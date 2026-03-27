Még nincs két éve, hogy a Lamborghini konnektoros hibrid hajtásláncot szerelt szabadidőjárművébe. Az Urus SE névre keresztelt modellváltozat 800 lóerővel és 3,4 másodperces 0-100 km/órás gyorsulással büszkélkedhet, 312 km/óra végsebessége pedig a modellcsalád leggyorsabb tagjává teszi a plug-in hibrid crossovert.

A brit Urban Automotive tuningműhely mégsem volt elégedett az alkotással: úgy érezték, ezek a számadatok valami impozánsabb külsőt érdemelnének, és munkához láttak. Több mint 10 ezer munkaórát fordítottak az optikai csomag kidolgozására.

Az aerodinamikai elemek mind szénszál-erősítésű műanyagból készültek, akárcsak a teljesen átdolgozott és újragyártott motorházfedél, amelyre a Lamborghini Aventador SVJ-től kölcsönzött légcserélő rostélyokat illesztettek.

A kerékív-toldatokat hat darab karbon kompozit elemből illesztették össze, a helyenként festetlenül hagyott panelek összesen 40 mm-rel növelték az autó szélességét.

Szintén festetlen karbonból gyártották a küszöbtoldatokat, amelyek egyébként a Miura légbeömlőjét mintázzák.

Hátul új a lökhárító és benne a diffúzor, a gyári tetőszárnyat megduplázták.

A kipufogórendszer négy végcsövet kapott, a keréktárcsákat a Vossen készítette el az Urban Automotive számára.

A teljes csomag alapára 51 800 angol font, azaz 23,2 millió Ft – ez soknak tűnhet, de ne feledjük, hogy maga az autó nagyságrendileg négyszer ennyibe kerül. Akinek a kocsi belefér, azt aligha vágja földhöz némi extra kiadás.

