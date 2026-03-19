A megváltozott geopolitikai körülmények, a villamosítás iránti érdeklődés enyhülése, valamint a V12-es motortechnológiához való ragaszkodás az ügyfelek részéről együtt egyértelmű irányt jelöltek ki a Rolls-Royce számára: bár a luxusautó-gyártó korábban azt tervezte, hogy legkésőbb 2030-tól kezdve kizárólag villanyautót gyárt majd, a végleges átállást elhalasztották, egyelőre határozatlan időre.

A Rolls-Royce kiábrándító évet zárt: 2025-ben 5664 autót adtak át ügyfeleiknek, 48 darabbal kevesebbet (-0,8%), mint egy évvel korábban. Az tény, hogy az eladások gerincét a Cullinan és a Spectre adták, ugyanakkor a bontásból kiderül, hogy a tisztán elektromos kupéból csaknem fele annyi talált csupán gazdára tavaly, mint 2024-ben.

Rolls-Royce 2025 globális eladások

db, 2025 db, 2024 változás Phantom 376 413 -9,0 Ghost 993 808 +22,9 Wraith/Dawn 2 11 -81,8 Cullinan 3291 2590 +27,1 Spectre 1002 1890 -47,0 Rolls-Royce összes 5664 5712 -0,8

2021-ben a márka akkori vezetője, Torsten Müller-Ötvös azt jósolta, hogy a Spectre az éves eladások 20 százalékát fogja kitenni, 2028-ra pedig eléri a 70 százalékot. Ehhez képest 2024-ben 33,1 százalék, tavaly pedig már csak 17,7 százalék volt a típus részesedése.

A márka 2023-ban kinevezett új vezérigazgatója, Chris Brownridge nem habozott levonni a tanulságot: „A 2021-es prognózis reális volt az akkori piaci körülmények fényében. A feltételek azonban megváltoztak. A Rolls-Royce-nak azt kell építenie, amit az ügyfelek kívánnak. Sokan szeretnének elektromos autót, és sokan ragaszkodnak a V12-eshez. Ezért mindkettőnek létjogosultsága van a kínálatban.”

Arról nem nyilatkozott, hogy a márka tervezi-e bővíteni elektromos portfólióját, és ha igen, milyen ütemben.