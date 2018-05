Összeállítottunk öt csoportocskát, olykor nem is riválisokból, mégis arra kérjük önöket, tippeljék meg, hogy a kérdések utáni válaszlehetőségek között mi a sorrend a 2017-ben Magyarországon forgalomba állított új személyautók darabszáma szerint.

Vajon 2017-ben Ladából, Daciából, vagy Mercedesből kelt el több vadonatúj személyautó Magyarországon? Tippelje meg az elsőt! Dacia 54%

Mercedes 37%

Lada 8%

Vajon 2017-ben Ladából, Daciából, vagy Mercedesből kelt el több vadonatúj személyautó Magyarországon? Tippelje meg az elsőt! Lada

Dacia

Mercedes



Ha ide írnánk a megoldást, egy óvatlan túlgörgetés után már látná is. Inkább először válasszon minden kérdésnél, majd a cikk alján megtalálja a számokat.

2, Ki csipegethet a német prémiumok háta mögött?

Létezik az ún. népautók, és az Audi-BMW-Mercedes közti térben maroknyi márka, amely magát egyértelműen a német prémiumtrió mellé pozicionálja. Hogy az árlistáik valóban azon a szinten vannak, látjuk, ám hogy egyes modelljeik tudása és minősége is felér-e abba a magasságba, azt az egyes konkrét tesztekben részletezzük. Van, hogy igen, sőt, egyediségük olykor rendkívül vonzó, máskor viszont teljesen komolytalan őket az említett három márkával együtt emlegetni.

A németek globális és magyarországi értékesítése is messze felette áll az alábbi márkáknak, de vajon közöttük mi a sorrend? Annyit elárulunk, tízszeres a különbség az első és az utolsó helyezett eladott autóinak számai között.

Melyik alábbi márka adta el tavaly a legtöbb új személyautót itthon? Volvo 69%

Lexus 27%

Jaguar 3%

Infiniti 0%

Melyik alábbi márka adta el tavaly a legtöbb új személyautót itthon? Jaguar

Lexus

Volvo

Infiniti



3, Mi a sorrend a három közepes japán harcában?

Gondolkodtunk rajta, hogy ide a három nagy, francia márkát tesszük, de meglehetősen nyilvánvaló a Renault-Peugeot-Citroen sorrend. Sehol semmi izgalom, jöjjenek inkább a japánok. A világ összes autómárkája közül értékben kiemelkedő Toyota ugyan értékesítésben is jóval az alábbi trió fölött jár nálunk (is), ám a követők között vajon mi a helyzet a magyar piacon? Érdekesek a számok, ugyanis a globális méretükben jelentős és egyértelmű különbségeik ellenére nálunk – egy pici infóval itt is bekavarunk – más a sorrend.

Melyik japánból veszünk többet itthon? Nissan 44%

Mazda 40%

Honda 16%

Melyik japánból veszünk többet itthon? Honda

Mazda

Nissan



4, Lanciát vagy Ferrarit veszünk többet? Hülye kérdés?

Ezen aztán tessék tényleg, alaposan elgondolkodni, ne hagyják, hogy csőbe húzzuk önöket. Hogy könnyítsük a képet, berakunk e széles olasz (meg amerikai) famíliából egy harmadik, árban nagyjából a kettő között félúton suhanó márkát is.

Szóval a kérdés: a rokonok közül melyikből adtak el többet idehaza újonnan, 2017-ben? Ferrari 42%

Lancia 39%

Maserati 19%

Szóval a kérdés: a rokonok közül melyikből adtak el többet idehaza újonnan, 2017-ben? Ferrari

Lancia

Maserati



5, Ki a második a Merci után?

Hatalmasat meccsel évről évre egymással a német prémiumtrió – globálisan. Tavaly 2,1-2,3 millió személyautót értékesítettek a világban, globálisan és Magyarországon is a Mercedes az első. Miközben a határon túl szoros a verseny az első helyért, nálunk nagyon elhúzott riválisaitól a Merci, no de vajon mi a helyzet mögötte?

Melyik német prémium-márka személyautóiból vásároltunk többet tavaly? BMW 54%

Audi 46%

Melyik német prémium-márka személyautóiból vásároltunk többet tavaly? BMW

Audi



Nézzük meg most a válaszokat!

