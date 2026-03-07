A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt hallgatott ki négy rendőrt egy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben.

A megalapozott gyanú szerint a futárként szolgálatot ellátó rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi szolgálati gépkocsikból, szolgálatuk során, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat tulajdonítottak el – olvasható az ügyészség közleményében.

Az NVSZ februárban több helyszínen házkutatást tartott a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. Ennek során az egyenruhások lakóhelyein, tartózkodási helyein és a használatukban álló járművekben a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket foglaltak le. Köztük kannákat, üzemanyag-szivattyúkat, gumicsöveket és tölcséreket.

A nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt hallgatta ki gyanúsítottként a rendőröket, akik között nincsenek vezető beosztású személyek. Az egyik esetről rejtett kamerás felvétel is készült.

Az egyenruhások által elkövetett vétség a Büntető Törvénykönyv szerint akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Bár a gyanúsítottak szolgálati viszonya időközben megszűnt, ennek ellenére a büntetőeljárás kimenetelétől függetlenül már nem térhetnek vissza a rendőrség kötelékébe. Az, hogy a hivatásos állományhoz tartoztak az elkövetés idején, súlyosbító körülménynek számít.