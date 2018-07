A konkrétan engem érintő intézkedések mellett az is feltűnt, hogy sokkal rugalmasabban helyezkednek a sebességmérő berendezésekkel is a rendőrök, és ami szomorú: visszatértek az elbújós traffipaxok is:

Valamint teljesen röhejesen túlzó, 30-as táblás, nem létező útépítésnél is láttam traffit:

Ugye, hogy több a rendőri munkavégzés az utakon?

Ezt a kérdést tettem fel a szerkesztőségi levelezőlistán a kollégáimnak. Kiderült, hogy valóban szinte mindenki észlelte a változást a rendőrség hozzáállásában, csak budapesti, leginkább a belvárosban mozgó munkatársunk, Csaba mondta, hogy ő nem vett észre semmi különöset.

Nem így Attila, aki a Váci úton, eddig nem jellemző helyszínen egy este két traffit is látott:

Miki két olyan helyen vett észre háromlábút, ahol eddig nem szokott állni, az egyiknél alighanem lesz is némi költsége a dolognak. Norti is egyre több mobil traffipaxról számolt be Északkelet-Magyarországról, valamint arról, hogy feleségét egymás után 3 nap zsinórban megállították városuk különböző pontjain: igazoltatás és/vagy szonda. (Mellesleg az autó egyik lámpája mindháromszor ki volt égve, de ezt egyszer sem tették szóvá.) Dani megkapta élete első drága fotóját:

Zsolti pedig telefényképezte a mobilját egyetlen nap alatt, egy kis keleti városkában:

Mi az oka a nyüzsgésnek?

Számunkra egyértelmű: sok a baleset, romlanak a statisztikák, a fix kamerák és a mindig ugyanott mérő mobil traffipaxok hatékonysága pedig korlátozott. Az idei év első öt hónapjának statisztikájáról itt írtunk, de röviden a lényeg: 6289 személysérüléses baleset volt januártól júniusig, ami 13%-kal rosszabb a tavalyi adatnál. Többen is haltak meg az utakon, mint tavaly: 229 ember halt meg balesetben az első öt hónapban, szemben a tavalyi 219-cel.

Szóval valamit tenni kellett, a VÉDA-rendszer önmagában nem sokat ér. És a rendőrség most nagyon helyesen, úgy látszik, tesz is valamit. Amit viszont nagyon nem helyesen tesz, az a jelenséggel kapcsolatos kommunikáció, vagy inkább annak hiánya. Mert megkérdeztük, hogy jól látjuk-e, hogy fokozottan ellenőrzik az autósokat.

Mit mond a rendőrség?

Természetesen semmit. A rendőrség az utóbbi időben kizárólag az ORFK sajtóosztályán keresztül hajlandó a sajtóval kommunikálni, az ORFK sajtóosztályán pedig vagy egy végtelenül primitív robot, vagy egy végtelenül cinikus ember válaszolgat a legjobb szándékkal feltett kérdéseinkre. Eddigi kedvenc válaszunk az volt, amikor a rendőrség vezetésének véleményét kérdeztük a lesből traffipaxozással kapcsolatban, és azt a választ kaptuk, hogy “Kizárólag hivatalos álláspontokat, nem pedig véleményeket közlünk“.

De a mostani válasz se rossz. Az alábbi kérdéssort küldtem el e-mailben az ORFK-nak:

“Kedves ORFK!

Az utóbbi hetekben az országban autózva kollégáimmal azt vettük észre, hogy mintha sokkal-sokkal több intézkedő, forgalomellenőrző rendőr lenne az utakon, mint korábban. Ebben az időszakban többször igazoltattak és szondáztattak, valamint büntettek meg minket kisebb-nagyobb szabálysértésekért, mint az elmúlt évtizedben összesen.

Kérdésünk, hogy valóban van-e szándékosság, tervszerű változás a közlekedésrendészeti munkában, számíthatnak-e továbbra is a korábban megszokottnál gyakoribb ellenőrzésre és kevésbé elnéző magatartásra a járművezetők?

Ha az előző kérdésre igen a válasz, akkor további kérdésünk, hogy mi ennek a fokozottabb rendőri jelenlétnek az oka és vannak-e már olyan eredményei a rendőrségnek a közlekedésbiztonság területén, amelyet ezzel összefüggésbe lehet hozni?

Segítőkészségüket, konstruktív, proaktív hozzáállásukat munkánk támogatásához előre is köszönjük szépen!”

És meg is jött a válasz:

“A rendőrség feladatainak ellátásával kapcsolatban – a körülményeket értékelve – folyamatosan hoz döntéseket a közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása érdekében. Erőit és eszközeit mindenkor az aktuális baleseti helyzet figyelembevételével, annak elemzését követően csoportosítja. A rendőrség feladatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések mentén végzi.”

Különösen tetszik a végén a “vonatkozó jogszabályi rendelkezések mentén” rész: nem “szerint”, hanem “mentén”, bármi is legyen az. Akárhogy is: ez egy igazi nesze semmi, fogd meg jól, nem lettünk okosabbak.