Bármekkora lendületet is adott a nosztalgia a 2015 végétől újra árult Ladáknak, a 2017-ben eladott 980 darab új személyautó messze-messze elmarad a sokkal drágább (és szélesebb kínálattal rendelkező) Mercedes 3739 darabos éves értékesítésétől. Aminek meg közel a dupláját adta el a Dacia: 7329 autót.

Ha valaki tehát arra számított két éve, hogy a Lada derékba töri majd a Dacia szárnyalását, nos, az tévedett.

Az első kérdés helyes sorrendje tehát: DACIA, Mercedes, Lada.

Ahogy mondtuk, meglehetősen nagy különbségek vannak a prémium-szegmens értékesítéseinek második vonalában. Ez a második szint igazából egy márkát jelent, tavaly 1437 Volvót vásároltunk újonnan. A kínai pénzekkel kitömött svédek jobb autókat gyártanak, mint bármikor korábban, folyamatosan növekednek az értékesítéseik.

Százalékosan nézve az év/év növekedést, még jobban hasít a Lexus: 2017-ben 656 autót adtak el (98 százalékban hibridet), ami a 2015-ös 249 darabhoz képest brutális emelkedés (lásd még a dízelbotrány címszónál). Na és a maradék? Infinitiből 143 kelt el, Jaguarból 140 – a németek magasságából nem is látni e számokat.

A második kérdés helyes sorrendje tehát: VOLVO, Lexus, Infiniti, Jaguar.

Amennyiben a márkák piaci értékét nézzük, a fentebb említett három japán közül a Honda a világ 5-ik legértékesebb brandje, a Nissan a 6-ik, a Mazda nincs az első 10-ben. Globális értékesítésben a sorrend kicsit más: Nissan, Honda, Mazda. Megint más a sorrend, ha a hazai eladásokat nézzük, ugyanis miközben a Nissan vezet (4257 darab), a Honda elmúlt három éve igencsak hullámzó volt, 2017-ben a piac növekedése közben is sikerült esniük (1738 autó), míg a Mazda tartósan és egyenletesen növekszik (2196 darab).

A harmadik kérdés helyes sorrendje tehát: NISSAN, Mazda, Honda.

Kicsit csőbe húztuk az autós hírekben kevésbé naprakészeket, ám a téma iránt érdeklődőknek is azért ízlelgetni kell “az olasz kérdésünk” helyes válaszát. Lanciából 2017-ben ugyanis mindössze 1 (azaz egy) darab új személyautót értékesítettek a Datahouse adatbázisa szerint idehaza, 2016-ban is csak 3 darabot. Pár éve ugyanis a Lancia bejelentette, Olaszországra korlátozza egy szem modellje, az Y értékesítését. Kár ezért a márkáért, itt a vége!

Ferrariból azonban tavaly 6-ot adtak el itthon (egy évvel korábban 7-et), ám a nyertes így is a Maserati 19 autóval. (Zárójeles megjegyzés: az adatbázis valójában forgalomba állításokat összegez, azaz magyar rendszámozást, ami a cikkben szereplő márkáknál igen közeli szám az értékesítéshez. A Ferrainál, vagy akár a Maseratinál százalékosan azonban nagy különbség is lehet e kettő között. Magyarán: simán elképzelhető, hogy nem 6, hanem 15 Ferrari kelt el a pesti szalonban tavaly, vagy Maseratiból 19 helyett 30, ám sokra német, szlovák rendszám kerülhetett. Nem tudjuk a pontos számot, csak feltételezzük.)

A negyedik kérdés helyes sorrendje tehát: MASERATI, Ferrari, Lancia.

Végül nézzük meg az autóipar fejlesztéseit húzó német prémiumok második és harmadik magyarországi helyezettjét! Évek óta igen szoros a verseny, a 2015-ös esztendőt például 112 darabbal nyerte az Audi (2197 vs. 2089), ez a különbség 2017-re még tovább szűkült, ám nem történt fordulat (2773 vs. 2698). Lemaradtak a Mercedestől, de egymással nagyot vívnak.

Az ötödik kérdés helyes sorrendje tehát: AUDI, BMW.