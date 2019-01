Így már van némi keresztirányú forgalom is az úton Bicske mellett, de egészen tavalyig mégsem kellett túlságosan leblokkolni korlátozásokkal a főút forgalmát. A Tescóhoz vezető körforgalom előtt egy nyomógombos lámpát védett egy 60-as tábla, a körforgalom túloldalán pedig egy rövid szakaszon, ahol tényleg előfordultak időnként gyalogosok, szintén volt egy rövid, teljesen vállalható 60-as szakasz egy lámpás zebra előtt. Na, most már ez egészen másként van.

Bicske 12 ezer fős, álmos városka Fejér megye Budapesthez közeli szélén. Az Egyes szépen elkerüli, a város nem is terjeszkedik túl rajta: mintha nem is út lenne, hanem valamiféle vízszintes fal a lakóházak és az M1-es között. Az elmúlt években-évtizedben azért volt egy kis mozgás a túloldalon is; keletkezett egy Tesco az Egyes út külső oldalán, illetve ma már egy halastó-komplexum, egy kertészeti áruda, egy Suzuki-szalon, egy fatelep és egy, főként a nyári szezonban üzemelő zöldségesbódé is működik a főút Budapest felől nézve jobb oldalán.

Számomra a 60-as táblák éve volt a tavalyi. Mintha direkt engem akart volna szivatni Merkúr (most nem a szoci autókereskedelmi vállalatra gondolok, hanem az utazók istenére): sorra bújtak elő a földből a 60-as táblák az utak mellett, amelyeken közel napi rendszerességgel járok. Ezek közül is kiemelném szimbolikus jelentősége miatt az 1-es számú főutat, Bicske térségében: kezdjük is ezekkel ezt a cikket!

Egy: a főváros felől Bicskéhez közeledve, a várostól még messze Herceghalom után lett egy pár 60-as tábla, amely egy eddig is meglévő kereszteződést (az 1-essel párhuzamosan, mintegy szervizútként futó régi 1-es itt keresztezi kvázi saját magát) véd. A tábla kihelyezésének oka, hogy némi sárga festék elpocsékolásával itt egy látszat-bicikliút “épült”. A gyakorlatilag nem létező kerékpárosforgalmat amúgy még LED-es-napelemes közvilágítással is óvják itt:

Eddig az 1-esen simán át lehetett itt süvíteni 90-nel. Tavaly óta 60-as tábla került ki, mindkét irányból

Ugyanez videón:

Nehéz megérteni, hogy ahol eddig 90-nel volt szabad menni, ott most, a kereszteződés kivilágítása, a biciklik forgalmának egyértelmű felfestéses szabályozása után mi a fenéért kell lelassítani. (Pontosabban kellene: szinte mindenki tojik itt a táblára megfigyelésem szerint.) Meg is kérdeztem a Magyar Közutat, mi indokolja az új 60-as táblák kihelyezését. A válasz: “Az 1-es számú főúton Bicskétől keletre Herceghalom felé a 8101 jelű út keresztezi a főutat. Itt kerékpáros projekt részeként történt kerékpáros létesítmény kijelölése a kisforgalmú alsóbbrendű úton. A keresztező kerékpárosok védelmére ezen a helyszínen a szokásos, veszélyt jelzés, burkolati jelek és sebességkorlátozás mellett megvilágítást is terveztek és azokat Társaságunk egyetértésével valósították meg.”

Érteném én ezt, ha valóban lennének itt keresztező kerékpárosok, de nincsenek, soha, egy se, pláne nem télen.

Ugyanez az átkozott “kerékpáros projekt” egyébként egy még durvább korlátozást is eredményezett. Nem is 60-as táblát, hanem a település-határ tábla kijjebb helyezésével 50-es korlátot vezettek be miatt az eddigi 90 helyett, sőt: egy ponton 40-es sebességhatár is keletkezett a Bicske-Zsámbék úton. Amelyen biciklisek gyakorlatilag szintén nem járnak, kényszerből feleslegesen lassító vagy mostantól szabályt szegő autósok annál többen. Mutatom videón:

A válasz erre az új korlátozás-tengerre is hasonló: “A 1104-es jelű közúton Bicskéhez közelebbi szakaszon kerékpárút és kerékpársáv épült. A kerékpáros létesítmény kettő helyen keresztezi az utat. A kerékpárosok védelme érdekében, hiszen ők a védtelen közlekedők csoportjába tartoznak, a járművek sebességének csökkentése szükségszerű a keresztezéseknél. A hatályos 20/1984. (XII.21.) KM rendelet – a forgalomszabályozási műszaki szabályzat – szerint kerékpársávot lakott területen belül szabad csak kijelölni. Az út melletti halastavak miatt egy szakaszon nem lehetett az út mellett kerékpárutat tervezni, ezért kerékpársáv és ezzel együtt a jogszabálynak megfelelő lakott terület kijelölés valósult meg.”

