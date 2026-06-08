A férfi jellemzően az autók ablakát törte be, majd az utastérből pénzt, értéktárgyakat, személyes iratokat és bankkártyákat vitt el. Összesen 19 autóval bánt el.

A rendőrök június 2-án délután Győrben, a Kálóczy tér és a Rónay Jácint utca kereszteződésében fogták el a férfit. Az intézkedés során átvizsgálták a ruházatát és az övtáskáját, amelyben egy olyan üvegtörő kalapácsot találtak, amelyet kifejezetten autóablakok betörésére használnak.

A nyomozók kutatást tartottak a férfi tartózkodási helyén. Az ingatlanban élő 51 éves élettárssal szemben szintén felmerült a bűncselekmények gyanúja, ezért őt is elfogták. Több olyan tárgyat találtak és foglaltak le, amelyek az autófeltörésekből származtak.

A férfi elismerte a bűncselekmények elkövetését. A nyomozás során kiderült, hogy korábban erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények miatt volt büntetve. Őrizetbe vételét követően az 59 éves férfit az illetékes bíróság letartóztatta.