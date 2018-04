A kormányváltók valamikor az 1930-as években kezdtek elterjedni a személyautókban, hogy jellemzően a 40-es, 50-es évek Amerikájában váljanak a legnépszerűbbé. Aztán a 80-as évek közepére szinte kivétel nélkül varázsütésre kihaltak, hogy nemrég, ha kissé átalakulva is, de félig meddig feltámadjanak.

Ez már automata kormányváltó

De miért jó?

Az autóiparban mindent és mindennek az ellenkezőjét is azonnal meg tudják indokolni. A kormányváló mellett az egyik legnyomósabb érv az volt, hogy közelebb van a kormányhoz, kényelmesebben, gyorsabban lehet vele váltani, majd újra a kormánykereket markolászni, amikor még két kéz kellett a kormányzáshoz. Hát, fene tudja, ez nem hangzik elég meggyőzően. Sokkal logikusabb az a magyarázat, hogy a kormányváltó mellett érezhetően több hely marad az első üléssor környékén. Ez az elöl is háromüléses furgonokban, kisbuszokban lehet különösen klassz dolog, de az 50-es évek óriási amerikai batárjaiban is jól jött, ahol elöl nem ülések voltak, hanem gigászi pamlagokon lehetett ringatózni vezetés közben. Vagy igény szerint akár egy sötét, félreeső parkolóban.