Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Vasárnap már jelentős közúti korlátozásokra kell készülni az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.

A verseny szervezői szerint valamennyi lezárt szakaszt a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják.