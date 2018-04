Először is a legfontosabb: ha dugó van, ne is menjünk a legdurvább szakasz, a Bicske-Herceghalom közti rész közelébe! Ezen a szakaszon 17 kilométeren át nincs menekülés a sztrádáról, legfeljebb egy MOL-kúthoz lehet kiállni. ha már nagyon unjuk az araszolást, és onnan nézhetjük, enyhül-e a forgalom. De ez hülyeség, sokkal jobb már előre megnézni, mi a helyzet.

Sokunk számára triviális a megoldás: ott az infó a mobilon! A népszerű Waze navigációs alkalmazás autósok tízezreinek segít elkerülni a dugót, de aki nem wazézik, az is megnézheti a telefonon, mi a helyzet éppen. Az androidos google-térképen vagy az almás térképszoftveren is be lehet kapcsolni a menüben a forgalmi helyzet réteget, és máris láthatjuk a mobilneten lógó autósok jóvoltából, mekkora a dugó, mettől meddig piros vagy bordó az M1-es legszörnyűbb szakasza.

2, Mutasd meg a mobilos térképet annak, aki nem ismeri!

Tisztában vagyok vele, hogy aki ezt a cikket olvassa valamilyen elektronikus felületen, annak nem mondtam újat – nem is ez volt a szándékom. Inkább egy kis ismeretterjesztő hullámot szeretnék elindítani: a mobilkommunikációt kevésbé készségszinten kezelő rokonoknak, ismerősöknek is mutassuk meg, hogy pont egy koppintásba kerül megnézni, nem lenne-e jobb elkerülni ma az M1-est. Tapasztalatból tudom, hogy az idősebbek között sokan vannak, akiknek bizony újdonság, hogy már nem kell a közlekedési híreket figyelni a rádión, hanem a mobiljukon mindig ott a real-time helyzetkép a forgalomról – és a hölgyek között is mintha többen lennének, akiknek hírértékű az infó, hogy már a sztrádára felhajtás előtt meg lehet tudni, van-e ma éppen dugó.

3, Bicskénél le, Sasfészeknél fel. És fordítva

Az M1 legbetegebb szakasza nem kis részben a megyei matricarendszer sajátosságai miatt a bicskei lehajtó (39-es kilométerkő) és az M0 közti rész, mely végig használható Pest megyei matricával. A szakaszt egész jól, gyakorlatilag lakott területet nem is érintve el lehet kerülni az 1-es főúton. Jó, van pár 60-as tábla Bicskénél és Herceghalomnál, utóbbi településnél még egy forgalmi lámpa is akad, aminél akár egy rövid pirosat is kaphatunk, de azért manapság reggel 6 és 10, valamint délután 3 és 7 óra között szinte biztos, hogy gyorsabban haladunk, extrém esetben akár félórát is nyerünk, ha a “gyors”forgalmi út araszolása helyett a kétsávos főút gyakran tempósabb forgalmát választjuk.

És még egy pro tipp: a legdugóveszélyesebb szakaszt ugyan el lehet kerülni Győr felé úgy is, hogy nem a Sasfészeknél, hanem kicsit arrébb, Herceghalomnál hajtunk le és Bicskénél vissza, a másik irányban pedig ugyanez fordítva. De! A herceghalmi lehajtó messzebb esik az 1-estől, mint a Sasfészek-tavi, így kábé pont annyi időt vesztünk az M1 és az 1-es közt, mint amennyit a sztrádán a nagyobb tempóval nyerünk, viszont az 1-esen lassabban megtéve azt a kevesebb kilométert jobban jövünk ki üzemanyaggal erre a szakaszra.

4, Van egy titkos lehajtó Óbaroknál

A győri irányban ezekben a hetekben vacakabb az M1 Bicskénél, mint szemben, mert most azon az oldalon folynak a kátyúzások. Nem sokan tudják, de a bicskei és az első tatabányai lehajtó között van egy nem jelzett le/felhajtó is, az OMV-kútnál. Innen ugyan kicsit macerás Óbarok vagy Szárliget felé átkecmeregni az 1-esre, de ha nagyon gáz a helyzet a sztrádán, ki lehet menekülni.

5, A nyugat-délkelet folyosó alternatívája

Győr és Kecskemét között az M1-M0-M5 vonalon 205 km a távolság. Ha viszont az M0 hídja helyett Dunaújváros alatt, az M8-ason kelünk át a Dunán, alig 8 kilométerrel kell többet menni, 213 km-re nő az út. Persze így végig kétszámjegyű úton kell menni (81-62-51-52), de meg lehet úszni az M1 idegbaját és csúcsidőben, ha összejön egy baleset-mesterhármas is az M1-en, M0-on, M5-ön, akár még időben is jobban jöhet ki az ember.

Az M1-esen krízis van és az is lesz még évekig. Hozzuk ki a legjobbat a rosszból: a dugóban állásnál minden kellemesebb. Kiránduljunk, netezzünk kicsit indulás előtt, menjünk vonattal kocsi helyett – tök mindegy, de ne büntessük magunkat azzal, hogy beállunk a sorba a török, román, moldáv kamionosok, bolgár autónepperek közé!