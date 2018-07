Eszméletlen hullámvasút jellemezte a japán márka elmúlt másfél évtizedét itthon. Emlékszünk még a 2008 előtti évekre, amikor sokan gyakorlatilag a személyijük bemutatása után gurultak haza az akkoriban „mi autónknak” hívott Swifttel, a legtöbben közülük kvázi 0 százalékos hitel aláírása után. Aztán a magyar újautó-piacot is letaroló válság az első 20-ból is kitakarította az esztergomi Suzukit, mintha sose lett volna toplistán a márka. Pár éve viszont újra tarol egy dunántúli gyártású japán, csak már nem a Swift, amelynek időközben megszűnt az esztergomi, azaz európai gyártása.

A nyilvánosságra hozott adatsorok rendre az összes eladott járművet tartalmazzák, de vajon mit látunk, ha kivesszük ebből a céges vásárlásokat? Milyen autókat vesznek valójában a magánszemélyek? A Vezess kérésére a Datahouse összeállította a legnépszerűbb 10 személyautó listáját, amin felül azt is eláruljuk, az adott modell különböző változatai közül melyik motorral vették a legtöbbet az új autót vásárlók.

A szakma várakozását is felülmúló mértékben, 29 százalékkal növekedett az új személyautók értékesítése 2018 első hat hónapjában, ráadásul a 70 736 darab járműből régen látott mértékben vásároltak magánszemélyek. Az elemzések szerint ők húzzák felfelé a magyar újautó-piacot, nem a cégek: „A magánvásárlók visszatérése folytatódik, immáron meghaladja a 40 százalékot” – írja kommentárjában a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).

Sőt, 2018 első fél évében két Suzuki végzett a magánszemélyek vásárlásait összegző lista elején. Toronymagas első helyezett a Vitara, hat hónap alatt 4157 darabot vásároltak belőle itthon a magánszemélyek. Viszonyításként egy apró számítás: ez több mint a toplista 2-3-4. helyezettjének együttes értékesítési adata. A hivatalosan 4,59 millió forintos listaárról induló, most akciósan 3,89 milliótól hazavihető kompakt SUV-ból az 1,6-os szívó benzines motorral vettek a legtöbbet.

A toplista másodikja az SX4 S-Cross 1824 darab értékesített autóval. Ez cseppet nagyobb (12,5 centivel hosszabb, 1 centivel szélesebb, 3 centivel magasabb) a Vitaránál (a tengelytávja 10 centivel hosszabb), ára is némileg felette van, de az importőr piacgyilkos akciója miatt alig-alig. Jelenleg egymillióval a 4,99 milliós listaár alatt, immár 3,99 milliótól hazavihető. Ezres, 1,4-es és 1,6-os motorjai közül 2018 első hat hónapjában az erősebb és drágább benzinesből, a 140 lóerős egy-négyesből fogyott a legtöbb.

A Duster és az Astra vívott nagyot a 3. helyért

Talán könnyebb helyzetben volt a román-francia kedvenc a modellváltással: egy-egy széria kifutó példányainak jobban lehet faragni az árából, miközben az új modell bevezetését erőteljes reklámkampány kíséri, nagyobb figyelem vetül rá. Az első fél évben a Dacia Duster lett a 3. legnépszerűbb személyautó a magánszemélyek között, összesen 1059 eladott darabbal, amiből az 1,6-os szívó benzines (114 lóerős) motor volt a legnépszerűbb. Ezzel 2,99 millióról indul az olcsó, de egyre pofásabb szabadidő-autó listaára.

Eközben a 2015-ben bemutatott K Astra életének éppen a felén jár, a facelift előtti csendes hónapokban – mondanánk, ám az Opel-kereskedők erőteljes akciózásban vannak, ráadásul J Astra is kapható még. „Büszkék vagyunk rá, hogy elsőként léptük át a félmilliós álomhatárt hazánk útjain. Legnépszerűbb modelljeinket, a BEST modelleket most limitált ajánlat keretében rendkívüli áron kínáljuk” – olvasható a márka honlapján. Egyrészt az itthon futó Opelek számára utalnak, másrészt rögtön az 1,4-es, turbós, benzines motorral szerelt Astrájuk (K) egymilliós akcióját hirdetik. Hogy ez az ötajtósnál mennyi pontosan, az nem derül ki az oldalról, a szedán (J) akciós alapára 4,35 millió forint. 1015 darab eladott autóval az Opel Astra az év első felének negyedikje. A már régen kifutott J, és az aktuális K együttes értékesítési adata a szám.

