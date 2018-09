Most már közel a szabadság, a tengerpartra vezető út nemcsak a vezetőnek, de a telerámolt autónak is megterhelő. Egy mai autó átnézése nem igényel sok matatást a motortérben, de néhány dolgot meg kell nézni indulás előtt. Az első az olajnívó, mert kenőanyag nélkül a legmodernebb autó sem működik. A másik a hűtőfolyadék szintje, mert a hűtőrendszer kiugró terhelésnek van kitéve, főleg, ha torlódás van vagy a rekkenő hőségben állunk egy fizetőkapu előtt és a hűtőre nem dől a menetszél.

Defektjavító vagy pótkerék?

Ez jó alkalom beállítani a spriccnit is egy tűvel, hogy a víz a szélvédő alsó harmadába érkezzen, különben a menetszél autópályán a tető fölé vezeti a vízsugarat. Tankoláskor a gumiabroncsok légnyomását a terheléshez illően állítsátok be, a helyes érték matricákon található az autóban, többnyire a vezető ajtaján, a középső tetőoszlop tövében vagy az üzemanyag-betöltő nyílás fedelén. Ezek a számok hideg gumiabroncsra vonatkoznak, ezért ha a benzinkút pár kilométerre van, akkor a meleg gumik miatt 0,2-0,3 barral magasabb érték a helyes. Semmiképp se maradjon ki a pótkerék légnyomása, petyhüdt gumival nem lesztek kisegítve.

Nyaraláskor jól jön pótkerék helyett a sokkal kevesebb helyet foglaló defektjavító készlet, így a pótkerék ürege is megtölthető csomagokkal. A legtöbb mai autóban alapfelszerelésként járó készség autós boltokban, idősebb modellekhez is kapható nagyjából 15-25 ezer forintért. A szettben a tömítőspray mellett egy kompresszor is van a leeresztett kerék felfújásához, ami jól jöhet matrac és gumicsónak felpumpálásához is. Azt tudni kell, hogy a defektjavító pempő csak a lyukakat képes tömíteni a gumiabroncs futófelületén, a járdázáskor vagy úthibán kihasadt oldalfalú gumit nem.

Közmunkásködmön: mindenkinek kell?

Indulás előtt jobb kideríteni, hogy csak az autóból kiszálló vezetőnek előírás-e a láthatósági mellény, vagy annyi közmunkásködmönnel kell készülni, ahány ülőhely vagy ahány utas van az autóban. Ha az autóhoz tartozik raktérelválasztó rács vagy háló, nyaralás előtt rögzítsük a tetőkeretben lévő nyílásokba, így balesetkor nem repülnek át eredeti súlyuk sokszorosára hízó tárgyak az utastéren.

Simán csak a csomagok megtámasztásában tépőzáras elválasztók, sarokrögzítő eszközök is segíthetnek a szőnyegburkolatos csomagterű autókban. Hasznos lesz egy műanyag láda is a csomagtérben, amibe beszórhatjuk az apróságokat, konzerveket, nyaraláskor pedig a békatalpak, búvárszemüvegek, vizes fürdőruhák tárolására szolgálhat.

Ne felejtsétek el a kötelező felelősségbiztosítás érvényességét több nyelven igazoló biztosítási zöldkártyát, ami vagy az online biztosítási alkusztól vagy a biztosítótársaságtól igényelhető. A nyomtatott dokumentum kiváltása az Európai Unió tagállamaiban nem kötelező, de megkönnyíti az ügyintézést ütközés esetén.

Ami tényleg elengedhetetlen, az a baleseti bejelentő és egy működő golyóstoll a kék-sárga kitöltéséhez. Még ritkában kell a tűzoltókészülék, de akkor nagyon hiányzik. A különféle oltókat szilárdan kell rögzíteni és jól elérhető helyen tartani. Ilyen mondjuk az utasülés előtti-alatti terület.