Mondom: lehetne ez jogos, ha legalább néha erre enne a fene egy-két védtelen biciklist. De van még pár új 60-as tábla a két fantom-bicikliút között is az 1-esen:

És még néhány 60-as, kicsit távolabb erre is, arra is az Egyesen:

Ezeken a pontokon egy magyarázatot tudok elképzelni az új korlátozásokra: a tavalyi évben drasztikusan megnőtt forgalmat. Ezzel csak az a baj, hogy az 1-es forgalma Bicske térségében az átmeneti tavalyi autópálya-építések miatt nőtt meg. Az M1-es dugóit próbálták (próbáltuk) elkerülni errefelé, néha olyan sokan, hogy az átterelődött forgalom még az 1-esen, sőt: Bicske belterületén is dugókat okozott. Ennek ma már vége, az M1-es újra üzemel – a táblák viszont maradtak.

Idegbaj és új balesetveszély-forrás Vértesboglár és Felcsút között

Ez pedig már nem az Egyes, hanem a mi falunkon átvezető út, a 8126-os. A 8126-os úton Vértesboglár és Felcsút között, főleg a Vértesboglár-Bodmér szakaszon került ki egy egész csomó 60-as és pár 80-as tábla az eddigi korlátozatlan útra (pontosabban eddig csak egy 60-as korlátos szakasz volt itt, a bodméri buszmegállók mellett). A sebességkorlátozások mellett figyelmeztető táblákat is kihelyeztek, amely a balesetveszélyes útszakaszra illetve egy helyen egy KRESZ-nonszenszre, egy 1000 méteren át tartó bukkanóra hívja fel a figyelmet.

Két dolog miatt is híres szokott lenni ez az út egyébként: egyrészt télen a hóátfúvások miatt elég gyakran le kell zárni ideig-óráig, ilyenkor mi el vagyunk vágva a külvilágtól (ami nagyon menő, minden évben alig várom, hogy megint benne legyünk a hírekben!). Másrészt pedig elég sok itt a baleset. Csak az a baj, hogy amennyire én látom, ezek a balesetek nem a félelmetes 90-es általános sebességhatár miatt szoktak bekövetkezni.

A Magyar Közút indoklása a táblázásra: “A 8126-os jelű közút Vértesboglár-Bodmér közötti szakaszán a 25-28 km között 2013-2017. közötti években összesen 14 személyi sérüléses baleset történt, ezek közül egy halálos, négy súlyos, a többi könnyű sérüléssel járt. Az útszakasz forgalombiztonságával kapcsolatban a Bicskei Rendőrkapitányság, Vértesboglár Község Önkormányzata és Bodmér Polgármestere fordult munkatársainkhoz, kezdeményezve előzési tilalom, sebességkorlátozás és veszélyt jelző táblák kihelyezését. Az intézkedések meghozatala előtt az érintett szervezetek részvételével forgalmi rend felülvizsgálatot tartottunk. Az új forgalmi rend kialakításakor figyelembe kellett vennünk az útszakasz vízszintes és magassági vonalvezetését is. Vértesboglártól kezdve az úton egymást követik a 100-130-170 méter sugarú ívek és a bukkanók. A vonatkozó útügyi műszaki előírás szerint pl. R=120 m vízszintes ívsugárhoz v t =60 km/h sebesség tartozik. A sebességkorlátozások mértékét ennek megfelelően határoztuk meg, de ahol a 300 métert elérte, vagy meghaladta az ívsugár, ott 80 km/h megfelelő volt. A bodméri bekötőútnál, ahol nincs balra kanyarodó sáv, a ráfutásos balesetek megelőzése érdekében kerültek ki a 60 km/órát jelző táblák. Mivel az útkanyarulatok és a bukkanók egymást követik, vagy együtt fordulnak elő, az előzési tilalmakat hosszabb szakaszokra kellett meghatározni. A veszélyt jelző táblák az útszakasz forgalombiztonsági helyzetére, a vonalvezetés sajátosságaira hívják fel a figyelmet. A bukkanók jelzésére, melyek pontszerűek, vagy csak rövid szakaszok, nyilván megfelelőbb a hosszúság helyett a többszörösség jelzése.”

