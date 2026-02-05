A Brabus tuningcég nevét általában a Mercedesével párosítjuk, de a kapcsolat nem kizárólagos. Készítettek ők már egyedi Bentley-t és Porschét is, most pedig egy új márka tűnt fel a portfóliójukban a Lamborghini képében.

A Brabus 900 Mint és a Brabus 900 Superblack neve nem árulja el, hogy az alapot az Urus SE, a bikás márka SUV-ja adja. A nevekben szereplő menta és szuperfekete a színeket jelöli (kívül-belül), míg a 900 a teljesítményre vonatkozik, természetesen lóerőben. Ehhez egy kicsit megpiszkálták a jól ismert 4,0 literes, V8-as benzinmotort, amit gyárilag 620 lóerőre hangoltak. A rendszerteljesítményt a konnektoros hibrid hajtás 192 LE-s villanymotorja teszi teljessé. Ezzel az autó 3,2 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órát, a nyargalás végét pedig 312 km/óra jelenti, de ez is azért „csak” ennyi, mert leszabályoz az elektronika.

A képre kattintva galéria nyílik!

44 fotó

Hogy hosszú távon, megbízhatóan biztosítsák a nagy teljesítményt, átdolgozták az első légbeömlők kontúrját a jobb hűtőlevegő-terelés érdekében, így egy kicsit agresszívabb is lett az arc a gyári kivitelnél. Ezen túl kapott még 24 colos felniket is a Brabus-féle Urus, mely elég látványos, különösen a 20 mm-rel lejjebb ültetett futóművel együtt. A belteret karbon és bőr dominálja, utóbbin látható is a Brabusra jellemző ellipszis alakú mintázat.

Arról nem közölt infókat a Brabus, hogy mennyiért kínálnak egy ilyen Urus SE-t, ahogy arról sem, hány darabot készítenek belőle.