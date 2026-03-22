Hazánkban általában akkor startol el a motoros szezon, amikor a hőmérő higanyszála tartósan 7 Celsius fok fölé emelkedik. Ez általában március elején, vagy közepén szokott bekövetkezni. Ilyenkor az autósok már számolhatnak a váratlan tempóban feltűnő motorosokkal. Ami az azonban nemrég történt Veszprém Vármegyében, arra minden bizonnyal nehéz felkészülni.
Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a vérfagyasztó pillanatot, amikor a motoros a kanyarodó út külső íve felé kezd el sodródni, majd hirtelen két személyautó is elhalad vele szemben. Csak néhány centiméteren múlott, hogy nem lett az esetből tragédia.
Sok minden fejben dől el
A biztonságos közlekedés érdekében még érdemes lehet egy-két dolgot figyelembe venni, hogy ne váljon rémálommá a motorozás:
- A tempó legyen összhangban a látási viszonyokkal, valamint a KRESZ-szabályokkal.
- A helyes ívválasztás életet ment: ha túl korán húzódsz ki, akkor kisodródhatsz a szembe sávba.
- Ne menj holttérben!
- Ne előzz vakon!
- Ne bízz abban, hogy „úgyis észrevesz”!
- Figyelj a a forgalom ritmusára, a veszélyes helyzetekre, a többi közlekedő hibáira!
- Viselj védőfelszerelést: bukósisak, protektoros kabát, kesztyű, csizma.
- A jó motoros: finoman fékez, finoman dönt, finoman húzza a gázt.
- Élvezd, de tiszteld a motort és fizikai szabályokat!
Végezetül pedig ne feledkezz meg arról, hogy ebben az évszakban még hűvösek az esték és a reggelek, ezért az aszfalt is hideg. Az első 10-15 percben még a motor sokkal könnyebben megcsúszhat.
