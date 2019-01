Őszintén szólva ebből az adatbázisból sem volt könnyű 20 izgalmas négykerekűt kiválasztani, annyi csodát trélereztettek be tavaly az országba a vagyonos műkedvelők. Jöjjenek abc-sorrendben!

Vagy a fölé, az igazodást nagyban segítené a gyártási évük, ám a forrásként használt adatbázis ezt sajnos nem árulja el. Ennek ellenére a cikkünkben szereplő különlegességek (a veteránok is) minden bizonnyal kiváló állapotúak lehetnek, hiszen az import után rendszámot adtak rájuk a magyar hatóságok. (A cikkben szereplő autókon felül érkeztek még felújítandó ritkaságok is, az egy másik lista.)

A kifinomult ízlésű milliárdosok országa vagyunk – akár erre is következtethetnénk abból a listából, amely több száz ritka, különleges, és ebből adódóan nagyrészt igen drága autókat sorol. A Datahouse által felsorolt, használtan behozott, majd 2018-ban forgalomba is állított járművek olykor az 50-100 millió forintos árkategóriába is befigyelnek.

Aston Martin DBS

Összesen 8 darab érkezett tavaly a patinás, mifelénk hivatalos kereskedéssel sem rendelkező angol sportkocsigyártó borsos árú termékeiből: egy-egy DBS, DB9 és DB11, valamint 5 darab Vantage. Az 1967 és 1972 között V8-as, négyezres blokkal gyártott DBS-ek ára a komolyabb nyugati és tengerentúli kereskedőknél jellemzően 100-250 ezer dollár között mozog állapottól függően. A fotón látható 1968-as gyártású példányt 232 ezer dollárért hirdeti itt a brit tulajdonosa, 50 ezer mérföldet futott.

Bentley Arnage

Szerencsénkre Bentley-szalon már működik Budapesten, meg is néztük belülről, a szigetország második legpatinásabb luxusautó-márkájának kínálatából 21 használtat vásároltak tavaly honfitársaink, az Arnage-t leszámítva mind ma gyártott modellek. Bentaygák, Continental GT-k, még egy Mulsanne is érkezett. Az Arnage-t 1998 és 2009 között építették Crewe-ban a klasszikus 6,75-ös motor mellett a BMW-eredetű 4,4 literes twin-turbóval. Előbbivel a csodás szedán össztömege meghaladja a 2,5 tonnát. Ára igen széles skálán mozog a hazájában, jellemzően 10 és 70 ezer angol font között, természetesen ott a legszélesebb belőle a választék. Ha kedvet kapott hozzá, a Hemmingsnél most ön is licitálhat erre példányra.

Buick Riviera

Talán az egyik legjobb alap átépítésekhez, sajnos a tengerentúli tuningmeastrók egy része bazári majomnak öltözteti. Kettő jött be tavaly, évjáratot sajnos itt sem tudunk. Egyeseknek a ’65-ös, másoknak a ’69-es az álomautó, de a hivatalosan harmadik generációnak tartott, és 1971-től gyártott változat egyedi fara is sokakat rabul ejt. Utána megindult a lejtőn a modell, egészen csúnya vége lett a nagy névnek. Köszönöm, de a felniket nem kérem, a többi egyértelműen jöhet…

Cadillac DeVille

Szomorúan hasonló utat járt be 8 generáció alatt a DeVille, nagyon leegyszerűsítve az amerikai autóipar sok évtizedes történetét, e két modell életén és változásain át szépen látszik a hanyatlás. A monumentális Caddyk egyik legszebbjéből minden évben hoznak be a gyűjtők, felújítók és kalandorok, 2018-ban 4 darabra került magyar rendszám.

Chevrolet Corvette

Ma is vérpezsdítő, ezért egy tavalyi – 135 ezer dollárról induló – ZR1 fotóját raktuk be a cikkbe abból a 32 darab Corvette-ből, amit a Datahouse adatbázisa sorol (a 46 darab Camaro mellett). 6.2-es, V8-as blokkját 755 lóerőig húzták fel, 0-60 mérföldre 2,85 másodperc alatt ugrik.

