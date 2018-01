Olvass tovább

Teljesen egyértelmű, hogy a filmecskéken látható sofőrök megszegték a KRESZ-t, mégis több kamionos írt szerkesztőségünkbe. Egyikük dühös soraiban kiosztotta a Magyarországon szabálytalankodó, dél-európai kollégáit, de a magyar rendőröket is legalább annyira.

„Van egy cikkük a kamionosok tilosban előzéséről, hogy nem tartják be a szabályokat. Meg hogy a rendőrség bekeményít. Én is kamionos vagyok, szívesen adok tanácsot a béna rendőrségnek, hogy miként kell csinálni ezt a román, bolgár stb. kamionosok ellen. Amit művelnek szégyen!!!!!!!!!!!!!!! Üzenem az autópálya rendőrségnek, nyugodtan felvehetik velem a kapcsolatot.”

Nem vártunk sokáig, felhívtuk az üzenet küldőjét.

„Magyarországról tudják a kamionosok, hogy itt lehet nyomni neki”

Feri régóta kamionozik, ezúttal Belgiumban értük utol. Először arra voltunk kíváncsiak, hogy a külföldi kollégáira, vagy a magyar rendőrökre gondolt, amikor szégyennek nevezte a tevékenységüket. Rávágta: „mindkettőre!”

Szerinte a hazai rendőrség keveset ellenőriz, és azt is rosszul teszi. A sofőr tapasztalatai szerint Nyugat-Európában jelöletlen rendőrségi járművek közlekednek egyedül a sztrádákon, nem a videón látható, kilométerekről feltűnő módon. Azt feltételezi, itthon nincs elég benzinpénze a hatóságnak arra, hogy gyakrabban ellenőrizze a sztrádákat. Másrészt állítja, nálunk a bírság is kisebb összeg, mint mondjuk Németországban, Franciaországban, és Spanyolországban ahol akár 200 euróra is megbírságolhatják az előző sofőröket, vagy Olaszországban, ahol a jogsit is elvehetik, és 500 eurót is elkérhetnek tőlük.

Szerinte „Magyarországról tudják a kamionosok, hogy itt lehet nyomni neki”, a kevés rendőr és az alacsony bírság miatt a külföldi sofőrök között általános vélemény, hogy a magyar sztrádákon és főutakon lehet behozni az esetleges késésüket.

„Amikor előz a kamionos, nem a személyautókkal versenyez, hanem az idővel”

Mikor rákérdeztünk, hogy a magyar sofőrök vajon előznek-e szabálytalanul külföldön, azt mondta, hogy az erősebb ellenőrzés, és a durvább bírságok miatt sokkal kevésbé jellemző. Nem csak rájuk, Európa összes kamionosára. Plusz van még egy fontos különbség a magyar, és több nyugati ország között, ami miatt sok helyen majdhogynem fölösleges is előzni. A szabályozás.

Az előző sofőrrel ellentétben nyugodt hangú, nagyon részletes levelet írt szerkesztőségünkbe a rendőrségi videókon látottakra reagálva egy másik magyar kamionos. Ő leginkább a hazai KRESZ, és többi ország szabályozása közti különbségekben látja a kamionosok eltérő viselkedését máshol.

Miközben nálunk 80 km/óra a kamionok maximálisan megengedett sebessége az autópályákon, és a kétsávosakon tilos az előzés, Franciaországban 90-nel lehet menni, Belgiumban (ahol csak esős, havas időben tilos előzni) és Szlovákiában szintén, Németországban ugyan 80-nál húzták meg a határt, de 7-9 kilométerenként beiktattak előzéses szakaszokat.

„Ha már nem háromsávos minden sztráda itthon, ami megoldaná a problémát, nem kellene messzire menni a jó módszerért. Szlovákiában szintén tilos előzni a kamionoknak a főutakon, és a kétsávos autópályákon, de mindkettőn 90 km/óra a megengedett maximális sebesség. Nálunk főutakon 70, sztrádákon 80” – mondja István, majd így folytatja.

