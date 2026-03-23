Mostantól lehetőség van arra, hogy egy androidos telefon és az autó rendszerének párosítása után a Simple alkalmazás megjelenjen az autó kijelzőjén a többi között. Így a parkolás indítása vagy leállítása, illetve az autópálya‑matrica vásárlása közvetlenül az autó felületén keresztül is intézhető, külön alkalmazás letöltése nélkül.

Az újítás egyelőre csak Android Auto esetén érhető el, a Simple sajtóközleményéből pedig nem derült ki, hogy az iphone-osok számára mikor lesz elérhető a CarPlay-kompatibilitás.

A Simple felmérése szerint a válaszadók 72 százaléka a parkolást jelölte meg, mint a legnagyobb feszültséget a közlekedésben, megelőzve a forgalmi dugókat (57%) és a szabálytalanul közlekedő autósokat (56%). Legkevésbé a tankolással, a biztosítási ügyintézéssel járó teendők okoznak bosszúságot, de még a közlekedési bírságok miatt is csak a válaszadók 6,7 százaléka idegeskedik.

A parkolásban egyébként a stressz egyik fő oka a szabad parkolóhelyek megtalálása a felmérés szerint. A válaszadók közel háromnegyede szerint a legkellemetlenebb helyzet a napközbeni parkolóhely‑keresés: 71 százalékuk ezt nevezte meg a parkolással kapcsolatos legnagyobb problémának. Emellett sokakat zavar a parkolási díjak kérdése, illetve az a kockázat, hogy az autó megsérül parkolás közben.