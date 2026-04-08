Egy évvel ezelőtt megállapodásra jutott az Audi vezetősége és a cég németországi gyáraiban dolgozó alkalmazottakat képviselő szakszervezetek. Utóbbiak tudomásul vették, hogy 2029-ig akár 7500 munkahely szűnik meg a cégnél, és átmenetileg csökkennek a fizetések. Ez éves szinten egymilliárd eurós megtakarítást jelent a vállalatnak, cserébe 2023-ig érvényes munkahely-garanciákat és a bérezésre vonatkozó biztosítékokat fogadtak el.

Most azonban úgy tűnik, még sincsenek biztonságban az Audi dolgozói: Gernot Döllner vezérigazgató arra utalt egy sajtótájékoztatón, hogy „bár nincs szükség azonnali beavatkozásra”, az anyavállalat, azaz a VW-csoport nyomására „további lépések válhatnak szükségessé” – írja az Automotive News Europe.

Ez érthető módon erős kritikát váltott ki a szakszervezetek részéről: szerintük ez a lehetőség aláássa a munkavállalók Audiba fektetett bizalmát. Emlékeztettek, hogy a dolgozók már elszenvedték az eredeti megállapodásban foglalt lépések következményeit, most pedig a vezetőségen a sor, hogy teljesítse ígéreteit: a tervezett beruházásokat és a németországi üzemek kihasználtságának javítását.

A szakszervezet külön kitért az Audi A8 jövőjére: mivel a zászlóshajó utódlása bizonytalan, úgy érzik, ez fenyegeti a neckarsulmi üzem fennmaradását. Biztosítékot szeretnének kapni arra nézve, hogy az A8 esetleges utódmodelljét ugyanott fogják gyártani.

Képeinken az Audi németországi gyártóüzemei (Neckarsulm, Böllinger Höfe, Ingolstadt) láthatók