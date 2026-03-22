Hazánkban általában akkor startol el a motoros szezon, amikor a hőmérő higanyszála tartósan 7 Celsius fok fölé emelkedik. Ez általában március elején, vagy közepén szokott bekövetkezni. Ilyenkor az autósok már számolhatnak a váratlan tempóban feltűnő motorosokkal. Ami az azonban nemrég történt Veszprém Vármegyében, arra minden bizonnyal nehéz felkészülni. 

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a vérfagyasztó pillanatot, amikor a motoros a kanyarodó út külső íve felé kezd el sodródni, majd hirtelen két személyautó is elhalad vele szemben. Csak néhány centiméteren múlott, hogy nem lett az esetből tragédia. 

a videó a hirdetés után indul

Urald a motorodat! Adj magadnak időt, hogy a téli kihagyás után újra megszokd a motort, az egyensúlyt és a forgalmi helyzeteket!
A biztonság mindig az első – ne verseny, hanem élmény legyen a motorozás!” – tanácsolta a Veszprém vármegyei rendőrség a kétkerekűek szerelmeseinek. 

Sok minden fejben dől el 

A biztonságos közlekedés érdekében még érdemes lehet egy-két dolgot figyelembe venni, hogy ne váljon rémálommá a motorozás: 

  • A tempó legyen összhangban a látási viszonyokkal, valamint a KRESZ-szabályokkal.
  • A helyes ívválasztás életet ment: ha túl korán húzódsz ki, akkor kisodródhatsz a szembe sávba.
  • Ne menj holttérben!
  • Ne előzz vakon!
  • Ne bízz abban, hogy „úgyis észrevesz”!
  • Figyelj a a forgalom ritmusára, a veszélyes helyzetekre, a többi közlekedő hibáira!
  • Viselj védőfelszerelést: bukósisak, protektoros kabát, kesztyű, csizma.
  • A jó motoros: finoman fékez, finoman dönt, finoman húzza a gázt.
  • Élvezd, de tiszteld a motort és fizikai szabályokat! 

Végezetül pedig ne feledkezz meg arról, hogy ebben az évszakban még hűvösek az esték és a reggelek, ezért az aszfalt is hideg. Az első 10-15 percben még a motor sokkal könnyebben megcsúszhat. 

(A cikk nyitóképe illusztráció!) 