Gondoljatok arra, hogy a mentődoboz mellett elakadásjelző háromszög is legyen az autóban. Aki nagyon alapos, tegyen be kettőt, mert szűk, hegyi utakon a félreállt autó nemcsak a hátulról jövőket lepheti meg, hanem szemből érkezőket is.

A háromszögek zöme azért nem ér semmit, mert az érintettek nem viszik őket elég messzire a lerobbant autótól. Olyan távolságra érdemes helyezni, hogy a volán mögött a telefonjukat babráló lények is képesek legyenek észlelni a háromszöget és reagálni.

Olajcsere: ugorhat a garancia

Még mielőtt nekivágunk az Adriának, gondoljuk át, hol tart az autó a szervizperiódusán belül! Garanciális vagy a garanciális időszakból már kifutott, de méltányosságban még részesíthető autók esetén különösen fontos, hogy az autó az üdülés előtt jusson el a kötelező karbantartásra, ha a nyaralással túllépné a szervizperiódust. Az egyes vezérképviseletek eltérően ítélhetik meg az időbeli vagy futásteljesítménybeli előírás megszegését, de kár ezzel kockáztatni a garancia érvényességét.

Munka után bevágódni a kocsiba és letekerni Dalmácia csücskéig elég veszélyes vállalkozás. Jobb kipihenten indulni. Az indulás előtti este marad idő átnézni az útvonalat. Futhat a telefonban a navigáció vagy a kocsiban a gyári rendszer, de a vezetőnek ismernie kell az utat annyira, hogy ne a naviból tudja meg, mely városok felé haladjon és mely sztrádaszakaszok követik egymást.

Mivel mi GLX felszereltségű Suzuki Ignisben készültünk nyaralni, ebben nemcsak a tolatókamera képét mutató központi érintőképernyő szériafelszerelés, ami a GL+-ban is lehetővé teszi többek között a legfejlettebb és legkényelmesebb okostelefon-integrációt az Android Autóval illetve az Apple CarPlay-rendszerével. A GLX Ignisekben a navigációsrendszer is alapáron jár.

A csúcsmodellt az első ajtókilincsről nagyon könnyű megkülönböztetni a többi Ignistől, mert az autó egyik leghasznosabb eleme, a kulcsnélküli ajtónyitás és zárás is a felszereltség része. Így a zsebünkben lévő kulccsal elég megnyomni az első ajtókilincseken és a csomagtérajtón is megtalálható fekete gombot és az ajtók nyílnak-záródnak, teli kézzel nem kell vesződni a kulcs előhalászásával.

A navigáció nagyon jó helyben megtalálni a szállást vagy a preferált bolthálózat helyi tagját, de sokkal könnyebb a megfelelő sávok tartása, kevesebb a tévedés, ha eleve tudjuk, hogy Karlovac vagy Zágráb az irány és melyik lehajtó után jön az a festői halászfalu, ahol nyaralni fogunk.

Navigálás: kevés az okostelefon

Ismeretlen nyelveken a hasonló hangzású, de egymástól messze lévő településnevek csúnyán megtréfálhatják az utazót. A magyarok nem rontják el, hogy Ajak vagy Ajka, de egy külföldinek a legördülő menüben könnyű mellényomnia. Idegen nyelven, ismeretlen területen magyarként is könnyű benézni valami hasonlót. Irányítószámmal, pontosan érdemes kikeresni a célpontot, mert például Zablatje és Zabletje Posavsko is horvátországi falu, csak van köztük 120 kilométer.

Ne számítsunk mindenütt 3-4G-s mobilinternet-hálózatra! Kellenek az offline-módban is működő navigációs alkalmazások, jobb letölteni indulás előtt például a Nokia HERE ingyenes térképét, amely androidos készülékekre és Apple-eszközökre is elérhető.

