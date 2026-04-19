A 1994-es esztendő fontos mérföldkő volt az autóipar számára. Az Audi például bemutatta a B5-ös generációt, ami meghatározta a márka dizájnmegjelenését a következő évtizedre. A Mercedes-Benz pedig lerántotta a leplet a C-osztályról (W202), amely aztán a stuttgarti cég egyik legfontosabb termékévé vált. Ugyancsak 1994-ben döntött úgy a Volvo, hogy visszalép a Renaulttal való fúziótól. ( A teherautók terén viszont megvalósult az együttműködés: a Volvo Trucks még ma is gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Renault Trucks felett.)

A Peugeot sem tétlenkedett ebben az esztendőben. Olyan reklámfilmet készített, amely egyszerre volt emlékezetes és meghökkentő. A francia autógyártó a soul műfaj egyik megteremtőjét, az USA egyik legjelentősebb énekesét és zeneszerzőjét, a vak Ray Charles-t kérte fel, hogy szerepeljen a Peugeot 306 kabrió reklámjában. A férfihoz olyan világslágerek kötődnek, mint például a “Hit the road Jack!” vagy az “Unchain My Heart”.

A legendás művész segítségével a Peugeot a vezetés élményére hívta fel a figyelmet. Pont arra, ami egy kabrióban ülve még hangsúlyosabbá válik. A rövid videó alatt Ray Charles egyik leghíresebb szerzeménye, a “Georgia on my mind” című száma szól. A reklám végén azt elhangzik a kérdés:”Je vous dépose quelque part?” (“Elvigyelek valahova?”). Nem csak emiatt volt emlékezetes ez a reklám.

A stáb ugyanis az Egyesült Államokban, a Utah-államban található Bonneville Salt Flats végtelen, fehér sómezőit választotta a forgatás helyszínéül. Ez a táj nemcsak ikonikus, hanem optikailag is különleges. A tökéletesen sík, vakítóan fehér felszín annyira homogén, hogy gyakorlatilag eltűnik a horizont. A föld és az ég találkozása összemosódik, ami próbára teszi a szemünk térérzékelését. Ebben a környezetben minden lebegni látszik, mintha csak a szereplők és a járművek egy másik bolygón lennének. A produkció Gérard Pirés francia rendező nevéhez köthető, aki később olyan filmekkel vált ismertté, mint például az 1998-ban bemutatott Taxi, amely egy fehér Peugeot 406-ost tett legendássá.

A Peugeot és a kreatív csapat célja kifejezetten az volt, hogy kilépjenek a hagyományos autóreklámok vizuális kereteiből, csapdáiból. A hangsúly nem a karosszéria vonalain, hanem az érzékelésen volt. A szél hangján, az anyagok tapintásán. Így kívánták érzékeltetni azt, amit a rohanó hétköznapokban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az autózás nem csak a látványra épül, hanem lényegében egy multiszenzoros élmény.

A 306 Cabriolet gyártása 1994-ben indult, és egészen 2002-ig tartott. Ez idő alatt több mint 78 ezer példány készült belőle. Sorozatgyártása a Pininfarina műhelyében zajlott, ami tovább erősítette a kézműves jelleget abban a korszakban, amikor az autóipar egyre inkább a tömegtermelés felé mozdult.