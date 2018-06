German engineering, Rüsselsheim, moduláris platform, elektromosság és hidrogén, önálló dizájnnyelv, mantrázta újra meg újra meg újra az Opel sok-sok előadója, egészen az abszurditásig sulykolva belénk a leglényeget, hogy az eddig amerikai, most francia tőkéből üzemelő cég mennyire német. Az a cég, amelynek még el se tűnt kínálatából közös modellje a Fiattal (Combo), de már most számos közös modellje van a PSA-val (új Combo, ami Peugeot Rifter más emblémával, Crossland, ami egy 2008-as, Grandland, ami egy 3008-as enyhén áttervezve), de van közös autójuk még a Renault-val is (Vivaro, ami egy Trafic).

Pár hónappal, héttel azután, hogy a PSA konszern megvásárolta a márkát a GM-től, a legfőbb üzenet nem új modellek érkezésén volt, hanem azon, hogy higgyük el: az Opel nem lesz francia márka, a tervezési önállóság legalább részben megmarad, a közös fejlesztéseknek hála olcsóbb lesz gyártani és így vélhetőleg megvenni is az Opeleket. Meg egyáltalán: megmaradunk, élünk, nem vesztünk el, nem kezdte el emészteni az Oroszlán a Körbe Zárt Villámot. Akik még a cégnél dolgoznak Németországban, azok ott is maradnak állítólag, a külföldi üzemek, köztük a szentgotthárdi motorgyár pedig megmarad és termel tovább, jön az új 1,5 literes dízel és egy 1,6-os motorcsalád, immár Citroënek és Peugeot-k számára is.

Ismét eljött az ideje a szokásos Opel Tech Day-nek, annak a sajtórendezvénynek, melyen az Opel be szokott hozni néhány klasszikus, történelmi értékű autót a múltból, egy-két még nem is létező új autót a jövőből, és persze elmondják, miért ők a legjobb, legügyesebb, legtökéletesebb autómárka a sok-sok konkurens között. Az idei Tech Day viszont kicsit más volt, mint amiket megszoktunk.

Olvass tovább

A németséget annyira azért komolyan veszik, hogy az Opel kutatási-fejlesztési központja Rüsselsheimben továbbra is megmarad, sőt: az Opel-PSA kapcsolatban stratégiai fontosságú lesz ez a tervezőműhely. Gazdaságilag talán a legérdekesebb részlet, hogy az Opel-PSA teljes kishaszonjármű-fejlesztését ide szervezik, vagyis a következő közös Combo-Rifter-Berlingo vagy Expert-Jumpy-Vivaro, esetleg Jumper-Boxer-Movano már itt készül el, nem a franciáknál.

A German Engineeringre az egyetlen igazán konkrét példát az előadás-sorozatban érdekes módon nem egy motor vagy egy modell jelentette, hanem az Opelek ülései. Az AGR (egy német gerinckórság-ellenes szervezet) ajánlásával ellátott székek akár a GSi-kben, akár a drágább mezei modellekben az Opelek egy fontos selling point-ja volt az utóbbi években a konkurenciával szemben. És hát most majd a Peugeot-k, Citroënek fontos selling point-ja is lehet.

EMP2, CMP

Hihetetlen virágzásnak indult mostanság az autómodellek választéka, aminek az az oka, hogy a gyártók többé-kevésbé mindegyike átállt az úgynevezett platformstratégiára a fejlesztésben-gyártásban. Vagyis egy-egy széles tartományban variálható méretű alapkonstrukcióra építik a formailag különböző, de technikailag, a lemezek alatt nagyon nagy százalékban azonos autókat.

Az Opel hozott is két olyan vázat, amelyre sok új Peugeot, Citroën és Opel épül majd a közeljövőben. Sőt, már most is, hiszen a kompakt és középkategóriás autók valamint kis furgonok platformja, az EMP2 az alapja egyebek mellett az Opel Grandlandnek és a Peugeot 3008-nak, de erre épül az 5008-as, a Citroën Berlingo – Peugeot Rifter – új Opel Combo trió is, de még a PSA-Toyota-féle Jumpy-Expert-ProAce hármas is.

A másik LEGO-készlet neve CMP: ez lesz a kisebb autók alapja, a 2019-es modellévre érkező Corsa és a 2020-ra ígért új DS3, valamint nyilván számos későbbi modell bázisa. A platformstratégia olyannyira hatékony dolog, hogy állítólag az új Corsa fejlesztési költségei mindössze a felét tették ki a korábbi modell fejlesztésére fordított forrásoknak.

Villany és hidrogén

Az Opel még General Motors korában lelkes kutatója volt a hidrogénüzemű járművekben rejlő lehetőségeknek. Ezen a téren sajnos semmilyen újdonságot nem láttunk, elég szomorú látvány volt a parkolóban kiállított érdekességek között az a hidrogénes Chevy Equinox, amelyet már 2011-ben (!!!) vezettünk, akkori újdonságként.

Elektromos autók terén is zavaros lehet most a helyzet az Opel háza táján, hiszen az Ampera-e modellt, amit Amerikában Chevrolet Boltnak hívnak, megtartotta magának a GM (arra gyanakszom, hogy a teljes fejlesztési háttérrel együtt). Így hát egy nálunk nem is kapható Ampera-e mellett egy 1971-es elektromos GT-prototípus képviselte az Opel elektromos autóit a mostani rendezvényen, de kaptunk egy kőkemény ígéretet: 2020-ra jön az elektromos Corsa. Semmilyen részletet nem árultak el róla – kíváncsian várjuk, milyen lesz.

(A magam részéről mindenesetre nagyon drukkolok az elektromos Opelek fejlesztésének, már most alig várom, milyen lehetőségeket lát meg a gyári marketing a körbe zárt villám és az e-mobilitás összekapcsolásában. Biztos lesz pár kínosan kényszeredett és ezért vicces reklámfilm és fotó, amin majd jól tudunk szórakozni, ki akar fogadni? – a szerző)

A hidrogén jövője a márkánál még kérdőjelesebb, de a szándék megvan a továbblépésre. Az Opel továbbra is tartja azt a feltételezését, hogy középtávon megnő majd a gyorsan megtankolható, megfelelő infrastruktúra mellett korlátlan hatótávú tüzelőanyag-cellás autók szerepe a közlekedésben. Úgy vélik, rövid távú használatban elterjednek majd a kis villanyautók, közép- és hosszú távú autózásra jönnek a konnektoros hibridek és a hidrogénautók, teherfuvarozásra, távolsági buszközlekedésre pedig még sokáig megmarad a dízeltechnika, de lassan felzárkózhat mellé az ilyen használatra szintén alkalmas hidrogéntechnika.

És ennyi.

És ennyi. Se új modell, se új motor, se ionhajtómű, se repülő autó. Remélem, a következő Tech Day-re a márka már magára talál annyira a nagy változás után, hogy valami igazán kézzelfogható csodát is mutasson grafikonok és táblázatok helyett. A viszontlátásra!