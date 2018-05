Nemrég Veszprémben, a Continental elektronikai gyárának 25 éves jubileumi ünnepségén jártam. Az időközben mintegy 600 mérnököt foglalkoztató fejlesztőközpontnak is otthont adó telephely még az ITT részeként kezdett működni Veszprémben, 1993-ban. 34 munkatárs kezdett itt negyedszázada, az első belépőkártyát itt is a HR-es kollégának állították ki, aki aztán felvette a többieket.

25 évvel ezelőtt kerékfordulatszám-jeladók gyártása volt az első feladat, amiből blokkolásgátló vezérlése megtudja, hogy a kerék áll-e vagy forog, ezzel téve lehetővé a fékerő pontos vezérlését. Jelenleg évente 50 millió kerékszenzor készül ebben az üzemben. A mai termékpaletta részei a különféle radarérzékelők is, amelyek távolságmérésre szolgálnak. 25 éve még nem is hallottunk adaptív távolságtartó tempomatról, amelyhez Doppler-elven működő távolság- és sebességkülönbség-érzékelőket gyárt a veszprémi Continental. Egy fejlesztőmérnök ezzel kapcsolatban elárulta, hogy az adaptív tempomat működéséhez szükséges radar első generációjának két NYÁK-lapja (nyomtatott áramkör) akkora volt, hogy az A4-méretű alkatrészeknek csak a hátsó ülések mögött sikerült helyet találni. Talán rémlik másnak is, hogy a W220-as, 1998-2005 közötti Mercedes-Benz S-osztály volt a technika úttörője, mi a Vezessnél egy Cadillac STS-ben próbáltuk ki ezt a kényelmi és biztonsági funkciót, még 2006-ban.

Pápai Tamás, a gyár igazgatója adta át a 25 éve a veszprémi üzemben dolgozó Koronczai Zsanettnek az ünnepi tortaszeletet. Tőlük a képen jobbra Porga Gyula polgármester és Dr. Gelencsér András, a Veszprémi Egyetem rektora ünnepel

A termékek egyike az akkumulátorszenzor, amely a telep hőmérsékletét és töltöttségét méri. Érdekes volt a minap egy bakonycsernyei olvasónk Renault Capturjében viszontlátni azt az akkumulátortöltöttség-érzékelőt, amely Veszprémben készült, elutazott a spanyol gyárig, majd az új autóban visszatért a szülőhely közelébe.