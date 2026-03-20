Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Vasárnap már jelentős közúti korlátozásokra kell készülni az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.

Most futóverseny miatt zárják le Budapestet, itt van a térkép 1

A verseny szervezői szerint valamennyi lezárt szakaszt a futók elhaladását követően folyamatosan megnyitják.

Most futóverseny miatt zárják le Budapestet, itt van a térkép 2
