Olvass tovább

3, Citroën 2CV modellautó (1985) – 16 ezer Ft

Mindenki szereti a kacsát, ez talán nem vita tárgya. Legyenek bármilyen évtizedből bármely típus tulajdonosai, a citroënesek még inkább. Az 1:18-as méretarányú modellautó nyílászáróival fiúgyermekek is eljátszadozhatnak, vidám fényezése pedig az egész család karácsonyát feldobhatja.

4, Mercedes fogas – 31 ezer Ft

Rendkívül széles választékot kínál mercis kiegészítőkból a gyártó online is lapozgatható katalógusa, köztük számos megfizethető és igényes kivitelezésű darabot. Ez a dizájnos zakótartó bármely autó belsejében jól mutat.

5, Audi keréktárolók – 61 ezer forint (4 db)

A téli álmot alvó nyári gumikat is megóvhatjuk a hidegtől, kosztól. Talán túlzásnak tűnhet, de a „mi a csuda ez” kérdés után garantáltan örül majd az Audi márka rajongója ennek a négy kerékkabátnak.

6, Porsche futócipő – 65 ezer Ft

„Talpát az autók felfüggesztési rendszere ihlette” – olvasható a Porsche-kiegészítőket kínáló gyári oldalon a Bounce S3 nevű futócipőről, bevalljuk, erről az állításról elvárnánk kicsit több konkrétumot. Megijedni fölösleges, a sportszert hagyományosan az Adidas gyártja a Porsche Design cégnek.

7, Range Rover Sporthoz négy évszakos takaró – 260 ezer Ft

Felhívtam a hazai forgalmazót, és kiderült, hogy nem tartanak most belőle raktáron, de a rendeléstől számítva egy hét alatt megérkezik Budapestre. A gyári szabók által méretre varrt öltönyöknél nincs elegánsabb.

8, REC 901-03 karóra – 427 500 forint

Dán óraépítészek eredeti ötlete: lerohadt oldtimerekből kivagdosott, nem ritkán rozsdás fémdarabokat is felhasználva raknak össze dizájnos karórákat. Egyelőre 911-es Porsche, Mustang és Mini a számlapok/tokok donorja, belül automata Miyota szerkezet dolgozik. Az ízléses 901-es tokjának oldala a 911-es hátának hűtőnyílását utánozza, zafírkristály hátlapja mögött a klasszikus felniforma köszön vissza, és minden egyes órán olvasható az alapanyagnak felhasznált jármű alvázszáma. Nekünk ez a kedvencünk.

9, Bugatti Chiron bőrdzseki – 1,16 millió Ft

Kezdünk vágyott magasságokba emelkedni, oda, ahol a hivatalos honlap már nem is közöl árakat. Szerencsére csóró egyetemista éveink egyik kedvenc nyomtatott kiadványa, a Financial Times How to spend it nevű melléklete jó pár éve online is elérhető, és választ ad a kérdésre. A Chiron bőrülésének mintázatát viselő Bugatti-kék bőrdzseki csodálatos őszi-tavaszi viselet.

10, Louis Vuitton táskakészlet – 5,72 millió Ft

Egészen pontosan a BMW i8-as orrában található apró csomagtartócskához, és a szűkös hátsó ülésekhez méretezte a luxuskiegészítőiről nem csak a magyar Parlamentben híres márka a táskakészletét. Szinte bármilyen kupéban jól mutatna, de csak abban, ami drágább, mint maga az utazószett.

+1 Mercedes gyerekpizsama – 16 500 Ft

A legjobban persze akkor járunk, ha nem magunkra vagy a párunkra gondolunk, hanem szívünk apró uralkodóira. (Ráadásul olcsóbb is.) A Mercedes nagyban megkönnyíti a dolgunkat: a távirányítós tűzoltóautótól a Merci-logós mackóig remek gyerekajándékokat kínálnak, mi ezt a versenyoverallt imitáló babapizsamát választottuk, 56-tól 80-as méretig rendelhető. Jó lesz ez a hugicának is.