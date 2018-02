Éppen tíz éve dolgozott hivatásos sofőrként azon a szeptemberi napon Attila, amikor az első meglepő hibát elkövette. Kívülről nézve nem is igazán érthető, miként sodorhatott el az utánfutós kamionjával egy útszélen sétáló gyalogost úgy, hogy nem jött szemben más jármű, azaz volt hely számára az úton bőven – így indul a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Természetesen a szemtanúk által lejegyzett rendszám alapján rendőrségi vizsgálat indult az ügyben, Attilát is meghallgatták. Még le sem zárult ez az ügye, amikor négy hónappal a baleset után ismét hasonló, szimpla elbambulásnak tűnő hibát vétett.

Hajnalban, még sötétben vezette kamionját Budapest egyik – a baleset idején – közepesen forgalmas útján, amikor teljesen indokolatlan módon áttért közel egy métert a szemben jövő sávba. Ott éppen egy másik kamion érkezett vele szemben, szerencsére csak a két jármű azonos magasságban lévő tükörjei csapódtak egymásnak, és törtek le. Attila itt sem lépte túl a megengedett sebességhatárt, és itt sem állt meg, viszont itt is leolvasták a rendszámát, és itt is rendőrségi vizsgálat követte a fuvarozó hibáját.

A sofőr meg a főnöke

Idővel a két ügy összeért, az ügyészség egyrészt segítségnyújtás elmulasztása, másrészt cserbenhagyás vétsége miatt emelt vádat ellene, ráadásul őt nevezte meg mindkét esetben a vészhelyzetek előidézőjeként. Attilát a Vezess jogi szakértőjeként olvasóinknak is gyakran tanácsokat adó Janklovics Ádám, közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd védte.

Az első balesettel kapcsolatban a sofőr nem ismerte el a bűnösségét, állítása szerint szabályosan, a saját sávjában, jóval a megengedett maximális sebességen belül, és egyenesen haladt. A különféle szakértői vélemények, és a szemtanúk vallomásai alapján a bíróság másként értékelte a történteket, szerinte bizonyítást nyert, hogy a vádlott nem volt elég körültekintő, amikor az útszélen gyaloglók mellett elhaladt.

Súlyosabb a fenti hibánál, és ez már szándékos cselekedet, hogy bár észlelte a balesetet, látta az elesett idős hölgyet, mégis továbbhajtott. A sofőr ezzel megszegte a KRESZ 58. § (1) – (3) bekezdéseit, amiért a bíróság bűnösnek mondta ki „segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettében”.

Talán nem lep meg senkit, de a másik balesetben sem ismerte el a sofőr a cserbenhagyás vétségét. Állítása szerint nem az ő hibájából értek össze a tükrök, de amikor észlelte a csattanást, megállt. Elmondása szerint úgy érzékelte, a másik kamion továbbhajt, ezért ő is továbbment a dolgára. Plusz hozzátette: azért is továbbindult, mert akadályozta volna a kora reggeli egyre sűrűbb forgalmat.

Sőt, az esetet követően beszólt cége központjába, jelentette a történteket (amit a rendőrség nyomozása igazolt), ám azt az utasítást kapta, hogy vigye tovább a fuvart, a tükröt majd kicserélik. A vádlott szerint más módja is lehetett volna ugyan az eset elintézésének, ám a főnöke úgy gondolta, hogy ha már úgyis van folyamatban egy ügye, vigye el ezt a balhét is.

Senki nem vezethet így. Egy hivatásos még kevésbé

A két esetet egyben vizsgálva a bíróság arra a meggyőződésre jutott, hogy Attila nem a hivatásos járművezetőktől elvárt módon cselekedett egyik ügyben sem, kétszer is megszegte a KRESZ 58. § (1) bekezdését.

„A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni” – írja a rendelet, aminek érdemes kiemelni azt a részét, hogy nemcsak a megsérült, hanem a „veszélybe került” emberek részére is segítséget kell nyújtani, amit talán nem is tud minden autós. Ezenfelül a bíróság bűnösnek mondta ki Attilát cserbenhagyás vétségében is.

A sofőr büntetésének meghatározásakor a bíróság figyelembe vette büntetlen előéletét, egy évtizede kifogástalan közlekedési múltját, és azt, hogy 3 kiskorú gyermekről gondoskodik. Egyértelműen súlyosító körülményként értékelte a KRESZ többszörös, rövid időn belül megismételt megszegését, különösen úgy, hogy hivatásos sofőrként munkavégzés közben hibázott többször.

Végül a bíróság 6 hónap börtönbüntetésre ítélte Attilát, melynek végrehajtását egy évre felfüggesztette, valamint egy évre bevonta a jogosítványát is, ami a sofőr esetében valószínűsíthetően egyenlő a munkahelye elvesztésével. Az ítélet szerint a büntetés a felfüggesztett börtönnel és a jogsibevonással már eléri célját.