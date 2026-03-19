A francia használt autók esetében továbbra is a jól ismert, régóta piacon lévő modellek dominálnak, és az érdeklődési rangsorban csak kisebb átrendeződések figyelhetők meg. A Renault Mégane 2026 januárjában is megőrizte vezető pozícióját több mint 7300 érdeklődéssel, ami ugyan enyhe visszaesést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest, de továbbra is egyértelmű fölényt mutat a mezőnyben – áll a Használtautó.hu közleményében.

A lista élmezőnye összességében stabil maradt: a Renault Clio és a Peugeot 206 továbbra is a legkeresettebb modellek között szerepelnek, ugyanakkor a sorrendben kisebb elmozdulások történtek. A Clio esetében mérséklődött az érdeklődés, míg a Peugeot 206 enyhén erősödni tudott, így előrébb került a rangsorban.

A top 10-ben a Renault továbbra is meghatározó szereplő, több modellel is jelen van az élmezőnyben, miközben a Peugeot és a Citroën inkább a középmezőnyben koncentrálódik.

Az árak alapján továbbra is jól elkülönülnek az egyes szegmensek: a régebbi, jellemzően 20 év körüli modellek átlagára félmillió forint körül alakul, míg a fiatalabb, modernebb konstrukciók esetében már 2–3 millió forintos árszint jellemző. A futásteljesítmény és az életkor is ezt a kettősséget erősíti, hiszen a régebbi típusok gyakran 200–300 ezer kilométer felett járnak, míg az újabb generációk esetében 150–180 ezer kilométer körüli értékek a jellemzők.