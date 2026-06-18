Miközben a magyar autósok egyre gyakrabban választanak külföldről behozott használt autókat, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek a járművek gyakran rejtett problémákkal kerülnek a piacra. Mivel az országok nem biztosítanak egymásnak hozzáférést a járműadatokhoz, ráadásul egyes káreseményeket soha nem is digitalizálnak, egy importált autó gyakorlatilag tiszta lappal indul az új piacon.

A carVertical autóipari adatszolgáltató szerint egyes piacokon az importált autók között közel háromszor akkora lehet a sérült járművek aránya, mint a belföldi használt autóknál.

Ez a megállapítás összhangban van a cég kilométeróra-csalással kapcsolatos legutóbbi kutatásával is, amely szerint az importautóknál akár 2–5-ször nagyobb az óravisszatekerés esélye, mint a helyben használt járműveknél, ami arra utal, hogy ez a fokozott kockázat nem elszigetelt jelenség a nemzetközi használtautó-kereskedelemben.

A carVertical magyarországi adatai szerint az ellenőrzött autók közel fele (49,9%) külföldről származott. Ez jelentős arány, még ha valamivel alacsonyabb is, mint néhány szomszédos piacon, például Szlovákiában (57,4%) vagy Horvátországban (66%).

A jelenségről korábban is írtunk, a veszélyt nem szabad félvállról venni: