Bejárta egy hír a hazai sajtót: a MOL elektromos autó-töltői immár nem ingyenesek, a villanyautósoknak fizetniük kell a töltők használatáért. 2000 forintot egy töltésért, ha a kis(ebb) teljesítményű váltóáramú töltőről van szó, 3000 forintot egy alkalomért, ha a nagy teljesítményű, 50 kW-os egyenáramú gyorstöltőről.

A hírrel kapcsolatban meg is kerestek bennünket, mint autós-közlekedési szakújságírókat más médiumok, hogy segítsük nekik megérteni, most akkor mi is van. A MOL gonosz bolygógyilkosként keresztbe tett az e-mobilitásnak? Vagy simán elkéri a töltés során átadott energia árát? És mi ez az átalánydíj: minden elektromos autóba ugyanannyi áram kell, vagy hogy a fenében van ez?

Hogy a fenében van ez?

2018. augusztus elsejétől a MOL benzinkútjain üzemeltetett elektromos autó-töltők használatáért valóban fizetni kell. Ahogy a témában feltett kérdésünkre a MOL képviselője fogalmazott, “a fogyasztók igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása, a fenntartási költség, valamint az infrastrukturális beruházások megtérülésének érdekében a MOL ezentúl versenypiaci alapon működteti az e-töltő hálózatát.”