Nem butaság papírtérképet is eltenni. Egyrészt ez nem merül le és nem tud lefagyni sem, másrészt a gyermekekkel is jól jöhet, akik követhetik, hol járunk és választ kaphatnak az agyzsibbasztó kérdésre, hogy mikor érünk már oda. Jól jönnek a bédekkerek és az útikönyv-alkalmazások is. Menet közben a program megtervezésére, a környékbeli látnivalók feltérképezésére is akadhat idő, ami indulás előtt nehezen jön össze.

Az az igazi, ha a navigálás felelősségét egy útitárs leveszi a vezető válláról, elég neki kivédeni a konvojban zúzó CB-rádiós osztagokat, lakóautóval csettegőket, a jachtjukhoz tépő aranyifjakat. Ne érdekeljen, mit ír a netes útvonaltervező, ne engedd nyomás alá helyezni magad! Lassabban, de biztonságosan odaérni sokkal jobb, mint a baleseti sebészeten vagy a temetkezési vállalkozóknál kezdeni a nyaralást. Az utazásra bőven kell időt szánni, elegendő pihenővel, mozgással a megállások során.

Áram a fedélzeten: inverter és USB-töltő

Szerencsénkre az Ignis a középkonzol aljában a zenelejátszó vagy az okostelefon csatlakoztatására szolgáló Aux-bemenet mellett USB-csatlakozót is kínál, amivel tölthető a telefon vagy a táblagép. Sok autóban azonban egyáltalán nincs USB-töltőnyílás a navigációtól folyton éhes telefon töltésére. A 12 voltos aljzatba való USB-átalakító pár ezer forintos cucc, de csak olyat vegyetek, amelyik számottevő töltésre képes, 1,5 amperest vagy felette, mert 0,7-1,0 A még a telefon lemerülését sem tudja megakadályozni.

Ha nincs a kocsiban 230 voltos konnektor, a fedélzeti áramellátás csodafegyvere a nagyjából 10 és 25 ezer Ft közötti árú inverter, a szivargyújtóba dugható áramforrás. Azok a jobbak, amelyek nemcsak vékony villásdugót, de földelt dugót is befogadnak. Mivel a ventilátoruk zúghat, ha a csomagtérben is van elektromos csatlakozó, száműzzük őket messzire a vezető fülétől.

Inverterből kaphatók 120-180 wattos, de 300 W feletti teljesítményűek is, akár 600-900 wattig. Utóbbiakról tudni kell, hogy a több száz wattos teljesítményt közvetlenül az akkumulátorra csíptetett vezetékekkel képesek leadni, semmiképp nem a szivargyújtón át – hívja fel a vásárlók figyelmét a Homasita újbudai üzletének szakembere. Nagyobb áramigényű berendezést működtetve jobb járatni az autó motorját, hogy a generátor töltse a gyorsan lemerülő akkumulátort.

Input-output: vécéhelyzet

Horvátországban a sztrádákon is többnyire díjtalanul használhatóak a benzinkutak illemhelyei, de Szlovéniában több kúton is fizetni kell a bejutásért, akárcsak itthon. Ehhez jobb előre bekészíteni helyi aprópénzt, kunát illetve 1-2 eurós és 50 centes érméket. Az output mellett legyen szó az inputról is: fogyasszunk bőségesen vizet, cukormentes üdítőt és lehetőleg alacsony glikémiás indexű, a vércukorszintet nem túl gyorsan emelő táplálékról gondoskodjunk.

A pihenők, rövid megállások során is jó szolgálatot tesz a szélvédőtakaró vagy legalább egy kimustrált törölköző a felmelegedés mérséklésére, amit kívülről az üvegek elé feszíthetünk az ajtókat becsapva. Ez nyitott fedélzetű hajón is hasznos, ha épp nem a Jadrolinija óriáskompjainak gyomrában utazik az autó.

Ne feledjétek: a sztrádán, a strandon és az étteremben is irritáló tömeget alkotó emberek pont arra vágynak, amire ti is: feltöltődni, kikapcsolni, pihenni a hajtás után. Mindenkinek jó nyaralást és biztonságos célba érést kívánunk!