Megérkezett a jó idő, ahogy az ilyenkor lenni szokott, egyre többen porolják le az elmúlt pár hónapban félretett motorjaikat. Köztük olyanok is, akiknek talán jobb lenne otthon maradniuk.

A tapolcai rendőrök Balatonedericsnél, a 84-es főúton állítottak meg egy motorost. Kiderült, hogy közel két éve lejárt a motor műszaki érvényessége, a nyolcéves gumik pedig gyakorlatilag teljesen simára koptak.

Az ügyben szabálysértési eljárás indult, a motor forgalmi engedélyét már a helyszínen elvették.