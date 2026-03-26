Legalább három, legfeljebb tizenöt éves autókkal kapcsolatos meghibásodási statisztikákat elemzett ki a Warrantywise nevű brit szervezet. Nem kellett messzire menniük az információért, hiszen azok fő tevékenységük melléktermékeként keletkeztek: a cég kiterjesztett garanciális csomagokat kínál használt autókhoz. Huszonhatodik éve csinálják ezt, ez idő alatt több millió statisztikai adattal találkoztak – a most közzétett kutatásuk csak a 2023 és 2026 közötti meghibásodásokat vette alapul, és ez is több mint 1,6 millió adatelemet jelentett.

A cég 2020 óta állítja össze a megbízhatósági Top 10-es listát, amelyekben kategóriáktól függetlenül, ömlesztve szerepelnek az autók.

A statisztikák két visszatérő jelenséget mutatnak. Az elmúlt három év elemzéseit uralták a kisautók (A- és B-szegmens): 2024-ben és 2026-ben hat-hat ilyen besorolású modell szerepelt a listán, 2025-ben pedig mind a tíz (!) ebbe a két méretosztályba tartozott. Az okok egyszerűen: a kis autókra sem motorizáltságuk, sem jellemző vevőkörük miatt nem jellemző, hogy széthajtanák őket, a csekély tömeg nem terheli meg a futóművet, az alacsony ár érdekében pedig általában szerényebb a felszereltség, így kevesebb a technológiai tétel, ami elromolhat.

A másik szabályszerűség a gyártókra vonatkozik. Az ismétlődésekkel nem számolva (ugyanis két típus is triplázott ebben a három évben, a Suzuki Swift és a Toyota Aygo) húsz egyedi modell szerepel a három listán, ebből hármat az ex-PSA (Peugeot és Citroën), négyet a Hyundai / Kia cégcsoport, ötöt pedig a Toyota gyártott.

Az öt Toyota közül egyébként az egyik az Aygo, amely az elmúlt három év felmérésein szintén sikerrel teljesítő Peugeot és Citroën modellek (107, 108, illetve C1) ikertestvére – a fejlesztést a két autógyártó konszern közösen végezte.

Warrantywise legmegbízhatóbb használt autók, 2026