„Nekünk nagyon ki van számolva, hogy honnan hová mennyi idő alatt kell odaérnünk, és ha fennakadunk az autópályán egy 65-tel, 70-nel haladó jármű mögött, ami elég gyakori, akkor – mivel sztrádán sem előzhetjük meg – nagyon könnyen kiszaladhatunk az időből.” De ha nincs fennakadás, Szlovákiához képest Magyarországon akkor is nagyon sok időt veszítenek a nemzetközi fuvarozók, amit – így vagy úgy, de – be akarnak hozni.”

„Tessék megérteni, hogy amikor előz a kamionos, akkor nem a személyautókkal akar versenyezni, hanem az idővel kell neki” – mondja István.

Szigorú időbeosztás A tachográfos járműveken dolgozók munkáját az 561/2006/EK rendelet szabályozza az Európai Unió területén egységesen, amit itthon GKI vizsgán oktatnak a sofőröknek. Emellett a kamionosok közlekedését a különféle országok KRESZ-szabályai határozzák meg, ami a tehergépjárműveknél államonként eltér. A fuvarozók által csak „ötszázhatvanegy”-ként emlegetett rendelet szabályozza a munka-, és vezetési idő maximumát, illetve a pihenőidő minimumát. Alap esetben, hétköznap, 24 órás ciklust nézve 13 órányi munkaidőre jut nekik 11 óra pihenőidő úgy, hogy a 13-ból 9 óra lehet vezetési idő, amit kétszer 4,5 órás etapokban teljesíthetnek, közben egy 45 perces pihenéssel. A munkaidőből fennmaradó 3 óra 15 perc áll rendelkezésükre fel-, illetve lerakodásra. Ettől akár el is térhetnek, dolgozhatnak hetente háromszor 15 órás munkaidőben (ilyenkor 9 óra a pihenőidő), és lehet kétszer 10 órás a vezetés, amibe viszont már két darab 45 perces pihenőt kell beiktatni. Szabályozott a sofőrök éjszakai munkavégzése is. Amennyiben a munka-, vagy a vezetési idő hajnali 0 és 4 óra közé esik, akkor a munkaidő hossza maximum 10 óra lehet, de még ez is változhat 12 órára, ha a kollektív szerződés erről rendelkezik. Tudták követni? Nem egyszerű, az általunk megkérdezett sofőrök erre a szigorú időbeosztásra hivatkoznak, amikor azt mondják, az idővel versenyezve kénytelenek – szerintük jellemzően Magyarországon – behozni az esetleges lemaradást.

„Átjönnek a határon, és felpattintják a mágnest”

Az „így vagy úgy” behozzák a lemaradást, két dolgot jelent. Az egyik ugye az előzés, amásik viszont a magyar sebességhatárok átlépése, a gyorshajtás. Tudni kell, hogy Európa összes kamionjában tachográf rögzíti a jármű minden mozdulatát: elindulását, haladási sebességét, megállását, természetesen a menetidőt, a pihenési időt, mindent.

Ezt a műszert természetesen ellenőrzik külföldön is, nálunk is, idehaza a közlekedésfelügyelet munkatársai, akik 28 napra visszamenőleg képesek kiolvasni az adatokat. Ha valami nem stimmel, jön a bírság, egy 30 perces menetidő túllépésért állítólag már 80 és 120 ezer forint közötti összeg.

Ezt próbálják megelőzni a tachográf manipulálásával. Az általunk megkérdezett kamionosok szerint a 2014 előtti járművek esetében ez viszonylag egyszerű a váltóhoz helyezett mágnessel. „Köztudott a kamionosok között, hogy például sok román kolléga, amint átér a határon, az első magyar parkolóban felpattintja a mágnest, és már nyomja is neki.”

