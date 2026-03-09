V2L, azaz angolul vehicle-to-load: a fogalmat legtöbbször úgy fordítjuk magyarra, hogy „autóból a fogyasztóra”, de a lényeg nem az elnevezés, hanem a funkció. A hálózatról tölthető járművek (villanyautók és konnektoros hibridek) nagyfeszültségű akkumulátora ilyenkor nem csak a villanymotor(ok) és a 12 V-os akkumulátor számára biztosít energiaellátást, hanem egy adapteren vagy valahol a belső térben elhelyezett csatlakozón keresztül külső fogyasztók számára is.

Üzemeltethetünk hűtőszekrényt, tölthetünk villanyrollert, működtethetünk elektromos fűrészgépet – az egyetlen korlát a rendszer névleges teljesítménye és az akkumulátor kapacitása.

8 fotó

Az új generációs Toyota RAV4 PHEV is tudja ezt a rendszert, bár meglehetősen szerény, 1,5 kW-os csúcsteljesítménnyel – ehhez képest a Ford F-150 Lightning opcióként akár 9,6 kW-ot is le tud adni, de persze az munkaeszköz (is lehet), tehát kifejezetten egy mobil műhely üzemeltetése járt a tervezők fejében.

Az 1500 W a valóságban sok mindenre elég, és mivel az akkumulátor kapacitása 22,7 kWh, viszonylag sokáig csapolhatjuk is a rendszert.

A Toyotánál viszont valakinek az eszébe jutott, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor huzamosabb ideig szorulunk rá az elektromos támogatásra. Nem azért, hogy életvitelszerűen mossunk, vasaljunk, tévét nézzünk, hanem például, hogy egy hosszú kempingezésnél hidegen tarthassuk a magunkkal vitt ételt, és lefekvés előtt villanyfénynél olvashassunk egy kicsit.

Erre szolgál a HV Power Supply Mode, azaz a hibrid jármű áramforrás üzemmód, amely 400 W-ban korlátozza a kimenő csúcsteljesítményt. Cserébe akár egy héten át biztosítja ezt az energiát. Erre persze nem elég az akkumulátor kapacitása, ezért a rendszer a belső égésű motort is bevonja mint áramfejlesztőt.

Ez hasonlít azokhoz az öntözőrendszerekhez, amelyek nagyon kevés vízből képesek hosszan életben tartani növényeket azáltal, hogy nem folyatják, csupán csepegtetik a vizet: ez valójában épp csak arra elég, hogy ne pusztuljon el a növény, de hát pont ez a lényeg, hogy átvészeljük a komfortzónán kívül eső időtartamot.

Feltételezzük, hogy ilyenkor valami speciális vezérlés szerint működik a teljes hajtáslánc, és nyilván nem folyamatosan üzemel a benzinmotor, mert az megzavarná a kikapcsolódás békéjét. Azt is jó volna tudni, hogy az egy héten át tartó elektromosáram-fieszta végén teljesen lemerült akkumulátorral és üres benzintartállyal ragadunk ott a semmi közepén, vagy a rendszer leáll egy bizonyos kombinált hatótávolsági limit elérésekor.

Ezeken múlik ugyanis, hogy a szolgáltatás valódi funkcióval bír-e, vagy csak marketingrizsa. Mivel japán cégről van szó, arra tippelünk, hogy mindenre gondoltak – amúgy meg tulajdonképpen mindegy is, mert a technológia jelen pillanatban kizárólag a Toyota RAV4 PHEV belpiacos, azaz japán specifikációjú kiviteleihez elérhető.

A hatodik generációs Toyota RAV4 konnektoros hibrid verziója 329 lóerős rendszerteljesítményt és az elődmodellnél 68%-kal nagyobb, akár 150 kilométeres hatótávolságot biztosít.