Na de nem csak hivatalos kommunikáció van a világon, hanem igazi rendőrök is. Egy neve elhallgatását kérő városi vezető megerősítette, amit az utakon érzékeltünk: igen, “heti négy nap van akció”, mert a felső vezetés is látja a balesetei adatokat, és szeretnék csökkenteni az esetek számát. Az egyik igazoltatásom során pedig az eljáró rendőr is megerősített, hogy “felülről jött” a rendelkezés: mindig elő kell venni a szondát és sokkal többször kell elővetetni a jogsit, forgalmit az autósokkal.

A járőrök jó fejek Amiben mindenképpen egyetértettünk a szerkesztőségben, hogy egyik igazoltatás sem volt barátságtalan, egyik bírság sem volt indokolatlan, amelyekkel találkoztunk az utóbbi időben. Sőt Zsolt esete bizonyítja, hogy a járőrök sem akarnak mindenképpen bírságolni. “Miután Tomi felvetette a témát és kérte, hogy rögzítsük, ha igazoltató járőröket látunk és is fotóztam pár helyszínen. Az egyik ilyen alkalommal befordultam a parkolóba, hogy lekapjam a dolgozó rendőröket. Az egyikük odasétált és mondta, hogy legközelebb ezért a kanyarért helyszíni bírság jár majd. Megbeszéltük, hogy állítólag nem használtam az irányjelzőt a beforduláskor. “Pedig ez nem is egy BMW” – mondta ő viccesen, majd utamra engedett egy figyelmeztetéssel.

Autósok, motorosok, vigyázzatok!

Egy a lényeg: aki nem akar fizetni, különösen figyeljen oda most minden apróságra! Az övet tessék bekötni még az álló autóban, mobiltelefonhoz hozzá se nyúlni menet közben, világítást felkapcsolni, indexelni, záróvonalat szentként tisztelni, odafigyelni a parkolási szabályokra, még a legtúlzóbb, legnevetségesebb sebességkorlátozást is betartani, vagy legalábbis nagyon figyelni, nem leskelődik-e egy rendőrségi kamera a 30-as táblánál.

Legyen nálatok a jogsi, forgalmi! Még ha csak a szomszédba ugrik át valaki, akkor is tegyen be minden iratot, mert a legkihaltabb pusztaságban is megvan az esélye egy gyors igazoltatásnak! Az alkohollal pedig tessék nagyon vigyázni! Az alap, hogy az esti buliból lehetőleg senki ne autóval menjen haza, aki ivott, de arra is kell figyelni, nehogy egy esti iszogatás után másnap délután még találjon valami maradékot a szervezetében a szonda. Aki hajlamosabb az elhajlásra, nézegesse az NKH nagyszerű kis alkohollebontási kalkulátorát. Sőt, mivel a szesz lebontási képessége egyénenként eltérő, inkább szerezzen be mindenki egy kis házi alkoholtesztert, aki nem absztinens, nehogy hamis biztonságérzettel keljen útra, ha nem telt el még elég idő az utolsó ital legurítása után.

És te mit gondolsz minderről, kedves olvasónk?

Legalább kétféle értékelése lehetséges ennek a felfokozott rendőri tevékenységnek. Az egyik, hogy rohadt gonosz állam, újabb pénzbeszedést végez az autósoktól a rendőrségen keresztül. A másik, hogy a szabálykövetésre ösztönző erőteljes szankcionálás, büntetés igazából hasznos dolog, mert arra készteti az embereket, hogy sokkal jobban figyeljenek oda magukra és a tetteikre az utakon.

Megvallom őszintén, a rendőrség hivatalos kommunikációs stílusával szembeni összes ellenérzésem dacára magam is inkább hajlok a második vélemény felé. A balesetek száma valóban nő, a közlekedési morál saját tapasztalatom szerint is romlott, a rendőrség pedig eddig, szintén saját tapasztalatom szerint, nem végzett érdemi balesetmegelőző munkát, a traffipax őrzésén kívül alig láttam másfajta munkát, vagy inkább “munkát” tőlük az elmúlt években.

Amit viszont hiányolok: ha ennyi év lazulás után ilyen intenzíven vetik bele magukat a komolyabb ellenőrzésbe és az ezzel összefüggő bírságolásba a rendőrök, azért némi kommunikáció elvárható lenne tőlük. A magyar közúti közlekedés rettenetesen túlszabályozott, az összes közúti szabály betartása gyakorlatilag lehetetlen az autósok, motorosok számára. Ha ilyen körülmények mellett hirtelen szigorúbbá válik a számonkérés, akkor azért illene, illett volna erről tájékoztatni a közlekedőket.

Egy kis szórólapozás, plakátkampány, a sajtón keresztül tömegtájékoztatás a komolyabb kontrollról nem csak a rendőrséget tenné szimpatikusabbá a közlekedők szemében, hanem a közlekedésbiztonságot is legalább olyan hatékonyan javítaná, mint a sunyi lesből traffipaxozások újbóli visszatérése vagy az előzetes figyelmeztetés nélküli azonnali durva bírságolás. Akár néptelen vidékeken, már kisebb szabálysértésekért is.