Chrysler Imperial LeBaron

Ahogy a modell történetét részletező összefoglalók írják, az első LeBaron karosszériás Imperialok az 1930-as években jelentek meg a Chrysler kínálatában, ezzel olyan luxusautó-gyártókkal vette fel a versenyt a Chrysler, mint a Packard, a Lincoln vagy a Cadillac. Egyetlen LeBaron érkezett 2018-ban Magyarországra, ha 1972-es évjáratú, akkor a Hemmings által bemutatott alábbi szépséget képzelje maga elé az olvasó.

Dodge Challanger

Tavaly ősszel fotóztam ezt a szürke SRT Hellcat-et, tudom, videó lett volna az igazi hanggal, de lefagytam a dörmögésétől, amikor beindította a huszonéves gazdája. 32 darabból állt tavaly a Challanger-import, akár éppen ilyen is lehetett köztük mondjuk 717 lóerővel, kategóriájában az egyik legalacsonyabb, 65 ezer dolláros alapárral. Ritka Challanger oldtimerekért ennek a háromszorosát is elkérik.

Ferrari 400

Nyolc különféle modellből, összesen 31 használt Ferrarit vásároltak szerencsés honfitársaink, ezek közül a talán kevésbé tipikus formájú 400-ast emeljük ki, ebből egy jött be. A márka oldtimerei között mondjuk úgy, hogy a megfizethető kategóriát képviseli, itt 40 és 110 ezer dollár közötti áron találunk eladó példányokat, de a Sotheby’s az alábbi fotón látható, 1983-as kiválóságot 345 ezer euróért értékesítette.

Fisker Karma

Még 2009-ben bambulok magam elé az alábbi Karmában teljesen lenyűgözve, számomra elvitte a showt akkor Frankfurtban. Hol volt még akkor a Tesla? És hol van most a Fisker? Hat darab, külföldről érkezett használt Karmára került tavaly magyar rendszám, ha ön a tulajdonosok között van, avagy régebbről birtokol egyet, legyen kedves, írjon, szívesen megnéznénk a valaha készült egyik legszebb elektromos autót sok-sok kilométernyi használat után.

Hummer H3

Ha van márka, amelyre én tényleg használnám a mára rendkívül elcsépelt szabadidő-autó kifejezést, az a Hummer. Teljesen indokolt mind a 14 darab, amit beszereztek a polgártársaink tavaly. Arnold Schwarzenegger is szeretett volna még a ’90-es évek legelején egyet, ám akkor még csak katonai változatok futottak a hadseregben, ám állítólag a filmsztár lobbija is közre játszott abban, hogy 1992-től a gyártó AM General elkezdte árusítani az M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV azaz Hum-Vee, ahogy a hadsereg hívta) civil változatait Hummer márkanéven.

Jaguar E-Type

A minden idők legszebb személyautóit felsoroló listák szinte állandó dobogósa, sokszor győztese a magyarországi használtautós importlistákon is örök szereplő. 2018-ban 3-ra került idehaza rendszám. Az árak teteje szabad szemmel alig látható a budai szerkesztőségből: a kivételes állapotúaknál elérheti a 200 ezer eurót is, mint például ennél.

Jensen Interceptor

Csaknem ugyanaz a kor, csaknem ugyanaz az iskola, ám az E-Type-nál is ritkább az Interceptor. Ilyet csak választékos ízlésű gyűjtő vesz, egyetlen darabot trélereztek be az országba tavaly. 1966-os bemutatásakor a 6,3 literes, V8-as, nyomórudas Chrysler blokkból 325 lóerőt sikerült kinyerni, ami a lenyűgöző stílusával együtt hatalmasat szólt. Ma is csoda, nem vitás, ára jellemzően 50 és 150 ezer euró között mozog. Ő lordsága 130 ezer angol fontért kelleti magát.

