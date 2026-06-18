Új elektromos motor gyártása indult el az Audi győri üzemében. A MEBeco, az MEB+ moduláris elektromos hajtásrendszer motorja fontos eleme a vállalat fejlődésének. A 130 milliárd forint értékű beruházás megvalósítása eredményeképpen Győrben első alkalommal nemcsak komplett elektromos hajtásegységek készülnek, hanem olyan kulcsfontosságú motorkomponensek is, mint a lemezcsomag, a rotor, valamint a teljesítményelektronika szoftverrel és integrált teszteléssel együtt.

A gyártási infrastruktúra kiépítése 2024-ben kezdődött, amely magában foglalta a berendezések fokozatos telepítését, a gépátvételeket, auditokat és próbaüzemeket. Nagyberendezések – például a több mint tizenegy kamionnal beszállított 110 tonnás présgép – és teljesen automatizált, nagy pontosságú folyamatok biztosítják a maximális hatékonyságot és minőséget. Az új présüzem mintegy 100 tonna nyersanyagot dolgoz majd fel naponta.

Az új hajtás a jövőben számos a Volkswagen-csoporthoz tartozó márka elektromos modelljét hajtja majd, elsőként a Cupra Ravalt.

Bár a Cupra újdonságának két magyar vonatkozása is akad, kétség sem fér hozzá, hogy az új modellváltozat eszmei otthona Barcelona. Kipróbáltuk: