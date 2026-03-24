Az Elroq és az Enyaq egyaránt ott van az európai villanyautó-vásárlók top 10-es listáján (egészen pontosan a második és hetedik helyen), így érthető, hogy a Škoda 2026-ra átfogó és érdemi fejlesztésekkel erősíti a típusok vonzerejét.

A 2026 derekától elérhető újdonságok körében említést érdemel a frissített, immár Android-alapú infotainmentrendszer, amely megjelenésében és funkciójában is újat hoz. A most bevezetett rendszer új alkalmazásokkal bővíthető, beleértve zenei és videostreaming-applikációkat, hírportálokat, időjárás-jelentést, játékokat és így tovább.

A megújult elektromos SUV-ok a Škoda első típusai, amelyekhez digitális kulcs társítható, azaz kompatibilis okostelefonnal is nyitható, zárható és indítható az autó. A digitális kulcs megosztható más felhasználókkal.

Mostantól közvetlenül a navigációs rendszerbe integrálva találjuk a Škoda saját Powerpass szolgáltatását, amely a töltőállomások státuszát és értékelését jeleníti meg, valamint lehetővé teszi különféle paraméterek – pl. szolgáltató, teljesítmény, elérhetőség – szerinti kereséseket, illetve le is tilthatók bizonyos helyszínek vagy szolgáltatók. A rendszer 28 európai országban egymillió töltőpontot ismer és kezel.

A térképek támogatják a Google online keresést, megjelenítik a műholdas nézeteket, valamint a turisztikailag jelentős épületek makettjét. Bővül a MyŠkoda alkalmazás tudása is.

Külső és belső V2L funkciót is kínálnak a megújuló Škodák, amelyekből 230 V-os váltóáramot vételezhetünk álló helyzetben vagy menet közben, a regeneratív fékrendszer pedig két fokozatban állítható (a képernyőről vagy a kormányfülekről), így gázelvétellel akár állóra lassíthatunk.

Újdonság az orrban kialakított, 21 literes tárolórekesz (frunk), amelynek fedelét gáztöltésű teleszkóp emeli, míg a vezeték nélküli telefontöltő aktív hűtést kap, és támogatja a Qi2 (Magsafe) töltőszabványt. Az USB-C portokból akár 45 W-tal tölthetünk. Az egyes funkciókról rövid leírást kérhetünk az infotainmentrendszerben.

A Travel Assist 3.0 vezetőtámogató rendszer modernizált szenzorokat és bővített online szolgáltatásokat kapott, a sávváltásasszisztens még kifinomultabban működik, a vezető rosszulléte esetén automatikus megállást kezdeményező vészhelyzeti segédprogram pedig immár nem csak a sávon belül képes megállni, de ha lehetséges, le tud húzódni az útpadkára vagy a leállósávra.

Új radarokkal vált hatékonyabbá a kereszteződésbe betekintő radaros segédrendszer, a belső kamera pontosabban képes megállapítani, ha a vezető elbóbiskol vagy nem figyel, a külső világítást pedig kiegészítették egy eddig sehol nem látott funkcióval, amely a nappali világítás mellé felkapcsolja a hátsó helyzetjelzőt.

A Škoda Elroq 60 és Enyaq 60 modellek LFP akkut kapnak, ami hosszú élettartamot és felhasználóbarát töltési jellemzőket biztosít – ezeket a rendszereket már házon belül szereli össze a Škoda, a VW-csoport legnagyobb, frissen átadott akkugyárában.