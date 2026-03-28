Az 58 éves Bryan J. Parker március 25-én délután beült Ford Mustangjába, elhajtott a floridai Daytona Beach repülőtér nemzetközi termináljának egyik, a közforgalom elől lezárt bejáratához, majd gázt adott és áttörte a kaput.

Az autóval áthajtott egy használatban lévő kifutópályán, kis híján összeütközött az Embry-Riddle pilótaképző egyik oktatórepülőgépével, majd kiugrott a kocsiból, és megpróbált beszállni a repülőbe.

Az Embry-Riddle légiközlekedési egyetem egyik oktatógépe, egy Cessna 172 egy másik repülőtéren, egy másik időpontban. Vélhetően egy ehhez hasonló repülőgépbe szeretett volna beszállni Bryan J. Parker
Kép: Laura Segall/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images

Miután ez nem sikerült, a közelben várakozó, üres kisgépek felé vette az irányt. Megpróbált beszállni az egyikbe, ám ekkorra utolérte és elkapta őt a repülőtér egyik műszaki dolgozója. A szerelő leültette a zavart férfit pickupja platójára, ám az leugrott onnan, és egy harmadik repülőgéphez futott.

Ekkorra már a biztonsági szolgálat is odaérkezett, és megbilincselték a férfit, aki a kiérkező rendőröknek elmondta, hogy az eseményeket megelőzően egy anonim alkoholistáknak szervezett gyűlésen vett részt, majd „a következő pillanatban már” kokaint, alkoholt és marihuánát fogyasztott. Ami a reptéri incidens motivációját illeti, arra nem tudott választ adni.

Bryan J. Parker ellen várhatóan repülőgép eltérítésének kísérlete, jármű engedély nélküli elfoglalása, birtokháborítás, garázdaság, ittas állapotban elkövetett rongálás és alkoholszint ellenőrzésének megtagadása miatt fognak vádat emelni. Illetve még egy továbbiban is: a rendőrségi jegyzőkönyvben felsorolt kihágások között ugyanis a nemi szervek mutogatása is szerepelt, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy erre mikor és miért került sor – az utóbbira valószínűleg soha nem fog fény derülni.

