A 2024 végén bemutatott Frontera nem véletlenül lett Európa-szerte keresett, és vette át a Corsától a vezetést az Opel magyarországi versenyében: divatos formában, viszonylag megfizethető árfekvésben kínál mobilitási megoldást akár hét utas számára.

Opel személyautó-eladások Magyarországon, 2025

Az új Fronterát persze nem olyan kemény fából faragták, mint eredeti alvázas, összkerékhajtású névrokonát – az Irmscher viszont úgy gondolta, legalább látványban visszaadja az 1991 és 2005 között gyártott terepjáró hangulatát.

Kezdetnek új fejlesztésű, 18 colos keréktárcsákat szereltek fel: a dögös Irmscher Cross Star felnik némi ralihangulatot is csempésznek az összképbe, miközben fekete kivitelük modern és divatos.

Szintén fekete a gallytörő rács, valamint a váratlanul robusztus küszöbvédő elem, amelyen ragyásított felületű betétek segítik a stabil fellépést. A 163 mm-es szabad hasmagasság ezt nem teszi szükségessé, viszont, ha tetőcsomagtartót szerelünk az autóra, annak elérésében segíthet a szerelvény – ez persze csak önámítás, egy ilyen autón semmi szükség nincs a nadrágszár-koszoló elemre, de akinek tetszik, az most örülhet.

Hátul hetykébb darabra cserélték a gyári tetőszárnyat, és persze a lökhárítók is színezett koptatóbetétet kaptak.

Az optikai kiegészítőkön túl az Irmscher futómű-csomagot is fejlesztett az autóhoz, erről azonban nem áll rendelkezésre semmilyen információ, ahogy egyelőre a tuningszett ára és nemzetközi elérhetősége sem ismert.