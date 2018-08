„Vissza kell szerezni az első helyet” – mondta pár éve magyar kereskedőknek Japánban Osamu Suzuki, a cég nagy tiszteletben álló atyaúristene. A most 88 esztendős vezető nyilván rendkívül elégedett a parancs teljesítésével, a Datahouse által szerdán publikált legfrissebb értékesítési adatok szerint a Suzuki továbbra is hasít a magyar piacon. Sőt, a márkák és a modellek között is növelte már tavaly is meglévő előnyét a követőihez képest.

2018 első hét hónapjában így alakult a márkák sorrendje:

Suzuki – 12 853 darab forgalomba helyezett új személyautó

Ford – 8031 darab

Škoda – 7494 darab

Opel – 6795 darab

Volkswagen – 6255 darab

Toyota – 6064 darab

Dacia – 4262 darab

Renault – 3704 darab

Kia – 3507 darab

Nissan – 2947 darab

Nem az volt tehát a kérdés, hogy 2017-hez képest marad-e az első hely, hanem hogy közelednek-e a követők, vagy még tovább nyílik az olló. Nos, a tavalyi év első hét hónapjához képest a Suzuki 57,4 százalékkal növelte értékesítéseit, az első 20 márkában közelében sincs senki ennek a gyarapodásnak.