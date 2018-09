Olvass tovább

A magyar és a német piac között van különbség. Bizonyos szolgáltatások csak Németországban érhetők el, ezeket később akár ki is terjeszthetik más országokra, de ezek időpontjáról nincs pontos információnk.

A jelenleg kapható modelljeink többsége támogatja a magyar menürendszert, illetve navigációs utasításokat, de a magyar nyelvű hangvezérlés egyelőre még nem érhető el. A bevezetés időpontjáról nincs pontos információnk. Az A-osztályban az MBUX rendszer jelenleg azokat a funkciókat képes ellátni, melyek nem igényelnek online kapcsolatot – ez számos országban így van, várjuk, hogy mikor válnak elérhetővé az online kapcsolatos funkciók is. Az online funkciókat nem igénylő utasítások az alábbiak lehetnek – ezek példák, és talán a legfontosabbak:

– napfényroló nyitás-zárás

– ülésfűtés be- és kikapcsolás ülésoldalra bontva

– ambiente világítás ki- és bekapcsolása és színváltoztatás

– navigáció kikapcsolása

– rögzített címhez történő navigáció elindítása (pl. “Go home!”)

– rádióállomások cseréje

– médiaeszközök hangerejének állítása

– hőmérséklet beállítása az autóban

– belső világítás (olvasólámpa) bekapcsolása

– soundsystem adjustment (ez nem a teljes lista, csak a fontosabb funkciókat soroltuk fel).

Renault

A Renault R-Link 2 nevű fedélzeti infotainment rendszeréhez alapértelmezésben jár a 3G adatkapcsolat és az összes online szolgáltatás. (Magyar nyelvű hangvezérlés viszont nem elérhető.) Ugyanakkor a márka épp egy nagyszabású átállás közepén áll, igazából 2-3 hónap múlva derül ki, hogy pontosan miként is működnek majd az online cuccok a Renault-kban.

Porsche Hungária

Az Audi, VW, Seat, Skoda márkák képviselete a márka weboldalaira irányított minket. Az Audi konnektivitási dolgairól például itt lehet kimerítően olvasgatni. Egy listát is találtunk arról, melyik modellekben van gyári és melyikben kell saját SIM-kártya az adatkapcsolathoz:

Beépített SIM-kártya (A3, A4, A5, Q2, Q5, Q7)

Saját SIM-kártya (A1, A6, A7, A8, Q3, TT, R8)

Ha az adatkapcsolat és a hardveres infotainment cucc is rendelkezésre áll, akkor például a magyar hangvezérlés a navigációhoz tud működni, mert az Audik a Google navigációját használják, ami ért magyarul is.

Opel

Az Opel a PSA-akvizíció következtében erősen átmeneti állapotban van, ami az online szolgáltatásokat illeti. A legfontosabb információ, hogy 2020 december 31-el leáll a GM-nél maradt OnStar szolgáltatás, a fedélzetről egy gombnyomással elérhető hús-vér, magyarul is beszélő operátor elérésének lehetősége. Az OnStarral együtt a német piacon fedélzeti wifi-t is lehetett rendelni, a magyar piacon ezt sosem vezette be és már nem is fogja a márka. A hangvezérléssel magyarul a kocsi rendszereit nem lehet elérni, a kommunikációt és navigációt az Android Autón és a CarPlay-en keresztül viszont lehet szóban vezérelni.

Opel Connect néven az új Corsával debütál egy új online rendszer, erről bővebbet majd az első tesztek után tudunk mondani.