdés, hogy a FIAT-nál ma is elérhető a középhaladó szintig eljutó használtautó-vásárlók titkos tippje, a 120 lóerős 1,4 T-Jet, egy híresen strapabíró, kiforrott turbós benzines motor, tehát a Tipóból a turbómotort választani sokkal kisebb kockázat, mint a konkurensekből.

Alternatíva: Hyunda i30 1,4 MPI és Kia Ceed 1,4 CVVT (100 LE), kifutó Opel Astra J 1,6 szedán (115 LE)



Kompakt kombi: Kia Ceed 1,4 CVVT

Szinte szokatlan az alsó középkategóriában, hogy egy új fejlesztésű, nem az alacsony árra kihegyezett autóban legyen még benzines szívómotor, de szerencsére a Kia Ceedben adott. Információink szerint 2020 végéig biztosan él az Euro 6d Temp normának megfelelő szívómotor, ha hasonlóan magas marad a vevői igény.

Magyarországon a kombiban mintegy 30 százalékos az aránya, az ötajtóst választók közel 40 százaléka dönt mellette – tudtuk meg az importőr szakemberétől. A 100 lóerős, már 3500-as fordulatszámon 134 Nm maximális nyomatékú motorral 183 kilométer/órás végsebességet ér el a Ceed kombi, a 12,9 másodperces gyorsulás 100-ig hervasztó, de legalább ehhez a motorhoz is hatfokozatú kézi váltó tartozik. A csomagtartó 625-1694 literes, az akciós vételár pedig az LX 4 774 000 forintjától a Platinum 6 074 000 forintjáig emelkedik.

Érdekes, hogy egyes országokban nem ez a legalacsonyabb árú motorváltozat, hanem az 1,0 T-GDI, tehát a háromhengeres turbós benzines. Az autók árazásában ugyanis nemcsak egy motor gyártási költsége számít, sok más mellett az adott motorváltozat adózási besorolása is. Emiatt a WLTP-norma szerint 5,6-6,1 l/100 kilométeres szabványos fogyasztású, 127-139 g/kilométer szén-dioxid-kibocsátású, 120 lóerős turbómotor kisebb adótétellel kerülhet forgalomba a 6,7-7,3 l/100 kilométerrel besorolt, 153-165 g/kilométeres CO2-emissziójú 1,4 MPI-nél. A szívómotorok 2020 után várható eltűnését épp a magasabb szabványos fogyasztás okozza, amely a büntetőadókkal ellenérdekeltté teszi az autógyártókat és a CO2-alapon adózó vevőket is a magasabb szén-dioxid-kibocsátású motorváltozatok megtartásában.

Alternatíva: FIAT Tipo 1,4 Kombi (95 LE), Hyundai i30 1,4 (100 LE) és Lada Vesta 1,6 SW (106 LE)

Kis egyterűek – Honda Jazz

Egy halódó kategória utolsó mohikánjai várnak vevőre ebben a szegmensben. A Hyundainak még van pár darab az ix20 1,6 MPi-ből, amely egy négyhengeres, 126 lóerős B-MPV, azaz kisautó alapú egyterű. Testvérmodellje, a Kia Venga is eltűnik a kínálatból, ebből szintén akad még néhány szalonautó és nemcsak az itt 125 lóerős, 1,6 literes motorral, hanem a csekélyebb fogyasztást ígérő, 90 lóerős 1,4 CVVT négyhengeressel is.

Velük szemben a Honda Jazz él és virul. A Jazzhez nincs is más, mint négyhengeres benzines szívómotor, ami bizonyos ügyfelek szemében felértékelheti a praktikus kis egyterűt városi használatra autót kereső hölgyek, családok szemében. Az 1,3 i-VTEC benzines 103 lóerős, a Vezessnél tavaly megénekelt 1,5 i-VTEC 130 és csak Dynamic kivitelben rendelhető, kisebb testvéréhez hasonlóan CVT fokozatmentes sebességváltóval vagy hatfokozatú manuálissal.

Alternatíva: FIAT 500L 1,4, Hyundai ix20 1,6, Kia Venga 1,4 és 1,6

Kompakt egyterűek – Dacia Lodgy és Dokker

Bár a Renault Mégane-ban az 1,6 SCe helyét átvette az 1,33 TCE 115 FAP, tehát a vadonatúj fejlesztésű, részecskeszűrős, turbós benzines négyhengeres, a Daciákból még nem tűnt el a benzines szívómotor. A Renault Hungária szakemberei arról tájékoztatták a Vezesst, hogy a Dacia-választékban 2019. augusztusi gyártásig megrendelhető lesz a Dokker és a Lodgy ezzel a motorral, ahogy a Duster is.

Itt aztán nem kell feje tetejére állnia a marketingeseknek, mert ár/szállítókapacitás arányában a Lodgy 100 SCe bármilyen más nullkilométeres családi autót leiskoláz. Az ötüléses ára 3 049 000 és 3 649 000 Ft között mozog, a valódi hétszemélyes verzióé, Ambiance felszereltséggel 3 529 000 forintról indul és 4 049 000 forintig ível a puccos Stepway kivitelben. Az 1598 köbcentis motor 102 lóerős, amivel az ülésszámtól függően 207/827/2617 literes csomagterű egyterű 11,5 mp alatt gyorsul százra. A végsebesség 172 kilométer/óra. Akinek a harmadik üléssor helyett az oldalra nyílónál jóval praktikusabb tolóajtó a fontos, választhatja a Dokkert ugyanezzel a motorral. Hasonló motorkonstrukciójú konkurens a Kia Carens és a Toyota Verso korábbi távozásával nemigen van.

Városi SUV: Honda HR-V 1,5

Ebben a mezőnyben a vevők zömének sokáig elég egyértelmű volt, hogy ha szívó benzines, akkor Suzuki Vitara 1,6. De a modellfrissítéssel az SX4 S-Crosshoz hasonlóan a Vitarában is megboldogult a takarékos, problémamentes és igazán közkedvelt M16-os négyhengeres. Aki viszont a Vitara méretkategóriájába tartozó Hondával szemez, nem is vehet mást, mint benzines szívómotort. Az árlista egyetlen szereplője az 1,5 literes, a Jazzhez hasonlóan 130 lóerős i-VTEC négyhengeres, 5 999 000 és 8 199 000 Ft közötti listaáron.

Alternatíva: Citroën C3 Aircross 1,2 VT, Opel Crossland-X 1,2 és Peugeot 2008 1,2 VTi (82 LE), Mitsubishi ASX 1,6 (117 LE), Ssangyong Tivoli 1,6 (128 LE)

Ti milyen szívó benzines autót vennétek újonnan? Várjuk a tárgyilagos, értékteremtő szándékkal írt hozzászólásokat.