Magyarország földrajzi szempontból biztosan nem a szélsőségek országa. Nincsenek a hóhatár fölé nyúló csipkés hegycsúcsaink, és attól sem kell tartani, hogy a felmelegedéstől hirtelen megemelkedő vízszint alacsonyan fekvő területeket ragadna el. Ennek ellenére az országnak van legmagasabb és legmélyebb pontja is, amiket legalább egyszer érdekes lehet felkeresni. Mi is így tettünk, beültünk az elmúlt két évben a hazai piacon legnépszerűbb új modellbe, egy Suzuki Vitarába, amely 2018-ra modellfrissítésen esett át: új lámpákat, lökhárítókat kapott, illetve a motorkínálata is átalakult. Ráadásul kiemelt garancia is jár mellé. Teletankoltuk, rákapcsoltuk a navigációt futtató telefont az autó felfrissített fedélzeti rendszerére, kijelzőjére és elindultunk először délre. Az ország “legalja” felé.

20-as táblával és elképesztően ramaty úttal veszik el a sofőr kedvét a száguldozástól

Magyarország legalacsonyabb pontja Szeged határában lapul és első ránézésre nem túl izgalmas hely. Nem véletlen, hogy az emberek inkább a magaslatokat, csúcsokat szeretik megjelölni, megnevezni, megmászni. Az ország feneke azon kívül, hogy földrajzi szempontból kitüntetett hely, egy dögunalmas, gazos placc. Pedig nem volt ez mindig így. Néhány évvel ezelőttig az ország legalacsonyabb pontja szintén a Szeged környékén található Tiszaszigetnél volt, ahol máig egy 1,7 méter magas tölgy kopjafa őrzi az időközben címét vesztett nevezetes pont emlékét.