Jönnek a kiskocsik

A kiváló ár/érték arányú kompaktok után két, mifelénk sokak által szintén családi autóként használt kiskocsi jön a magánszemélyek vásárlásait soroló listán, 941 darabbal a Toyota Yaris az 5. Az importőr nemrég indított kampánya 1 nap/X forint árra kiszámolva hirdeti a különféle Toyota modelleket, eszerint a Yaris 750 forint/nap áron elvihető. Az árlistát böngészve kiderül, hogy az ezres, 69 lóerős változat 2,99 milliós alapárából levont 300 ezres kedvezménnyel most 2,69 millió a japán kiskocsi alja, ám a Datahouse adatbázisa szerint nem ebből vették a legtöbbet a magánszemélyek, hanem a 111 lóerős 1,5-ösből.

Örök kedvenc nálunk a lista 6. helyezettje, a Renault Clio, az egyetlen száz százalékig francia autó a top 10-ben. 741 példány fogyott a lassan kifutó modellből, amelynek álcázott utódait már nagyban tesztelik a márka mérnökei, vagyis ezekben a hónapokban kedvező alkuhelyzetben léphetnek be a szalonokba a vevőjelöltek. Természetesen az ötajtósként 2,89 millió forintról induló Clióból is benzineseket vásároltak a magánszemélyek, kedvencük a 73 lóerős, 1,2-es motor volt.

Keressük a Ladákat és a Škodákat, de sehol sincsenek

„A piac legolcsóbb autói” címet birtokló Dacia tortájának felosztására készült az Európában legelsőként Magyarországon bevezetett Lada, amelynek hivatalos érkezését élénk érdeklődéssel kísérte a szakma. Ma már tudjuk, a vevők nem annyira, habár a cégek és a magánszemélyek együtt közel 1000 darabot beszereztek a három modellből álló kínálatból, az utóbbiak vásárlásait összegző listára nem fért fel egyetlen Lada sem.

Ahogy egyetlen Škoda sem, a cseh-német márka árait ismerve egyértelműen kijelenthető, hogy nincs ott a legolcsóbb márkák között. A lista 7. helyén a Dacia Sandero áll 677 eladott autóval, a 4 méter feletti ötajtós legnépszerűbb változatát ezres, 73 lóerős, benzines motor hajtja. A klíma nélküli Access felszereltséggel 2,2 milliótól indul a listaára. 8. a Ford Focus, a Datahouse adatai szerint ez a kifutó modell az egyetlen a top 10-ben, amelyből 2018 első felében 2017-es gyártásúból vettek a legtöbbet a magánszemélyek, 663 darabot. A híres, 4 milliós akciónak nem találtuk nyomát a Ford honlapján, a Focus árlistáján 5,1 millió forint a legalacsonyabb ár, mi azért egészen biztosak vagyunk abban, hogy ennél jóval olcsóbban hazavihető a kifutott modell egy-egy példánya. Szintén a ciklus vége felé jár az Opel Corsa, a lista 9. helyezettje. 586 darabot vásároltak 6 hónap alatt belőle a magánszemélyek, legnagyobb darabszámban a 90 lóerős benzinessel.

Meglepetés a lista végén

Soha nem fordult még elő, hogy egy hibrid bekerült a magánszemélyek vásárlásait összegző lista élmezőnyébe Magyarországon, a mögöttünk álló félév az első alkalom. Ráadásul a hibrid hajtásláncot bő két évtizede fejlesztő Toyota benzin-elektromos kínálatából nem a legolcsóbb Yaris hibrid, nem is a második Auris hibrid, hanem a 8 millió forintos alapárról induló C-HR a 10. 530 darab értékesített autóval.

A 122 lóerős rendszer-teljesítményű, ultramodern formájú és hajtásláncú szabadidő-autó messze a legdrágább jármű a top 10-ben. Persze ha úgy nézzük, ahogy a Toyota aktuális akciója láttatni kívánja, már nem is olyan vészes: 1500 forint/nap áron hazavihető.