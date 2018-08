Autó vásárláshoz készülődöm. Az igazat megvallva még csak elképzelésem sincs, ami van az is homályos. Kis autót szeretnék, lehetőleg 2000 utánit, olcsón fenntarthatót, amolyan munkába járós napi 30-40km távra. Sajnos a jelenlegi autómmal nem gazdaságos ez a táv és nem is szeretném ezzel gyilkolni, az marad hétvégi autónak, hosszabb utazásra a családdal.

Namár Suzukit nem szeretnék, nem vagyok jóba vele formailag és feltehetően ha azzal állítanék haza aludhatnék is benne pár napot.

Szóba jött saxo 1.5 d, találtam is egy szép állapotú 2002-es évjaratút. Clió felé is hajlok, 1.2-es akár 60 lovas is megtenné erre a távra, de talán feláldoznám az 1.5 dci-t is. Van hogy futok egy héten egy nap egyhuzamban így annnyira nem félteném a dízelt. Corsa van a családban, C Corsa! Számomra nagyon szürke az autó. Skoda Fabia 1.4-es jött szóba, az 1.2-est nem ajánlották. Ami tetszik is az a colt, 2004-es gyártású 1.3-as motorral.

Ezek közül, vagy akár ezeken kívül melyiket ajánlaná?

Szakértőnk válaszol

Kedves Adrián!

A Saxo-t semmiképpen. A Clio benzines motorral akár jó választás is lehet. A dCi ebben a korban igazi orosz rulett, bár nagyon keveset fogyaszt. A Fabia-k egyszerűek,olcsón fenntarthatóak, de túl vannak árazva és ha a Corsa unalmas, a Fabia még unalmasabb. A Colt megbízható, egyszerű, keveset fogyaszt, de szeret rohadni, Bár ez igaz lehet bármelyik korabeli kisautóra (és nagyra). Nekem hirtelen a Ford fiesta és a Toyota Yaris jutott eszembe alternatívaként. Bármelyiket választja, nézesse át, nehogy rozsdaboglyát vásároljon.

Üdvözlettel:

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Kétkedés a BMW megbízhatóságát illetően 1. rész

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor,

Régi autónkat cserélnénk. Érdekes módon nálunk a feleségem nem tágít a BMW 3 sugallta divatképtől. 2014- től felfelé vásárolnánk, 318 vagy 320 dízelmodellt , de nagyon tartok az esetleges magas költségű hibáktól. Nem volt még “láncos” autóm.



A neten olvasok mindenfélét a típusról. Tisztelettel kérném véleményét a tisztánlátásom érdekében, hogy ezek a típusok megbízhatók vagy sem.

Megköszönve a segítséget,

Üdvözlettel

Szakértőnk válaszol

Kedves Zoltán!

Valóban vannak problémák a BMW dízel motorjaival, de ez a benzinesekre is igaz. A Dízelnél a vezérműlánc kopása a legnagyobb mumus, amit nehéz cserélni, mert a motor lendkerék felőli végén van. 2010-től a szívótorokban lévő lapkák nem okoznak gondot. A benzineseket viszont gyakran a magas olajfogyasztás sújtja, ami szintén nem kellemes. Én a dízelt választanám, ha legalább 15-20 ezer kilométert vezetném a BMW-t évente.

Üdvözlettel:

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Kétkedés a BMW megbízhatóságát illetően 2. rész

Olvasónk kérdez

Kedves András!

Abban szeretném a segítségedet kérni ,hogy szeretnék venni egy f10es 5ös Bmw-t 100ezer km körűl 5-6 éveseket néztem max. A kérdésem az lenne , hogy egy 535d-t néztem ki , de nem e lenne megbízhatóbb vétel esetleg egy 530d? Vagy melyik motorral ajánlanád?

Remélem tudsz akár egy rövid válasszal is segíteni.

Köszönettel : Patrik

Szakértőnk válaszol

Kedves Patrik!

Mindenképp az 530d, mert a négyhengeresek ehhez képest elszomorítóak, benzines sorhat meg a használtan nem igazán létező szívó 530i-n kívül csak az 535i volt. Alapvetően ezt tudnám elmondani, amit ebben a cikkben is leírtunk.

Az 530d kisebb rizikó, kisebb forgatónyomatéka kevésbé gyötri az automatikus váltót, enyhébb a motor hőterhelése, a kisebb nyomaték miatt a motor belső alkatrészei is kevésbé vannak igénybe véve. A dízeleknél arra figyelj még, hogy ha nem működik a részecskeszűrő regenerálása, akkor ezt a két termosztát hibája is okozhatja, ami miatt nem melegszik fel kellően hűtőfolyadék is így nem indulhat el a kipufogógázból kiszűrt korom kiégetése. Szóval a koromrészecske-szűrőt (DPF) tisztítani vagy cserélni önmagában nem elég!

Ha vennél F10-F11est, szerintem beszélj Nagy Krisztiánnal +36 30 237 6909! Foglalkozik behozatallal és átnézéssel, sok BMW-t javítanak, alapos szakember. Mi jóba vagyunk és az előző autónkat ő találta, miután én hónapokig hiába nézegettem kocsikat.

Üdv, Szörényi András