A nyári üzemrend szerint folytatja a munkát a Magyar Közút, de március végéig mérnökségenként legalább egy, síkosságmentesítésre alkalmas eszközökkel felszerelt gépet továbbra is bevetésre készen tartanak.

A téli időszak lezárása után a közútkezelő a tavaszi-nyári fenntartási és üzemeltetési feladatokra koncentrál. A melegaszfalt-keverő telepek nyitását követően országszerte megkezdődnek a tartósabb, lokális burkolatjavítási munkák, kiemelten a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetése érdekében.

A Magyar Közút a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végez, valamint gondoskodik a közúti jelzőtáblák, szalagkorlátok, vezetőoszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról is. Emellett folyamatos a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása.

A nyári időszakban is kiemelt feladat marad az előre nem látható események – például forgalmi akadályok, balesetek, pályazárások vagy torlódások – gyors és hatékony kezelése. Ennek érdekében a társaság a nappali munkavégzés mellett éjszakai és hétvégi készenléti rendszert működtet, biztosítva, hogy szükség esetén rövid időn belül be tudjon avatkozni a forgalom biztonságának fenntartása érdekében.