Lamborghini Aventador

Az egyik legizgalmasabb mai szupersportautó, a 6 darab behozott Lambo között egy Aventador is volt. A mobile.de jelenleg 156 darab használtat kínál, a legdrágábbat (ami 2016-os) 690 ezer euróért. Őszintén megmondom, hajmeresztő ára ellenére nálam nincs dobogón, ha erről a 15-ös listáról kellene választanom.

Maserati Biturbo

Ugorjunk vissza bő 30 évet az időben, ez is olasz és szögletes, de mennyire más a stílus! Életének 13 éve alatt (1981 és 1994 között) két-, és négyajtós, valamint kabrió kivitelben gyártották a Biturbót, 3 különféle V6-ossal és 3-féle váltóval. Összeállításunk egyik legolcsóbbja, 20 ezer euróért alig futott, szép példányok vásárolhatók, mint ez.

McLaren 570 GT

Kettő darab 570 GT jött be tavaly, használtpiaci áraik jellemzően 150 és 200 ezer euró között mozognak, és azért akad is kínálat: miközben Magyarországon talán egyetlen egyet láttam evör, a mobilén a cikk írásakor összesen 30 darabot hirdettek.

Mercedes SLS

283 darab – ennyit kínál Európa legnagyobb használtautós oldala jelenleg a legendás sirályszárnyas újragondolásából. Zömében 150 ezer euró környékén indulnak az árak, és egymillió a teteje. A képen látható, 2015-ös évjáratú Black Series változat órája 82 kilométert mutat – be jó annak, aki befektetési célból tart ilyesmiket.

Morgan Roadster

Örök és megunhatatlan vágyam a márka. Mindenhol szórom is az igét (a kollégák már nyilván unják a szerkesztőségben), ha valaki egy vadonatúj, extrás Passat árából valami szintén vadonatúj, ám egészen különleges négykerekűt szeretne (avagy éppen háromkerekűt), itt konfiguráljon izgalmasabb életet magának. Hogy mennyire kedvező az új Morgan-ek 40 ezer angol font körüli ára, azt a használtan ennél magasabb összegek sora is mutatja. És nem fog szembe jönni a Bajcsyn: 2018-ban 2 Morgan futott be az országba.

Packard Club Coupe

A Fordnál, Caddillac-nél (Buick-nál, stb.) is korábban (1899-ben) alapított Packard a múlt század első felének egyik neves amerikai luxusmárkája volt, amelynek egyik csodálatos alkotása pedig az alábbi vClub Coupe. A mindössze 28 ezer dollárért árult alábbi példány 8 hengeres blokkja állítólag gond nélkül vitte közel 70 ezer mérföldön át az alvázas sportkocsit.

Rolls Royce Silver Cloud

Tengernyi a házon belüli rivális, ám talán mégis vitathatatlan az állítás: minden idők egyik legszebb Rollsa a Silver Cloud. Mind a három generáció az 1955 és 1966 közötti bő egy évtizedből – a Chinese Eye kivételével, teszem hozzá rögtön, olyat csak a Kate Moss-féle vásárol. 345 ezer fontot azért az ex-modell vagyonkezelője is végig gondolna, ennyiért hirdetik az alábbi bordóvásznas Drophead-et 1960-ból. Összesen nyolc darab használtan behozott Rolls-ra került 2018-ban rendszám, ebből egy volt Silver Cloud.

TVR Chimaera

Ott veszítette el a fonalat a TVR-sztoriban, amikor egy orosz milliárdos fia megvásárolta a ki tudja hányadszor összeomló angol sportkocsi-gyártót, talán a 16-ik szülinapjára. Vagy a 26-ikra, mindegy is. Akinek volt szerencséje bármely TVR-termékhez, az a nyersessége mellett a borzalmas kezelhetőséget szokta volt emlegetni, meg az erős kisugárzást. Ritka, markáns, kissé szerencsétlen, de mégis vonzó a Chimaera is, egy futott be tavaly. 30 ezer font környékén már kiváló állapotúak kaphatók.