Sajnos nem túlzás a felvezetés a budapesti Váci úton történtekre, 67 olyan baleset volt a Nyugati pályaudvart az északi városhatárral összekötő úton 2016-ban, amiben megsérültek vagy meghaltak autósok, kerékpárosok, esetleg gyalogosok. Ez brutális, 63 százalékos növekedés a 2011-es 41 sérüléses balesethez képest, ilyen mértékű emelkedés rendkívül ritka.

Ami állandónak tűnik, hogy öt esztendővel ezelőtt is, most is a Váci út végzett az első helyen azon a listán, ami Budapest legtöbb balesetet jegyző útjait rangsorolja. A dobogó másik két szereplője sem változott, a Pesti út lett a második, a Szentendrei a harmadik a statisztikai hivatal adatai szerint.

A Vezess által a KSH-tól kikért legfrissebb lista (ami 2016-os) szerint általános a főváros jelentős forgalmú útjain a személyi sérüléses balesetek számának növekedése. A feketelistán szereplő 20 útból 16-ra többször kellett mentőt hívni 2016-ban, mint öt évvel korábban.