Na most ez nagyon tudományosan hangzik, csak a valóság kicsit más, mint az Útügyi Műszaki Előírások képletei. Ha jól számolom, 16 éve napi rendszerességgel járok ezen az úton, az út minősége mindig is hasonlóan rossz volt, mint most, a forgalom sem emelkedett jelentősen az utóbbi időszakban (sőt: pont nyáron forgalmasabb az út a balatoni turizmus miatt, márpedig a táblák nemrég, ősszel kerültek ki). Bár igaz, hogy vannak itt kifejezetten frekventált baleseti gócpontok, a balesetek, amennyire én tudom, gyakorlatilag mindegyike az alkalmilag nedves-jeges út csúszóssága miatt szokott bekövetkezni. A legutóbbi baleset alig pár hete volt, meg is álltam, csináltam is fotót, sőt: még sikerült is beszélnem az árokba csúszott autóssal. A probléma: a kanyar előtt az enyhén nedves-nyálkás úton az ESP nélküli autó váltóját visszakapcsolta harmadikba (egyébként ott, ahol már az új táblázás szerint is megint 90-nel lehet menni a 60-as táblát feloldó kereszteződések után!!!), ettől az első kerék megtorpant, a kocsi kicsúszott az ívről, be a túloldali árokba. Szerencse, hogy nem jött szembe senki – akkor ez az eset is tuti bekerült volna a személysérüléses statisztikákba.

A Közút által említett halálos balesetre is emlékszem, ha jól tudom, akkor defekt miatt került árokba a KRESZ szerint egyébként eleve max. 70-re korlátozott sebességű TEHERautó és egy fán összepréselődő kabinban halt meg a sofőr. Egyszer, még régebben a falu belterületén (egyébként az itt régesrég kint lévő 30-as tábla hatálya alatt) ment egymásnak két távolsági busz, sok könnyű személyi sérülés és újabb országos hírnév lett a baleset vége. És még egy, amire konkrétan emlékszem: pár hónapja lerohadt egy Passat a kanyargós úton – ezt láttam is, amikor elautóztam mellette. Aztán vagy nem rakta ki, vagy rosszul rakta ki a sofőr az elakadásjelzőt, de mire félóra múlva visszafelé jöttem, már zajlott a helyszínelés, mert hátulról beledurrant valaki az úton álló autóba.

Ezeket a baleseteket viszont nem lehet megelőzni a 60-as táblákkal. Sőt! Az általános sebességkorlátozás száraz út mellett indokolatlan és bosszantó, meggyőződésem szerint pont növeli a balesetveszélyt, mert a türelmetlenebb autósokat, akik amúgy is tudják, hogy Magyarországon a korlátozó táblák nagy részét igazából senki nem gondolja komolyan, a szabálytisztelően cammogók megelőzésére sarkallja – és előzni ezen az úton tényleg elég veszélyes, főleg ha csúszik is az út.

Mossuk kezeinket?

60-as táblákat kirakni a felsorolt helyszíneken, meg úgy egyáltalán, bárhol, ahol eddig nem volt erre szükség, véleményem szerint nem a balesetek megelőzését, hanem a felelősség átterhelését szolgálja. A rendőrség jelzi az útkezelőnek, hogy sok a baleset, az útkezelő kirak pár korlátozó táblát, és minden hatósági, hivatalos szereplő moshatja kezeit.

Mi lenne hát a megoldás ezeken a helyeken? Szerintünk a dolog elég egyszerű. A balesetek okait, valós okait fel kell tárni, az azokhoz vezető körülményeket elsősorban műszaki beavatkozással kell kezelni (szalagkorlát, töredezett burkolat javítása, láthatóság javítása, felfestések, stb.), a fennmaradó veszélyeket pedig információs táblákkal, esetleg ajánlott sebesség-táblákkal kell kezelni. Ez is kevés? Még egy fokozat: időszakos vagy időjárási viszonyokhoz kötött sebességkorlátozás (csúszós úton, nyári kerékpárosszezonban, stb). És ha ez mind még nem elég, akkor, indokolt esetben kellene vagy lenne indokolt általános sebességkorlátozást alkalmazni.

A cikkben felsorolt 60-as táblák tapasztalatom szerint egy dolgot értek el: egy csapásra sokkal több lett a közlekedési szabálysértés az érintett utakon. Normális, gyakorlott, ép látású járművezető átlagos autóval ugyanis ezeken a helyszíneken ugyanis nem lassít le 60-ra – egyébként a rendőrautók sem, nap mint nap suhanok el mögöttük 80-90-nel vagy még gyorsabban az új 60-s táblák mellett.

És ami a legnagyobb baj: a sok értelmetlen, indokolatlan, felesleges 60-as (és 50-es és 40-es és 30-as) tábla legkárosabb hatása, hogy az autósok ott se lassítanak le, ahol pedig az _tényleg_ indokolt lenne. Így lehet a közlekedésbiztonság javításának szándékával valójában növelni a balesetveszélyt.